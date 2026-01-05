Thứ hoa tưởng vô dụng, không ngờ là món ăn lạ thơm ngon, bất ngờ gây sốt
Là loài hoa ai cũng tưởng vô dụng, nhưng hóa ra vừa thơm vừa ngon. Những món ăn được chế biến từ hoa này cũng bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò.
Thời gian qua, mạng xã hội liên tục có những clip "triệu view" chia sẻ cách chế biến và ăn thử các món làm từ hoa gừng. Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên biết tới loại thực phẩm này nên khá tò mò về hương vị, tìm mua ăn cho bằng được.
Trong một clip nhận về gần 1,5 triệu view trên mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm lần đầu ăn thử món hoa gừng xào hải sản, chủ tài khoản cho biết: "Mấy hôm nay thấy mọi người ăn hoa gừng nhiều quá nên mình cũng thử xào với mực ăn thử. Tính ra mọi người không nói mình cũng không biết cây gừng có bông luôn".
Tài khoản này mô tả hình dáng hoa gừng tương tự như hoa hạnh phúc, tuy nhiên loại hoa này màu đỏ và không ăn được, trong khi hoa gừng có màu xanh và ăn được.
Lần đầu tới tận vườn hái, người này chia sẻ hoa gừng rất thơm, tốn nhiều công để sơ chế để lấy phần non bên trong. Món ăn này có thể dùng để xào với thịt bò hoặc hải sản theo như chia sẻ của nhiều bà nội trợ.
Trên thực tế, hoa gừng không phải là món ăn mới mà đã quá quen thuộc với nhiều người. Ở nhiều tỉnh thành phía bắc, đây là loại cây mọc trong rừng và là món ăn của người vùng cao. Gừng cũng được trồng phổ biến trên khắp cả nước, tuy nhiên không phải ai cũng nhìn thấy hoa của chúng. Mỗi gốc gừng có thể ra từ 8 - 20 hoa, có gốc tốt có thể nhiều hơn.
Búp hoa gừng chỉ to bằng ngón tay cái và phần cuống dài khoảng 10 - 15cm, màu xanh đậm mà nếu nhìn qua bạn sẽ dễ nhầm đây là mầm non măng tây. Khi bóc tách lớp vỏ xơ bên ngoài hoa gừng, hương gừng thơm dịu, lưu hương lâu. Loại hoa này cũng chỉ có mùa, không xuất hiện quanh năm nên không phải lúc nào cũng tìm mua được. Hoa gừng thường được thu hoạch từ tháng 7 - tháng 9 âm lịch và được xem là đặc sản chỉ có một lần mỗi năm.
Hoa gừng có thể làm thành nhiều món ngon.
Hoa gừng có thể luộc, xào thịt bò, nấu canh, kho cá..., thơm nhẹ mùi gừng, giòn giòn, ngọt ngọt. Theo khảo sát, nụ hoa gừng được bán với giá lên tới 80.000 đồng/kg, nhiều người thấy lạ nên mua về ăn thử. Một số người nhận xét chúng có mùi hăng, cay nồng giống củ gừng, chỉ nên sử dụng lượng vừa phải cho món ăn dậy vị thơm
Ngoài làm món ăn thì có thể lấy hoa gừng mang phơi và hãm trà uống vào mùa đông rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, hoa gừng còn được đem cắm vào bình, trang trí không gian sống như nhiều loài hoa khác, tạo mùi hương thoang thoảng giúp gia chủ cảm thấy thư thái, dễ chịu hơn.
Hoa gừng là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Hoa gừng cung cấp nguồn chất xơ dồi dào hỗ trợ và kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, loài hoa này còn có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, góp phần tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Đặc biệt, hoa gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa như: Vitamin C giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.
H.Giang (theo thanhnien, kienthuc)
Vị ngon của mắm tôm và cách khử mùi sau ăn hoặc lỡ bị dính mắm tômĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Cuối năm nhiều người không ngại ngần ăn các món có mắm tôm - trong đó có Chả cá Lã Vọng. Vị mắm tôm có mặt trong nhiều món ngon, là một phần trong văn hóa ẩm thực Hà Nội. Nhiều người tiếp cận với tâm thế cởi mở, nhưng ăn xong hoặc lỡ dính chút mắm tôm thì xử lý sao cho tốt?
Món ăn gắn mác 'nhà giàu' ở Quảng Ninh, nhất định phải thử lấy một lần!Ăn - 14 giờ trước
GĐXH - Sá sùng Quan Lạn được xem là loại hảo hạng nhờ vị ngọt đậm đà, có giá 600 - 700 nghìn đồng mỗi lạng.
Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt NamĂn - 16 giờ trước
GĐXH - Axit béo omega-3 trong loại cá này cũng giúp ngăn ngừa ung thư vú, ung thư thận và ung thư ruột hiệu quả.
Cách ăn chả cá Lã Vọng ngon nhất nhưng nhiều người không biếtĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Nghệ thuật chế biến và cách ăn chả cá Lã Vọng thế nào để ngon nhất - không phải ai cũng biết. Và loài cá tiến vua Anh Vũ xưa giờ hiếm hoi thì gia đình họ Đoàn dùng cá gì thay thế?
Các món canh tuyệt vời cho ngày đầu năm mới 2026: Món nào cũng ngon miệng, ấm áp và bổ dưỡngĂn - 21 giờ trước
7 món canh này với những công dụng bổ dưỡng khác nhau, bạn có thể lựa chọn chuẩn bị chúng theo sở thích và nhu cầu của gia đình mình.
5 lỗi thường gặp khi ăn Chả cá Lã VọngĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Chả cá Lã Vọng không khó ăn, nhưng rất dễ… ăn sai cách. Và chỉ cần sai một chút, món ăn trứ danh - di sản ẩm thực văn hóa của Hà Nội lập tức mất đi phần tinh túy nhất.
Chả cá ngon thế, lành thế tại sao ít có mặt trong mâm cỗ Tết?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Món chả cá ngon lành, nhưng ít nhà bày lên trong mâm cỗ Tết truyền thống. Những ngày Tết muốn đổi món ăn chả cá Lã Vọng - Di sản văn hóa ẩm thực truyền thống vừa được tôn vinh thì làm cách nào?
6 nhóm thực phẩm nên chần trước khi nấuĂn - 1 ngày trước
Các loại rau chứa hàm lượng axit oxalic cao như rau muống, rau dền nên được chần sôi trước khi nấu để hạn chế kháng dinh dưỡng.
Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.
Người phụ nữ 66 tuổi ăn loại quả này ba lần một ngày, 3 tháng sau đi khám, bác sĩ bất ngờ khi xem kết quảĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ăn đúng cách, loại rau quả này lại âm thầm giúp ổn định đường huyết, huyết áp và mỡ máu theo cách nhiều người không ngờ tới.
Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốcĂn
GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.