4 'thủ phạm' khiến người trung niên 'hít khí trời cũng béo'
GĐXH - Bạn có nhớ hồi trẻ, bạn có thể giảm cân bất cứ lúc nào mình muốn không? Xin lỗi, một khi bạn bước vào tuổi trung niên, khoảng thời gian đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Nhiều người trung niên than thở: "Tôi đã ăn rất ít rồi, sao vẫn cứ béo lên?"
Thực ra, lỗi này nên đổ cho tốc độ trao đổi chất của bạn. Nguyên nhân khiến người ta dần bước vào tuổi trung niên và bắt đầu "phát tướng" không chỉ nằm ở việc thèm ăn hay lười biếng, mà còn ẩn chứa áp lực kép từ cả tâm lý và sinh lý.
Người trung niên khó giữ dáng đến mức nào? Tóm lại trong một câu: giống như chèo thuyền ngược dòng; chỉ cần lơ là một chút, mỡ sẽ bắt đầu tích tụ.
Bạn có nhớ hồi trẻ, bạn có thể giảm cân bất cứ lúc nào mình muốn không? Xin lỗi, một khi bạn bước vào tuổi trung niên, khoảng thời gian đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Hãy tìm hiểu một vài nguyên nhân khiến cơ thể người trung niên bắt đầu "phát tướng".
4 nguyên nhân khiến người trung niên dễ 'phát tướng'
1. Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản giảm sút
Khi còn trẻ, bạn ăn hai bát cơm, uống một chai nước ngọt cũng chẳng sao. Cơ thể bạn giống như một cỗ máy chạy tốc độ cao, đốt cháy calo dư thừa trong tích tắc.
Nhưng khi đến tuổi trung niên, cỗ máy này bắt đầu "giảm tốc". Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) của con người giảm với tốc độ 1-2% mỗi năm sau tuổi 30.
Nghe có vẻ không đáng kể, nhưng sau 20 năm, lượng calo được đốt cháy trong cơ thể sẽ giảm đi đáng kể. Ăn cùng một lượng thức ăn, lúc trẻ không sao, nhưng lúc trung niên lại dễ tích tụ thành chất béo. Bạn tưởng rằng mình vẫn đang chạy đua với chính mình thời trẻ, nhưng thực ra đã bị tốc độ trao đổi chất kéo xa rồi.
2. Thay đổi nội tiết tố
Cùng với tuổi tác, mức hormone trong cơ thể cũng đang âm thầm thay đổi.
Thời trẻ, Testosterone (hormone nam) và Estrogen (hormone nữ) giống như hai vị thần bảo hộ trong cơ thể, duy trì sự phát triển cơ bắp và kiểm soát chất béo.
Nhưng sau tuổi trung niên, Testosterone giảm, Estrogen rối loạn, cơ thể bắt đầu có xu hướng tích trữ chất béo, đặc biệt là mỡ bụng. Thế là bạn sẽ thấy, cái bụng phẳng lì thời trẻ dần biến thành "bụng bia", ngay cả khi bạn không hề uống một giọt bia rượu nào.
3. Áp lực tâm lý và cảm xúc tiêu cực
Bên cạnh những thay đổi sinh lý, áp lực tâm lý cũng là một nguyên nhân lớn.
Công việc, gia đình, quan hệ xã hội... gánh nặng chồng chất đè lên vai người trung niên. Áp lực lớn dẫn đến ngủ kém, cảm xúc cũng biến động. Khi lo lắng, người ta dễ bị ăn uống vô độ (binge eating), và lại thích những thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo.
Cứ như thế, lượng calo nạp vào vượt quá tiêu thụ, việc phát tướng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí có người nói, ăn uống đã trở thành niềm an ủi duy nhất của người trung niên.
4. Sự lười biếng tăng lên, vận động giảm
Khi tuổi tác lớn dần, con người bắt đầu lười hơn, và việc tập thể dục cũng giảm đi.
Thời trẻ, không cần phải suy nghĩ nhiều, mỗi tuần đi phòng gym hai lần, thỉnh thoảng chạy bộ, cơ thể vẫn giữ được dáng rất tốt.
Còn người trung niên thì sao? Công việc bận rộn, việc nhà nhiều, thời gian đâu mà đi tập thể dục? Ngay cả khi có ý định tập luyện, họ cũng thường khó mà duy trì được vì hạn chế thời gian và thể lực không còn sung mãn.
Kết quả là cơ bắp bị mất đi, trao đổi chất càng chậm hơn, tỷ lệ mỡ trong cơ thể tăng lên. Từng là người mê vận động, đến tuổi trung niên, họ có thể thấy việc chạy bộ cũng trở nên nặng nhọc.
Không phải người trung niên là phải chịu "phát tướng"
Có người đọc đến đây có thể sẽ nói: "Chỉ cần kiểm soát cái miệng và vận động chân tay thôi chứ gì?"
Về lý thuyết thì đúng, nhưng thực tế việc làm còn khó hơn nói rất nhiều. Công việc bận tối mắt, còn phải kèm con làm bài tập, chăm sóc gia đình, lấy đâu ra tâm trí mà nghĩ xem ăn gì là lành mạnh nhất?
