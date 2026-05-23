Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen

Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID

Trên Nhịp sống thị trường đăng tin, Công an phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính hỗ trợ tích hợp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, gần đây đã xuất hiện hình thức lừa đảo giả danh cán bộ địa chính, cán bộ một cửa hoặc cơ quan quản lý đất đai gọi điện hướng dẫn "tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên ứng dụng VNeID". Chúng thông báo người dân phải cập nhật, đồng bộ hoặc tích hợp "sổ đỏ", "sổ hồng" lên ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sau đó, các đối tượng cố tình hướng dẫn nhiều bước phức tạp, gây khó hiểu để người dân mất cảnh giác. Thông qua đề nghị "làm giúp" và yêu cầu kết bạn Zalo để hỗ trợ trực tuyến, chúng gửi mã QR, đường link lạ hoặc yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi người dân truy cập, cung cấp thông tin hoặc cấp quyền trên điện thoại, các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước vấn đề trên, Công an phường Hồng Quang nhấn mạnh, hiện nay cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua điện thoại, Zalo hoặc đường link lạ.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không quét mã QR, không nhấp vào các đường link không rõ nguồn gốc do người lạ gửi; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, người sử dụng thiết bị di động không cài đặt ứng dụng ngoài CH Play hoặc App Store theo hướng dẫn của người lạ. Khi cần thực hiện thủ tục hành chính, nên trực tiếp đến UBND, bộ phận một cửa hoặc liên hệ Công an địa phương để được hướng dẫn chính thống.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã lỡ cung cấp thông tin, người dân cần khóa ngay tài khoản ngân hàng; đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất.

Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen

Chi Dân, Miu Lê, Long Nhật và nhiều nghệ sĩ Việt gây sốc khi liên quan đến những vụ sử dụng ma tuý, vi phạm pháp luật...





Đời sống pháp luật đăng tải, ngày 22/5, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Tại sự kiện, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT - cho biết cơ quan này đang triển khai cơ chế "blacklist" dành cho nghệ sĩ, KOL, KOC có hành vi vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức xã hội.

Theo chia sẻ, Cục PTTH-TTĐT sẽ phối hợp cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn để thảo luận và thống nhất các tiêu chí áp dụng. Danh sách này được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị tổ chức chương trình, sự kiện, nhãn hàng hay doanh nghiệp truyền thông có thêm cơ sở cân nhắc trước khi hợp tác với nghệ sĩ hoặc người có sức ảnh hưởng từng vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa.

Tại hội nghị, ông Lê Quang Tự Do cũng nhắc đến những tranh luận gần đây của dư luận liên quan đến việc nghệ sĩ vi phạm pháp luật nhưng chỉ bị xử phạt hành chính. Ông cho biết: "Nhiều khán giả thắc mắc rằng nếu nghệ sĩ dùng ma túy nhưng thuộc 'đối tượng thụ hưởng', chỉ bị phạt hành chính, thì cơ quan quản lý sẽ xử lý thế nào. Vụ việc vừa qua đặt ra một vấn đề mà Bộ Quy tắc ứng xử muốn nhấn mạnh. Chúng ta sẽ có cơ chế về việc hạn chế hợp tác với nghệ sĩ, KOL, những người có sức ảnh hưởng vi phạm Bộ Quy tắc, nói rộng ra là vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức xã hội".

Theo ông Lê Quang Tự Do, trước đây Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM từng có danh sách nghệ sĩ bị hạn chế hợp tác. Tuy nhiên, do chưa quy định rõ thời hạn áp dụng nên nhiều đơn vị quảng cáo, công ty truyền thông băn khoăn về việc các kiến nghị này kéo dài trong bao lâu.

Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan quản lý sẽ thống nhất bộ tiêu chí cụ thể hơn, dựa trên mức độ vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức xã hội để áp dụng thời gian hạn chế hoạt động phù hợp. Tùy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, thời gian có thể kéo dài từ 3 tháng, 6 tháng đến một năm.

"Danh sách đen" này dự kiến sẽ được công bố trên Cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung Việt Nam vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số cùng danh sách này không mang tính bắt buộc mà được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và cam kết thực hiện. Quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan.

Đề xuất thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Dự kiến, nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7

Theo VTV.vn, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân (dự thảo nghị định).

