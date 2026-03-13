Mới nhất
Hoa hậu Kỳ Duyên khiến người hâm mộ trầm trồ khi làm tiệc tại gia

Thứ sáu, 14:00 13/03/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với gu thời trang thời thượng, Hoa hậu Kỳ Duyên còn khéo nấu nướng. Cô thường chia sẻ những cách nấu ăn healthy cho khán giả.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, người đẹp lại khiến người hâm mộ trầm trồ khi trổ tài vào bếp chuẩn bị bữa tiệc tại gia thịnh soạn. Trên trang cá nhân, nàng hậu sinh năm 1996 đã đăng tải loạt ảnh vào bếp với dòng trạng thái đầy hào hứng: "Em tự làm tiệc đãi khách như này được không cả nhà? Nồi em mới mua nấu ngon quá, mắc nữa". Có thể thấy, sau những giờ phút lộng lẫy trên sàn diễn, Kỳ Duyên dành trọn tâm huyết cho không gian bếp để tận hưởng niềm vui nấu nướng.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 2.

Hoa hậu Kỳ Duyên rạng rỡ bên thành quả của mình. Không gian bếp hiện đại cùng ly vang đỏ tạo nên không khí bữa tiệc tối ấm cúng. Bàn tiệc thịnh soạn với món gà nướng rau củ, súp cà rốt và salad tươi ngon. Mọi món ăn đều được bày biện chỉn chu trong chính những chiếc nồi, khay nướng sang trọng.

Tại Việt Nam, một chiếc nồi này thông thường có giá dao động từ 4 đến 8 triệu đồng/chiếc. Với số lượng mà Kỳ Duyên sở hữu, tổng giá trị bộ sưu tập này ước tính lên đến vài chục triệu đồng.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 3.

Kỳ Duyên khá mê nấu nướng nên đã đầu tư nhiều đồ bếp. Cô chia sẻ: "Nấu ăn cũng phải thực sự enjoy thì món ăn mới tạo thành niềm vui cho người ăn được!"

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 4.

Cách tui làm ra các món ăn healthy mang tới cho mọi người: Tìm hiểu thật kỹ về các nguyên liệu sử dụng. Khám phá công thức sau đó nấu thử để ăn xem vị thế nào. Chế độ ăn chiếm tới 65% hiệu quả trong việc giảm cân!"

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 5.

Mỹ nhân quê Nam Định cho hay: "Bạn Gấu hứa sẽ luôn mang tới những món ăn giúp mọi người giảm cân, cân bằng lại chế độ, làm sao để ăn vẫn ngon, vẫn đủ vị nhé! Vị umami, không đến từ gia vị, mà đến từ vị tự nhiên của các thành phần".

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 6.

Là một hoa hậu rất chăm lo cho vóc dáng, Kỳ Duyên không chỉ để ý đến chế độ ăn uống lành mạnh, cô còn còn khiến dân tình trầm trồ trước khả năng bếp núc của mình. Theo dõi Kỳ Duyên, sự chú ý của các cư dân mạng ngay lập tức "va" vào những món ăn healthy nhưng vô cùng hấp dẫn do chính cô nàng vào bếp trổ tài.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 7.

Với những nguyên liệu đã quá quen thuộc với những người ăn kiêng hay giảm cân như cá hồi, ức gà, gạo lứt, các loại rau..., dưới bàn tay "biến hoá" của Kỳ Duyên, cô đã tạo nên rất nhiều món ăn hấp dẫn.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 8.

Tạm chưa nói đến hương vị, chỉ cần nhìn hình ảnh thôi thì ngay cả người không có nhu cầu giảm cân cũng muốn ăn bởi trông quá hấp dẫn.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 9.

Salmon bowl là một món được Kỳ Duyên làm đi làm lại, có lẽ đây cũng là món mà cô cực kỳ yêu thích. Từ cá hồi, các loại rau củ quả như bơ, dưa chuột, hành tây... cùng cơm gạo lứt, tất cả hoà quyện tạo nên món ăn thơm ngon, cả phần hình ảnh lẫn hương vị...

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 10.

Kỳ Duyên còn làm món cuốn với nhiều hương vị và màu sắc đa dạng, vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 11.

Món bánh cuộn gà vừa quen thuộc và cũng có phần lạ lẫm với nhiều người.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 12.

Nhìn vào món ăn mà không phân tích thành phần, ít ai biết đây lại là những món ngon dành để ăn kiêng.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 13.

Hay món bánh gà cũng không kém phần hấp dẫn.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 14.

Nguyên liệu đơn giản, dễ tìm.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 15.

Nhưng thành quả lại vô cùng 'rực rõ'. Món ăn ngon miệng, đẹp mắt.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 16.

Nhiều món ăn người đẹp để cả công thức nấu ăn giúp mọi người có thể học theo.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 17.

Và nếu để ý kỹ sẽ thấy sự khác biệt lớn nhất trong các khẩu phần ăn của Kỳ Duyên là cô ít khi sử dụng gạo trắng, mà thay vào đó là gạo lứt.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 18.

Các món salad không thể thiếu trong thực đơn của Kỳ Duyên.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 19.

Một đĩa "cơm trộn" vừa ngon mắt, vừa bổ dưỡng lại đẹp dáng đẹp da.

Hoa hậu Kỳ Duyên và những món ăn healthy tại bữa tiệc tại gia 2026 - Ảnh 20.Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ Việt

GĐXH - Việc đốt mỡ chưa bao giờ dễ dàng thế với gợi ý từ Kỳ Duyên!

