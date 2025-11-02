Thót tim cảnh dựng cầu tạm đưa cô giáo mang thai qua dòng lũ chảy xiết
Cô giáo mang thai 37 tuần được lực lượng chức năng dựng cầu tạm, đưa qua dòng suối khi lũ dữ đang về để đến Trung tâm Y tế chờ sinh.
Ngày 2/11, ông Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng của địa phương vừa hỗ trợ cô giáo mang thai sắp sinh vượt qua vùng mưa lũ, sạt lở đến cơ sở y tế.
Do mưa lũ, sạt lở, nhiều tuyến giao thông không thể di chuyển bằng xe, sáng 1/11, cô Đinh Thị Khuyên, giáo viên Trường Tiểu học khu vực Phước Lộc (xã Phước Thành, TP Đà Nẵng) mang thai 37 tuần cùng người thân đi bộ đến cơ sở y tế để chờ sinh.
Khi qua đoạn suối Đà Lạt, giáp ranh giữa xã Phước Thành và xã Phước Chánh, cô Khuyên không thể di chuyển tiếp vì cầu bị cuốn trôi, nước lũ chảy xiết.
Nhận thông tin, chính quyền xã Phước Chánh huy động lực lượng cùng người dân địa phương lên phương án đưa cô Khuyên qua điểm chia cắt. Lực lượng hỗ trợ phải đi bộ qua hàng chục km đường rừng với nhiều điểm ngập, sạt lở mới tiếp cận được cô Khuyên.
Lực lượng chức năng phải dựng cầu tạm để đưa cô giáo mang thai qua dòng nước lũ.
Để đưa cô giáo mang thai qua vùng nước lũ, lực lượng chức năng cùng người dân dựng cầu tạm bằng tre và cây rừng. Sau nhiều giờ nỗ lực, cô Khuyên vượt qua dòng suối lũ chảy xiết an toàn.
Cô Khuyên tiếp tục được hỗ trợ đi bộ một đoạn đường dài qua các điểm sạt lở rồi mới dùng xe máy di chuyển. Sau đó, UBND xã Phước Chánh bố trí xe chở cô Khuyên đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn để theo dõi, chờ sinh.
"Do đường bị hư hỏng nặng nên khi qua được suối, đoàn tiếp tục hộ tống thai phụ vượt hàng chục km đường núi, với nhiều điểm sạt lở mới ra được trung tâm y tế. Hiện sức khỏe của cô giáo Khuyên ổn định, đang được các y bác sĩ chăm sóc và theo dõi chặt chẽ để chờ thời điểm sinh nở", ông Tài thông tin.
Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy HưngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.
Hai sinh viên sập bẫy 'ước mơ du học', mất gần 5 tỷ đồngXã hội - 4 giờ trước
Liên tiếp hai sinh viên sập bẫy mới của tội phạm mạng, bị dụ dỗ bởi thủ đoạn 'nhận học bổng du học ở nước ngoài', lừa các em yêu cầu gia đình chuyển gần 5 tỷ đồng.
Sạt lở vùi lấp 6 căn nhà, công an giải cứu người đàn ông trong đống bùn lầyXã hội - 5 giờ trước
6 ngôi nhà và một người dân bị vùi lấp sau vụ sạt lở đất ở xã Phước Thành, TP Đà Nẵng.
Lật thuyền, người đàn ông đuối nước tử vongXã hội - 6 giờ trước
GĐXH - Trong lúc lùa trâu về nhà, người đàn ông ở Hà Tĩnh không bị lật thuyền dẫn tới đuối nước tử vong.
Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo, Facebook phải xoá ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoảnXã hội - 7 giờ trước
Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới qua các hội nhóm Zalo, Facebook,...
Hà Nội: Xuất hiện hố sụt lớn trên đường Trần Hưng ĐạoĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Một hố sụt bất ngờ xuất hiện ngay trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), tồn tại gần một tuần, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại khu vực trung tâm Thủ đô.
Khách Tây đi chân trần, xắn quần dọn lũ cùng dân Hội AnXã hội - 8 giờ trước
Không ngại khó khăn, nhiều du khách quốc tế đã đi chân trần, xắn quần áo để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão.
Quân nhân cần nắm rõ quy định này để hưởng chế độ đãi ngộ đặc quyền được hưởngĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nữ quân nhân chuyên nghiệp được hưởng được chế độ thai sản theo quy định của Thông tư 90/2025/TT-BQP. Dưới đây là các quy định cụ thể.
Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà NẵngPháp luật - 8 giờ trước
Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.
Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành côngĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu tinh thần bền bỉ, ý chí kiên định, dù khởi đầu khó khăn nhưng càng kiên trì lại càng dễ thành công.
Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành côngĐời sống
GĐXH - Những ai sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu tinh thần bền bỉ, ý chí kiên định, dù khởi đầu khó khăn nhưng càng kiên trì lại càng dễ thành công.