Đáng chú ý trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất, người nộp thuế có thể được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi y tế, giáo dục - đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Cũng theo tính toán của Bộ Tài chính, trường hợp cá nhân có phát sinh chi phí y tế, giáo dục - đào tạo và được áp dụng tối đa mức giảm trừ cho y tế, giáo dục – đào tạo theo đề xuất thì người nộp thuế có 01 người phụ thuộc với mức thu nhập là 28 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ cho bản thân người nộp thuế, giảm trừ cho 01 người phụ thuộc và giảm trừ cho y tế, giáo dục - đào tạo thì vẫn chưa phải nộp thuế. Phải có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%.

Để đảm bảo không bị trùng lắp về chính sách, tại dự thảo Nghị định quy định các khoản chi phí mà người nộp thuế được giảm trừ phải đáp ứng các điều kiện: Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với khoản chi cho y tế phải có thêm Bảng kê chỉ phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; không được chỉ trà từ các nguồn khác kể cả từ nguồn tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân, nguồn NSNN, quỹ bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Cao điểm của đợt nắng nóng cực kỳ gay gắt sắp tới là ngày nào?

Theo SKĐS, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đỉnh điểm của đợt nắng nóng được dự báo rơi vào khoảng 24-27/5 với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 39 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Ngay từ hôm nay (23/5), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, khiến nắng nóng bao trùm toàn bộ Bắc Bộ và Trung Bộ. Đặc biệt tại Trung Bộ, do chịu thêm tác động của hiệu ứng phơn (gió Lào), cường độ nắng nóng được dự báo gia tăng mạnh hơn.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 24-27/5 sẽ là giai đoạn đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến 36-39 độ. Một số nơi ở Bắc Bộ và vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến tỉnh Huế có khả năng vượt 39 độ.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo được đo trong lều khí tượng. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí lớn hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và lao động làm việc ngoài trời trong thời gian dài.

Theo dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5. Từ những ngày cuối tháng 5, do hình thế thời tiết thay đổi, nắng nóng diện rộng sẽ giảm dần và kết thúc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng gay gắt từ 11h đến 16h, bổ sung đủ nước cho cơ thể và sử dụng điện an toàn để phòng nguy cơ cháy nổ.

Kết quả xét nghiệm ma túy của danh ca Ngọc Sơn

Phunumoi.vn thông tin, gần đây, danh ca Ngọc Sơn bất ngờ bị réo tên trên nhiều diễn đàn bàn chuyện showbiz sau khi một đoạn clip cũ ghi lại cảnh giao lưu giữa nam ca sĩ và khán giả được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, một số cư dân mạng cho rằng Ngọc Sơn có biểu hiện khác lạ như trợn mắt, thiếu bình tĩnh và liên tục nhai thứ gì đó khi trò chuyện. Từ đó, nhiều đồn đoán tiêu cực liên quan đến đời tư của nam danh ca xuất hiện, khiến không ít khán giả hoang mang.

Trước những thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, Ngọc Sơn đã nhanh chóng có động thái lên tiếng để bảo vệ danh dự cũng như hình ảnh cá nhân. Nam ca sĩ chủ động đến Bệnh viện Gia Định, TP.HCM để thực hiện xét nghiệm ma túy nhằm chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Theo chia sẻ từ Ngọc Sơn, ngay sau khi nghe những tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội, anh đã chủ động trình báo với công an phường để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy trình. Sau đó, nam danh ca đến bệnh viện tiến hành kiểm tra và xét nghiệm các chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Ngọc Sơn âm tính với tất cả các loại ma túy. Nam ca sĩ cũng trực tiếp cầm tờ kết quả xét nghiệm xuất hiện trước truyền thông để công khai thông tin với khán giả.

Động thái nhanh chóng và minh bạch của Ngọc Sơn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng việc nam ca sĩ chủ động đi xét nghiệm, đồng thời công khai kết quả là cách ứng xử thẳng thắn giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Tất cả người dân dùng mạng xã hội chú ý quy định phạt tới 50 triệu đồng từ 1/7

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Nghị định này vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định số 174 nêu rõ, phạt từ 30 - 50 triệu đồng khi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Thứ nhất, cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ hai, tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Thứ ba, cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Nghị định số 174 quy định như sau.

Thứ nhất, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 nêu trên.

Thứ hai, buộc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 nêu trên.

Ngoài ra, về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, theo Nghị định số 174, phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy cho tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, các hành vi như quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm; lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí…. cũng bị phạt từ 20 – 30 triệu đồng.