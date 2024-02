Thủ đoạn tinh vi của gã đàn ông Hải Dương 'chế' thiết bị đánh bạc bịp có chất phóng xạ

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với đối tượng Đinh Trọng Thủy (SN 1966, trú tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ" quy định tại khoản 1 (Điều 309 Bộ luật Hình sự).

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, vào đầu tháng 12/2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện đối tượng Thủy có hành vi nghi vấn tàng trữ trái phép chất phóng xạ.

Chân dung đối tượng Đinh Trọng Thủy. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định: Do cần tiền chi tiêu, cho nên vào tháng 6/2023, Thủy nảy sinh ý định mua bán các thiết bị phục vụ đánh bạc "bịp". Sau đó, đối tượng lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu và liên hệ được với một tài khoản bán các thiết bị đánh bạc trong đó có "chất I-ốt" kèm theo thiết bị rung cảm biến phóng xạ.



Lúc này, đối tượng đã mua "chất I-ốt" (chưa xác định được dung tích) với giá 2 triệu đồng và 3 thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm. Tiếp đó, Thủy dùng tăm nhọn để bôi "chất I-ốt" lên một mặt của 12 con vị (dùng trong trò xóc đĩa; 12 con vị tương ứng với 3 bộ vị), rồi tìm mua lá chì tại cửa hàng bán lưới đánh cá ở chợ Hội Đô (TP. Hải Dương), cắt thành các lá nhỏ (kích thước 5x7cm) để bọc các bộ vị nhằm giảm bức xạ, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe trước khi bán cho khách hàng.

Tang vật liên quan đến vụ án được cơ quan công an thu giữ. Ânhr: Cơ quan Công an.

Đến khoảng tháng 9/2023, Thủy đã bán được 3 bộ vị và thiết bị cảm biến cho 3 khách hàng với giá 2 triệu đồng/khách, số con vị còn lại, đối tượng cất giấu trong nhà. Ngày 19/12/2023, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 94 con vị và một số đồ vật khác nghi chứa chất phóng xạ tại nơi ở của Thủy.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định đối với 94 con vị và các đồ vật nghi chứa chất phóng xạ, xác định "chất I-ốt" trên là chất phóng xạ I-125. Tổng hoạt độ và hoạt độ riêng của nhân phóng xạ I-125 trên 94 con vị lớn hơn mức miễn trừ khai báo…

Hiện vụ việc đang được cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

