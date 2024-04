Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Trao đổi với PV, đại diện thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, vào khoảng 8h hôm nay (27/4), lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị H. (SN 1982) là nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền do dông lốc xảy ra sáng 25/4 trên luồng sông Chanh (đoạn thuộc khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên).



Nạn nhân cuối cùng gặp nạn trong vụ lật thuyền vào sáng ngày 25/4 đã được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy sáng nay.

Thi thể nạn nhân thứ 4 được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m. Sau khi tìm thấy nạn nhân, thi thể chị H. được đưa về Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên để thực hiện các thủ tục theo quy định trước khi bàn giao cho gia đình an táng.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 25/4, trên thuyền nan của chị Nguyễn Thị Tuyên (SN 1979, trú tại khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) có chở 6 người đi làm thủy sản. Trong quá trình di chuyển từ bến đò Phong Hải sang bến đò Hà An qua sông Chanh, bất ngờ gặp dông lốc khiến thuyền bị lật làm 4 người mất tích; riêng chủ phương tiện cùng 1 người đã bơi vào bờ và được cứu hộ an toàn. Vị trí thuyền gặp nạn thuộc địa phận khu 12, phường Hà An.

Trong số 4 nạn nhân gặp nạn có 2 chị em ruột.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cùng Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà An, Thuỷ đoàn 1- Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an; Tổ công tác của các xã, phường dọc 2 bên sông Chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn đã tìm thấy thi thể của cả 4 nạn nhân.



Trong 4 nạn nhân gặp nạn mất tích có 2 chị em ruột là Nguyễn Thị H (thi thể vừa được tìm thấy sáng nay) và chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1979). Đáng chú ý, vào chiều qua (26/4), thi thể chị Nguyễn Thị Ng. được cơ quan chức năng tìm thấy tại khu vực sông Rừng, phường Yên Giang và vị trí tìm thấy nạn nhân cách nơi thuyền gặp nạn khoảng 10 km.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của thị xã Quảng Yên đã kịp thời thăm hỏi, động viên chia sẻ và hỗ trợ các gia đình có người bị nạn.