Hơn nữa, người trung niên thường phải đối mặt với nhiều vấn đề vụn vặt trong cuộc sống và những bệnh lặt vặt về thể chất. Những người có thể kiên trì ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên đều rất đáng ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người trung niên nhất định phải phát tướng. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức như trao đổi chất chậm lại, hormone thay đổi, áp lực gia tăng, bạn vẫn có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả nếu duy trì thói quen sống đúng đắn.
Để giữ dáng và khỏe mạnh ở tuổi trung niên:
Chế độ ăn uống: Chú trọng hơn vào cân bằng dinh dưỡng, giảm lượng đường và chất béo cao, tăng tỷ lệ protein và chất xơ.
- Duy trì vận động: Đừng quên duy trì thói quen tập thể dục, dù chỉ là 30 phút đi bộ nhanh mỗi ngày cũng tốt hơn nhiều so với việc không vận động hoàn toàn.
- Quản lý áp lực: Học cách quản lý căng thẳng, tránh ăn uống theo cảm xúc. Trao đổi với gia đình, bạn bè và tìm cách giảm áp lực phù hợp với bản thân, như nghe nhạc, đọc sách, tập Yoga.
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Đừng quên khám sức khỏe định kỳ, kịp thời nắm bắt tình trạng sức khỏe, đặc biệt là sự thay đổi hormone. Điều chỉnh chức năng cơ thể bằng phương pháp khoa học để giữ được sự trẻ trung và khỏe mạnh ở tuổi trung niên.
Ngày càng có nhiều người trung niên bắt đầu tập gym để làm chậm quá trình phát tướng. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, bạn cũng sẽ bắt đầu một lối sống lành mạnh hơn.
Theo Abolouwang
8 loại hạt giàu magie giúp ngủ ngon: Ăn đúng vài nắm, đêm sâu giấc thấy rõ!Sống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Thiếu magie là nguyên nhân thầm lặng khiến nhiều bạn trẻ mất ngủ, ngủ không sâu. Tin vui là magie có sẵn trong những loại hạt cực dễ tìm. Đây là 8 gợi ý giúp bạn cải thiện giấc ngủ tự nhiên, ngủ sâu và tỉnh táo hơn mỗi sáng.
Vinmec cứu sống người đàn ông dân tộc Dao bị vỡ tạng, cận kề cửa tửSống khỏe - 4 giờ trước
Nam bệnh nhân người dân tộc Dao được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Smart City (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông. Dù không người thân đi cùng, không đủ chi phí điều trị nhưng anh đã được đội ngũ y bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa, mang lại cơ hội sống tưởng chừng đã vụt tắt.
Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thưSống khỏe - 4 giờ trước
Hơn 10 năm gắn bó với chuyên ngành ung bướu, ThS.BS Nông Ngọc Sơn không chỉ là người ra quyết định điều trị, mà còn cùng đồng nghiệp thiết kế quy trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư tại Vinmec Central Park.
Thanh niên 17 tuổi nhập viện gấp vì thủng ruột, thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Nguyên nhân gây thủng tạng rỗng ngày càng trẻ hóa do thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh và căng thẳng kéo dài...
Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hìnhMẹ và bé - 6 giờ trước
GĐXH - Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh xác định trẻ mắc viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae – một dạng viêm phổi không điển hình thường gặp ở trẻ nhỏ.
5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trongBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Việc tóc bạc sớm không chỉ đến từ tuổi tác mà còn liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Các chuyên gia cho biết, bổ sung đúng nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ làm chậm quá trình giảm sắc tố melanin, giúp mái tóc giữ được màu đen tự nhiên lâu hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu 5 loại thực phẩm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, dễ bổ sung vào khẩu phần hằng ngày.
Thanh niên 27 tuổi thừa nhận sốc: Đi khám vì đau vai, bất ngờ phát hiện đột quỵBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Anh K. khăng khăng nghĩ rằng mình chỉ bị tổn thương cơ - xương - khớp vùng vai. Tuy nhiên, kết quả chụp MSCT cho thấy anh bị đột quỵ nhồi máu não.
Sáng ngủ dậy uống mật ong pha thêm thứ này: Ngừa bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm hô hấp rất hiệu quảSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Duy trì thói quen uống mật ong tỏi mỗi ngày không chỉ giúp tăng đề kháng, thanh lọc cơ thể mà còn mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho tim mạch, tiêu hóa...
Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quảBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Các hợp chất chống oxy hóa không chỉ giúp chống lão hóa mà còn bảo vệ mạch máu, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ tim mạch. Bài viết này sẽ giới thiệu 4 loại thực phẩm quen thuộc giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh, dễ áp dụng hằng ngày.
3 ngày đêm thức trắng thực hiện 7 ca đại phẫu và lần ghép phổi đầu tiên ở miền NamSống khỏe - 23 giờ trước
Từ 7-9/11, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM đã làm việc liên tục, thực hiện 2 đợt hiến - ghép tạng thành công, trong đó có ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam.
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.