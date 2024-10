Thông xe đường Âu Cơ và Xuân Diệu chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô

Các đại biểu cắt băng thông xe tuyến đường Âu Cơ. Ảnh: Anh Kiệt/Báo Tin tức

Dự án xây dựng đường An Dương - Âu Cơ nằm trong giai đoạn 2 của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông, quận Ba Đình và quận Tây Hồ. Dự án tổng thể được khởi công từ tháng 6/2017, đến tháng 10/2018, giai đoạn 1 của dự án với cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tháng 1/2023, giai đoạn 2 của dự án với các hạng mục đường bộ và tường chắn bê tông cốt thép thay thế đê đất cũ, được khởi công. Trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng, đến nay dự án đã chính thức hoàn thành.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, sau rất nhiều khó khăn cũng đã thông xe cùng thời điểm, đồng bộ năng lực lưu thông và hỗ trợ tích cực cho tuyến đường An Dương - Âu Cơ. Dự án là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng nhằm giải quyết ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối từ trung tâm thành phố đến sân bay Nội Bài. Điều này vô cùng quan trọng đối với các hoạt động chính trị, ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, hai tuyến đường nói trên đều là tuyến chính, huyết mạch kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc thành phố, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, phục vụ các hoạt động chính trị, ngoại giao quan trọng. Sau khi đưa vào sử dụng, hai dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực giao thông của thành phố, tăng cường khả năng kết nối giao thông đồng thời nâng cao năng lực phòng chống lũ của tuyến đê hữu Hồng, bảo vệ Thủ đô.

Tuyến đường có mặt cắt ngang từ 26,5 - 31 m. Ảnh: Anh Kiệt/Báo Tin tức

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng các sở, ban, ngành của thành phố, UBND Tây Hồ, chủ đầu tư và các đơn vị thi công, các cán bộ, kỹ sư, người lao động… đã vượt qua nhiều khó khăn, lao động tích cực trên công trường hoàn thành 2 công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và mỹ quan đô thị.