Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới), đến 13h ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, ở vị trí 19,6 độ vĩ Bắc - 115,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Bắc. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 18,0 - 21,0 độ vĩ Bắc ; 114,5 - 119,5 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 10/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp, ở vị trí 20,9 độ vĩ Bắc - 114,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.