Thông tin quan trọng: Từ 1/1/2026, vi phạm 3 lỗi này sẽ bị CSGT xử phạt nặng

Căn cứ khoản 2 (Điều 53, Nghị định 168/2024/NĐ-CP); điểm m (khoản 3, Điều 6); điểm e (khoản 4, Điều 26); điểm b (khoản 1, Điều 27) của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026; điểm b (khoản 1, Điều 32) của Nghị định này có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường về kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Từ 1/1/2026, trẻ dưới 10 và chiều cao dưới 1,35 mét không được ngồi ghế trước của ô tô (Ảnh minh họa).



Theo đó, những lỗi vi phạm sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 như sau:

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định;

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định;

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định.

