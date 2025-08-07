Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, chiều tối và đêm 7/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ

Dự báo từ ngày 8/8: Đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội và phía Nam Phú Thọ bước vào đợt nắng nóng mới. Mức nhiệt phổ biến từ 35–36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất: 60–65%.

Ngày 9/8: Khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên): nắng nóng 35–37 độ C. Độ ẩm thấp nhất: 55–60%.

Ngày 8–9/8: Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi gay gắt. Mức nhiệt phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất: 50–55%.

Dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 10/8.

Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội đón đợt nắng nóng mới với mức nhiệt khá cao. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Sáu, ngày 8/8/2025: Ít mây, trời nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất 35 độ.

Thứ Bảy, ngày 9/8/2025: Ít mây, trời nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất 36 độ.

Chủ nhật, ngày 10/8/2025: Ít mây, trời nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất 35 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh vào ban ngày, thay đổi thời tiết vào ban đêm GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Người dân Thủ đô lại phải 'tắm' mưa giờ tan làm? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay (4/8), miền Bắc trời chuyển mưa rào mạnh. Trong đó, thời tiết Hà Nội cũng có mưa rào và dông vài nơi.