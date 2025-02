Thót tim cảnh xe máy lao vào dải phân cách khiến chùm bóng bay phía sau bốc cháy dữ dội

Vụ tai nạn giao thông được camera hành trình của xe ô tô ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4/2, chiếc xe máy chở theo một chùm bóng bay lớn ở phía sau, trong lúc đang di chuyển trên đường thì bất ngờ loạng choạng, lao vào dải phân cách giữa.

Va chạm mạnh khiến phương tiện cùng người điều khiển bị hất văng xuống đường. Lúc này, chùm bóng phía sau cũng bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, nhiều người dân gần đó đã lập tức có mặt, hỗ trợ người bị nạn, đồng thời sử dụng bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa.

Xe máy lao vào dải phân cách khiến chùm bóng bay phía sau bốc cháy dữ dội.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. May mắn, người điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận, nhiều ý kiến nhận định, nguyên nhân vụ việc có thể do người đi xe máy chở hàng cồng kềnh, trong lúc di chuyển đã gặp gió lớn vì vậy đã dẫn đến tai nạn.

"Chùm bóng quá to, gió thổi mạnh khiến lái xe mất lái, lao sang trái vào dải phân cách, may mắn là người không sao"; "Bóng bay bơm khí hydro, vì vậy nếu chẳng may phát nổ rất nguy hiểm, người đi xe máy chắc cũng đã bị bỏng"; "Gió quá to, khiến người đi xe máy không bẻ lái được. Chùm bóng đó chắc cũng khoảng 2 triệu đồng, thôi thì của đi thay người", là một số bình luận được người xem để lại.

