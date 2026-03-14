Món ăn giảm mỡ máu dễ chế biến, phù hợp cho cả gia đình
GĐXH - Một thực đơn khoa học sẽ giúp giảm mỡ máu và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của mỡ máu cao. Dưới đây là những món ăn giảm mỡ máu quen thuộc, dễ chế biến, phù hợp cho cả gia đình.
Món ăn giảm mỡ máu cho bữa sáng
Khi chọn món ăn giảm mỡ máu cho bữa sáng, bạn nên ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa và cung cấp năng lượng bền vững cho cả ngày. Thực đơn bữa sáng cho người mỡ máu cao cần ưu tiên những món ít gia vị, ít chất béo, giàu đạm và dễ tiêu hóa như:
Cháo đậu đen thịt bằm chà bông; Cháo tôm bí đỏ; Cháo cá nấu đậu xanh; Mì rau củ nạc heo băm; Bún cá ngừ; Phở lứt thịt gà/thịt heo nạc bỏ da;
Miến nấu măng cùng nạc gà bỏ da; Miến mọc sườn chua; Súp gà rau củ và yến mạch; Súp hạt lanh rau củ; Sandwich bơ trứng luộc; Bánh chuối yến mạch; Sữa đậu nành hoặc sữa từ các loại hạt không đường.
Món ăn giảm mỡ máu cho bữa trưa
Khi chọn món ăn giảm mỡ máu cho bữa trưa, bạn nên ưu tiên các thực phẩm giàu protein để cung cấp năng lượng và duy trì cơ bắp. Bữa ăn nên kết hợp nhiều rau xanh, củ quả để bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp tiêu hóa tốt và cảm giác no lâu. Dưới đây là những thực đơn cho bữa trưa đủ cả 5 món cơm, canh, xào, mặn, tráng miệng để bạn tham khảo:
Thực đơn ngày 1: Cơm gạo lứt; Trứng ốp la lòng đào không dầu hoặc ít dầu; Canh đậu hũ cà chua; Bắp cải xào; Tráng miệng với nửa trái táo.
Thực đơn ngày 2: Cơm gạo lứt; Sườn cốt lết ram; Canh cải ngọt; Mướp xào; Tráng miệng với 2 múi bưởi.
Thực đơn ngày 3: Cơm gạo lứt; Trứng trộn thịt nạc băm hấp cách thủy; Canh bí đỏ; Rau cải thìa luộc; Tráng miệng với 1 quả chuối nhỏ.
Thực đơn ngày 4: Cơm gạo lứt;Tôm rang; Canh bí xanh nấu đầu tôm;Salad rau củ cá hồi; Tráng miệng với nửa trái ổi.
Thực đơn ngày 5: Cơm gạo lứt; Cá ngừ kho dứa; Canh rau đay mướp; Su su xào trứng; Tráng miệng với miếng dưa hấu nhỏ.
Món ăn giảm mỡ máu cho bữa tối
Thực đơn ngày 1: Cơm gạo lứt; Cá hấp gừng; Canh cải thảo nạc heo băm; Salad dưa leo; Tráng miệng 1 quả quýt.
Thực đơn ngày 2: Cơm gạo lứt; Cá hồi áp chảo dầu ô-liu; Canh rau dền; Đậu bắp xào; Tráng miệng với 1 miếng dứa.
Thực đơn ngày 3: Cơm gạo lứt; Gà kho gừng; Canh rau củ thập cẩm; Mướp đắng xào trứng; Tráng miệng với 3 - 5 quả nho.
Lưu ý khi ăn các món ăn giảm mỡ máu
Khi ăn các món ăn giảm mỡ máu, cần chú ý kiểm soát lượng calo trong thực phẩm để tránh tăng cân. Bạn có thể kiểm soát khẩu phần ăn bằng cách chia nhỏ bữa, tránh ăn quá no, ưu tiên rau xanh chiếm 50% đĩa ăn để no lâu mà không dư calo.
Bạn cũng nên ăn nhạt, giảm muối (<5g/ngày) để ngăn ngừa tăng huyết áp và tổn thương mạch máu. Đồng thời, uống đủ 2 – 2.5 lít nước/ngày giúp thúc đẩy chuyển hóa lipid, hỗ trợ quá trình chuyển hóa thức ăn.
Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, bạn cũng cần duy trì việc vận động ít nhất 30 phút/ngày để đốt mỡ thừa, tăng HDL-cholesterol. Ngủ đủ giấc, bỏ thuốc lá, hạn chế tiêu thụ rượu bia cũng là việc cần thiết để bảo vệ sức khỏe tim mạch.
