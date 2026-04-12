Xuyên đêm giải cứu tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin dưới vực sâu 80m ở Tuyên Quang

Ngày 12/4, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11/4 tại khu vực thôn Cốc Pú, xã Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang). Một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng trong lúc lưu thông đã bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống vực sâu khoảng 80 mét.

Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng, phần cabin biến dạng hoàn toàn, ép chặt lấy tài xế bên trong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang đã điều động 1 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ cấp tốc lên đường.

Do địa hình hiểm trở và trời tối, công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác mới tiếp cận được vị trí chiếc xe gặp nạn dưới đáy vực.

Khoảnh khắc lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi cabin xe tải.

Nạn nhân được xác định là anh N.M.C. (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ). Thời điểm tiếp cận, anh C. vẫn tỉnh táo nhưng bị mắc kẹt phần thân dưới trong đống đổ nát của cabin. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, bởi việc dịch chuyển không đúng cách có thể gây ra chấn thương thứ phát nghiêm trọng cho nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn đã phải sử dụng các thiết bị cắt, tách thủy lực chuyên dụng để nới lỏng khung thép của cabin. Trong suốt nhiều giờ đồng hồ, các chiến sĩ vừa phải thực hiện thao tác kỹ thuật chính xác, vừa phải động viên tinh thần để nạn nhân giữ được sự tỉnh táo.

Sau nhiều nỗ lực xuyên đêm, đến rạng sáng ngày 12/4, anh C. đã được đưa ra khỏi cabin an toàn và chuyển ngay đến cơ sở y tế để cấp cứu.

