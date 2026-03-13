Hoa hậu Kỳ Duyên khiến người hâm mộ trầm trồ khi làm tiệc tại gia

Mới đây, người đẹp lại khiến người hâm mộ trầm trồ khi trổ tài vào bếp chuẩn bị bữa tiệc tại gia thịnh soạn. Trên trang cá nhân, nàng hậu sinh năm 1996 đã đăng tải loạt ảnh vào bếp với dòng trạng thái đầy hào hứng: "Em tự làm tiệc đãi khách như này được không cả nhà? Nồi em mới mua nấu ngon quá, mắc nữa". Có thể thấy, sau những giờ phút lộng lẫy trên sàn diễn, Kỳ Duyên dành trọn tâm huyết cho không gian bếp để tận hưởng niềm vui nấu nướng.