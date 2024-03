Thủ đoạn của người phụ nữ lừa chiếm đoạt tiền từ thiện

Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1995, ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Phượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra, chị Hoàng Thị Diệu M. (SN 2005) có người em trai là H.V.M. (ngụ huyện Cư Jút) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Do không có tiền trả viện phí, chị M. đã lên mạng xã hội Facebook kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người quyên góp từ thiện cho em trai.

Sau một thời gian kêu gọi, có nhiều người ủng hộ. Do quan biết với chị M. chị Phạm Thị Hồng T. (là giáo viên trên địa bàn huyện Cư Jút) đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Phạm Hạ" cùng đứng ra kêu gọi từ thiện giúp gia đình chị M.

Tháng 1-2024, Phượng thấy tài khoản Facebook "Phạm Hạ" đăng bài kêu gọi quyên góp từ thiện thì nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phượng đã lập tài khoản Zalo trùng tên "Phạm Hạ" nhằm giả danh người đứng ra kêu gọi từ thiện. Sau đó, Phượng kết bạn Zalo rồi nhắn tin đề nghị chị M. chuyển số tiền mọi người đã ủng hộ cho Phượng để xuống trao tận tay cho gia đình chị M.

Tưởng người sử dụng Zalo tên "Phạm Hạ" trên là chị T. ngày 23-1, chị M. đã 2 lần chuyển khoản với tổng số tiền là 44 triệu đồng vào số tài khoản do Phượng cung cấp. Sau khi chuyển khoản xong, chị M. có trao đổi với chị T. thì mới biết đã bị lừa nên trình báo cơ quan công an.

Ngày 8-3, Công an huyện Cư Jút đã bắt giữ đối tượng Phượng tại tỉnh Ninh Thuận và thu giữ số tiền là 44 triệu đồng đã chiếm đoạt.

Công an huyện Cư Jút thông báo ai từng bị Nguyễn Thị Kim Phượng lừa đảo với thủ đoạn tương tự thì liên hệ để phối hợp giải quyết.

