Thời tiết hôm nay 27/12: Miền Bắc rét đậm

Thứ bảy, 08:37 27/12/2025 | Xã hội
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Thời tiết 27/12, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết trên cả nước. Miền Bắc duy trì trạng thái rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại và cần đề phòng băng giá, sương muối...

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 26 đến ngày 28/12, tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi; sáng sớm một số khu vực xuất hiện sương mù, trưa chiều trời nắng. 

Riêng khu vực Đông Bắc Bộ trong ngày 27/12 trời không mưa, ban ngày có nắng. Nhiệt độ duy trì ở mức thấp, trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Đặc biệt, vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, cùng với phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, có mưa, mưa rào rải rác, một số nơi xuất hiện dông; phía Bắc khu vực này trời rét.

Các khu vực còn lại trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Thời tiết hôm nay 27 / 12: Miền Bắc rét đậm và băng giá - Ảnh 1.

Miền Bắc trời rét đậm, ban ngày có sương mù trong ngày cuối năm 2024.

Dự báo thời tiết ngày 27/12 tại Hà Nội và các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ C.


Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.


Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ C; vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C.


Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C.


Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.


Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.


Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.


TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

