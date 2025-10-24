Uống cà phê buổi sáng mà vẫn tăng cân? Lý do đến từ những món 'đi kèm' tưởng vô hại này!

Những thực phẩm khi kết hợp với cà phê dễ khiến cân nặng tăng vù vù

Bạn có từng nghĩ rằng tách cà phê buổi sáng – nơi bắt đầu của năng lượng và sáng tạo lại có thể bỗng trở thành "cạm bẫy" tăng cân âm thầm?

Khi bạn nhẹ nhàng đặt chiếc tách đen thơm phức bên cạnh một miếng bánh ngọt, một ly latte béo ngậy, hay mải mê nhâm nhi cùng đồ chiên rán… chính là lúc cơ thể bắt đầu "bật đèn xanh" cho quá trình tích mỡ.

Bài viết này sẽ hé lộ những "bạn đồng hành" tưởng vô hại cùng cà phê, nhưng lại rất dễ khiến cân nặng tăng lên để bạn tỉnh táo lựa chọn và vẫn giữ được phong độ khỏe khoắn.

