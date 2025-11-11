4 'thủ phạm' khiến người trung niên 'hít khí trời cũng béo'

Đột quỵ ở người trẻ: 'Cơn ác mộng' không còn của riêng tuổi trung niên GĐXH - Căn bệnh tưởng như chỉ xảy ra với người lớn tuổi, nhưng ngày càng nhiều người ở độ tuổi 20–35 phải nhập viện vì đột quỵ. Đột quỵ đang trẻ hóa với tốc độ đáng báo động – và nguyên nhân đôi khi đến từ những thói quen rất đỗi quen thuộc.

Nhiều người trung niên than thở: "Tôi đã ăn rất ít rồi, sao vẫn cứ béo lên?"

Thực ra, lỗi này nên đổ cho tốc độ trao đổi chất của bạn. Nguyên nhân khiến người ta dần bước vào tuổi trung niên và bắt đầu "phát tướng" không chỉ nằm ở việc thèm ăn hay lười biếng, mà còn ẩn chứa áp lực kép từ cả tâm lý và sinh lý.

Người trung niên khó giữ dáng đến mức nào? Tóm lại trong một câu: giống như chèo thuyền ngược dòng; chỉ cần lơ là một chút, mỡ sẽ bắt đầu tích tụ.

Bạn có nhớ hồi trẻ, bạn có thể giảm cân bất cứ lúc nào mình muốn không? Xin lỗi, một khi bạn bước vào tuổi trung niên, khoảng thời gian đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Hãy tìm hiểu một vài nguyên nhân khiến cơ thể người trung niên bắt đầu "phát tướng".

Ảnh minh họa

4 nguyên nhân khiến người trung niên dễ 'phát tướng'

1. Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản giảm sút

Khi còn trẻ, bạn ăn hai bát cơm, uống một chai nước ngọt cũng chẳng sao. Cơ thể bạn giống như một cỗ máy chạy tốc độ cao, đốt cháy calo dư thừa trong tích tắc.

Nhưng khi đến tuổi trung niên, cỗ máy này bắt đầu "giảm tốc". Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) của con người giảm với tốc độ 1-2% mỗi năm sau tuổi 30.

Nghe có vẻ không đáng kể, nhưng sau 20 năm, lượng calo được đốt cháy trong cơ thể sẽ giảm đi đáng kể. Ăn cùng một lượng thức ăn, lúc trẻ không sao, nhưng lúc trung niên lại dễ tích tụ thành chất béo. Bạn tưởng rằng mình vẫn đang chạy đua với chính mình thời trẻ, nhưng thực ra đã bị tốc độ trao đổi chất kéo xa rồi.

2. Thay đổi nội tiết tố

Cùng với tuổi tác, mức hormone trong cơ thể cũng đang âm thầm thay đổi.

Thời trẻ, Testosterone (hormone nam) và Estrogen (hormone nữ) giống như hai vị thần bảo hộ trong cơ thể, duy trì sự phát triển cơ bắp và kiểm soát chất béo.

Nhưng sau tuổi trung niên, Testosterone giảm, Estrogen rối loạn, cơ thể bắt đầu có xu hướng tích trữ chất béo, đặc biệt là mỡ bụng. Thế là bạn sẽ thấy, cái bụng phẳng lì thời trẻ dần biến thành "bụng bia", ngay cả khi bạn không hề uống một giọt bia rượu nào.

3. Áp lực tâm lý và cảm xúc tiêu cực

Bên cạnh những thay đổi sinh lý, áp lực tâm lý cũng là một nguyên nhân lớn.

Công việc, gia đình, quan hệ xã hội... gánh nặng chồng chất đè lên vai người trung niên. Áp lực lớn dẫn đến ngủ kém, cảm xúc cũng biến động. Khi lo lắng, người ta dễ bị ăn uống vô độ (binge eating), và lại thích những thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo.

Cứ như thế, lượng calo nạp vào vượt quá tiêu thụ, việc phát tướng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí có người nói, ăn uống đã trở thành niềm an ủi duy nhất của người trung niên.

Bên cạnh những thay đổi sinh lý, áp lực tâm lý cũng là một nguyên nhân lớn gây tăng cân ở người trung niên. Ảnh minh họa

4. Sự lười biếng tăng lên, vận động giảm

Khi tuổi tác lớn dần, con người bắt đầu lười hơn, và việc tập thể dục cũng giảm đi.

Thời trẻ, không cần phải suy nghĩ nhiều, mỗi tuần đi phòng gym hai lần, thỉnh thoảng chạy bộ, cơ thể vẫn giữ được dáng rất tốt.

Còn người trung niên thì sao? Công việc bận rộn, việc nhà nhiều, thời gian đâu mà đi tập thể dục? Ngay cả khi có ý định tập luyện, họ cũng thường khó mà duy trì được vì hạn chế thời gian và thể lực không còn sung mãn.

Kết quả là cơ bắp bị mất đi, trao đổi chất càng chậm hơn, tỷ lệ mỡ trong cơ thể tăng lên. Từng là người mê vận động, đến tuổi trung niên, họ có thể thấy việc chạy bộ cũng trở nên nặng nhọc.

Khi tuổi tác lớn dần, con người bắt đầu lười hơn, và việc tập thể dục cũng giảm đi. Ảnh minh họa

Không phải người trung niên là phải chịu "phát tướng"

Có người đọc đến đây có thể sẽ nói: "Chỉ cần kiểm soát cái miệng và vận động chân tay thôi chứ gì?"

Về lý thuyết thì đúng, nhưng thực tế việc làm còn khó hơn nói rất nhiều. Công việc bận tối mắt, còn phải kèm con làm bài tập, chăm sóc gia đình, lấy đâu ra tâm trí mà nghĩ xem ăn gì là lành mạnh nhất?

Hơn nữa, người trung niên thường phải đối mặt với nhiều vấn đề vụn vặt trong cuộc sống và những bệnh lặt vặt về thể chất. Những người có thể kiên trì ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên đều rất đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người trung niên nhất định phải phát tướng. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức như trao đổi chất chậm lại, hormone thay đổi, áp lực gia tăng, bạn vẫn có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả nếu duy trì thói quen sống đúng đắn.

Để giữ dáng và khỏe mạnh ở tuổi trung niên:

Chế độ ăn uống: Chú trọng hơn vào cân bằng dinh dưỡng, giảm lượng đường và chất béo cao, tăng tỷ lệ protein và chất xơ.

- Duy trì vận động: Đừng quên duy trì thói quen tập thể dục, dù chỉ là 30 phút đi bộ nhanh mỗi ngày cũng tốt hơn nhiều so với việc không vận động hoàn toàn.

- Quản lý áp lực: Học cách quản lý căng thẳng, tránh ăn uống theo cảm xúc. Trao đổi với gia đình, bạn bè và tìm cách giảm áp lực phù hợp với bản thân, như nghe nhạc, đọc sách, tập Yoga.

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Đừng quên khám sức khỏe định kỳ, kịp thời nắm bắt tình trạng sức khỏe, đặc biệt là sự thay đổi hormone. Điều chỉnh chức năng cơ thể bằng phương pháp khoa học để giữ được sự trẻ trung và khỏe mạnh ở tuổi trung niên.

Ngày càng có nhiều người trung niên bắt đầu tập gym để làm chậm quá trình phát tướng. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, bạn cũng sẽ bắt đầu một lối sống lành mạnh hơn.

