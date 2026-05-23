Thời tiết hôm nay 23/5: Nắng nóng diện rộng đổ bộ cuối tuần

Thứ bảy, 07:55 23/05/2026 | Xã hội
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Theo bản tin dự báo mới nhất từ cơ quan Khí tượng, trong hai ngày 23 - 24/5, một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ đặc biệt gay gắt sẽ đồng loạt đổ bộ cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, kéo dài sang phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa, thời tiết chuyển trạng thái đặc biệt cực đoan.

Nhiệt độ cực đại tại đây phổ biến ở mức 36 - 38 độ C, thậm chí nhiều trạm đo dự kiến sẽ ghi nhận mức nhiệt vượt 38 độ C. Điểm đáng lưu ý là độ ẩm tương đối thấp nhất hạ sâu xuống mức kỷ lục, chỉ còn 40 - 45%, khiến không khí trở nên khô rát như trong lò nung. Thời gian duy trì nền nhiệt trên 35 độ C tại Trung Bộ kéo dài liên tục từ 10h sáng đến 18h chiều, hầu như không có khoảng mát nghỉ trong ngày.

Tại đỉnh điểm của vòng tuần hoàn thời tiết này, khu vực Bắc Bộ cũng ghi nhận những diễn biến nhiệt lượng rất mạnh mẽ. Toàn vùng bước vào đợt nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất dao động từ 35 - 37 độ C, có nơi gay gắt trên 37 độ C.

Độ ẩm không khí tại miền Bắc duy trì ở mức thấp từ 45 - 50%, kết hợp với hiện tượng bức xạ đô thị khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ trong lều khí tượng. Thời gian cao điểm nắng nóng tại đây sẽ tập trung từ 11h đến 17h hằng ngày.

Xuôi về phương Nam, khu vực miền Đông Nam Bộ dù có thời gian nóng ngắn hơn, tập trung chủ yếu từ 13h đến 16h, nhưng cũng duy trì trạng thái oi bức rõ rệt với mức nhiệt phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C và độ ẩm dao động quanh mức 45 - 50%.

Dự báo thời tiết hôm nay các vùng trên cả nước trong ngày 23/5/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, miền Đông nắng nóng. Chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Từ 1/7/2026, tiền lương sẽ phải đóng những khoản bảo hiểm xã hội nào?

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 2.530.000 đồng/tháng các quy định về tiền lương đóng bảo hiểm và các khoản trích nộp sẽ có những thay đổi rất quan trọng.

