Thót tim cảnh dựng cầu tạm đưa cô giáo mang thai qua dòng lũ chảy xiết

Ngày 2/11, ông Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng của địa phương vừa hỗ trợ cô giáo mang thai sắp sinh vượt qua vùng mưa lũ, sạt lở đến cơ sở y tế.

Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường từ xã Phước Thành tới Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn xuất hiện nhiều điểm sạt lở, chia cắt.

Do mưa lũ, sạt lở, nhiều tuyến giao thông không thể di chuyển bằng xe, sáng 1/11, cô Đinh Thị Khuyên, giáo viên Trường Tiểu học khu vực Phước Lộc (xã Phước Thành, TP Đà Nẵng) mang thai 37 tuần cùng người thân đi bộ đến cơ sở y tế để chờ sinh.

Khi qua đoạn suối Đà Lạt, giáp ranh giữa xã Phước Thành và xã Phước Chánh, cô Khuyên không thể di chuyển tiếp vì cầu bị cuốn trôi, nước lũ chảy xiết.

Nhận thông tin, chính quyền xã Phước Chánh huy động lực lượng cùng người dân địa phương lên phương án đưa cô Khuyên qua điểm chia cắt. Lực lượng hỗ trợ phải đi bộ qua hàng chục km đường rừng với nhiều điểm ngập, sạt lở mới tiếp cận được cô Khuyên.

Lực lượng chức năng phải dựng cầu tạm để đưa cô giáo mang thai qua dòng nước lũ.

Để đưa cô giáo mang thai qua vùng nước lũ, lực lượng chức năng cùng người dân dựng cầu tạm bằng tre và cây rừng. Sau nhiều giờ nỗ lực, cô Khuyên vượt qua dòng suối lũ chảy xiết an toàn.

Cô Khuyên tiếp tục được hỗ trợ đi bộ một đoạn đường dài qua các điểm sạt lở rồi mới dùng xe máy di chuyển. Sau đó, UBND xã Phước Chánh bố trí xe chở cô Khuyên đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn để theo dõi, chờ sinh.

Cô Khuyên phải đi bộ qua nhiều điểm sạt lở trước khi được dùng xe đưa đến cơ sở y tế.

"Do đường bị hư hỏng nặng nên khi qua được suối, đoàn tiếp tục hộ tống thai phụ vượt hàng chục km đường núi, với nhiều điểm sạt lở mới ra được trung tâm y tế. Hiện sức khỏe của cô giáo Khuyên ổn định, đang được các y bác sĩ chăm sóc và theo dõi chặt chẽ để chờ thời điểm sinh nở", ông Tài thông tin.