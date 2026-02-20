Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngày

Hoa hậu Diễm Hương khiến khán giả kinh ngạc vì sắc vóc sau 2 tuần sinh con GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương khiến khán giả kinh ngạc khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn chỉ sau 2 tuần sinh nở. Nhiều khán giả nhận xét cô như chưa từng trải qua "cuộc sinh nở" nào.

Diễm Hương lựa chọn cuộc sống bình yên

Diễm Hương ở cuộc hôn nhân thứ 3 đã sống trọn cuộc sống bình yên khi định cư ở Canada. Cách đây ít tháng, trước thêm năm mới, Hoa hậu Thế giới người Việt đã có những chia sẻ về một năm đã qua của mình.

Diễm Hương khoe hình ảnh để đón chào năm mới.

"Sắp đến Tết rồi, lại sắp hết một năm nữa rồi, nhưng phải nói năm qua là một năm rất thú vị với Hương. Phải nói là sau rất nhiều năm kể từ "hồi đó", tôi mới cảm nhận một năm sống trọn vẹn, mỗi ngày trôi qua là một sự nỗ lực và cố gắng vì sự phát triển bên trong lẫn bên ngoài bản thân. Tự hào về bản thân vì đã quyết liệt thực hiện cho được những gì đặt ra.

35 tuổi đã kịp có thêm một cậu con trai nữa. Gia đình đã cùng nhau bước sang trang mới với nhiều ước nguyện tươi sáng. Cột mốc 35 tuổi đã cán qua, giờ suy nghĩ tiếp cho cột mốc 45 tuổi thôi", hoa hậu tuổi Ngọ viết.

Như Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ bước sang năm mới, cô sẽ sống hạnh phúc và xinh đẹp hơn vì ngoài chồng, cô có thêm "hẳn 2 người đàn ông luôn yêu". Từ lúc sinh con, người đẹp cũng thấu hiểu được tình mẫu tử. Ngay khi ổn định cuộc sống ở xứ người, hoa hậu tuổi Ngọ đã quyết định mời bố mẹ ruột sang chơi. Hiện tại, bố mẹ cô đang chăm sóc cô và tận hưởng cuộc sống bên con cháu.

Nói về tình yêu và lòng hiếu kính cho bố mẹ, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ: "Niềm vui của ông bà ngoại là những điều đơn giản nên vợ chồng Hương cũng không khó đoán làm sao để ông bà ngoại vui. Nhìn tấm gương của ba mẹ nên chắc sau này mình cũng đơn giản để tụi nhỏ nó hiểu. Gia đình thì không nên làm khó nhau. Thời gian là hữu hạn, đời người 100 năm, nguyện cầu sức khỏe và hạnh phúc".

Hoa hậu Diễm Hương khoe đại gia đình hạnh phúc.

Những ngày bên bố mẹ của Diễm Hương là khoảng thời gian, cô cảm nhận trọn vẹn tinh thân ở xứ người. Dù vậy, cô cũng như bố mẹ của mình luôn nhớ quê hương, nhớ cái Tết cổ truyền ấm cúng và đặc biệt là nhớ tiếng nói người Việt.

Diễm Hương quá khứ có hào quang vương miện và thực tại "cơm áo gạo tiền"

Hoa hậu Diễm Hương đăng quang hoa hậu "Thế giới người Việt 2010" khi mới 20 tuổi với chiều cao 1m75 cùng ba vòng nóng bỏng. Ngay khi giành ngôi vị cao nhất, mỹ nhân tuổi Ngọ vướng scandal học vấn. Tuy nhiên đó chưa phải là lùm xùm lớn nhất của người đẹp này.

Diễm Hương luôn lạc quan tích cực trước những thử thách của cuộc sống.

Sau này, khi trải qua những biến cố trong hôn nhân, Diễm Hương quyết định sang Canada định cư. Hồi tháng 7/2025, Hoa hậu Diễm Hương trên trang cá nhân mới đây đã chia sẻ về cuộc sống lẫn công việc hiện tại ở Canada. Cô khoe công việc làm MC với dòng viết: "Càng bước ra ngoài, tôi càng học hỏi được nhiều điều hay, nhận ra có quá nhiều người giỏi, nhất là xung quanh mình sao các chị em không chỉ giỏi mà còn giàu và tất nhiên là khi đủ điều kiện kinh tế và tư duy, họ hạnh phúc. Làm MC một buổi tiệc sinh nhật cho một nữ doanh nhân tại Vancouver khiến Hương thêm nhiều động lực phấn đấu được như các chị khi mình chạm ngưỡng lục tuần. Trong buổi tiệc của các triệu phú $ thì bạn cũng quan sát được nhiều điều hay ho". Qua những dòng chia sẻ của người đẹp khán giả hiểu được phần nào công việc của cô ở tại xứ người.

Ngoài nghề MC, Hoa hậu Diễm Hương còn nhận thêm cả công việc make-up. Trên trang cá nhân, hoa hậu tuổi Ngọ không ngại khoe những khoảnh khắc đi makeup cho nhiều người.

Bên cạnh đó, cô còn làm thêm cả nghề xăm thêu mày môi, thẩm mỹ làm đẹp da để có tiền lo cho mình và con trai ở Canada. Theo người đẹp, cuộc sống ở đây có mức sống cao nên cô làm nhiều việc khác nhau để đỡ khó khăn.

Không chỉ làm MC, làm đẹp, Hoa hậu Diễm Hương còn kinh doanh thêm các mặt hàng để có thu nhập. Dù làm nhiều công việc nhưng Hoa hậu Diễm Hương vẫn phải sống tằn tiện, tích lũy để lo cho tương lai. Hiện tại, gia đình cô vẫn đi thuê nhà. Trong cuộc sống hàng ngày, cô và chồng thay nhau làm công việc nhà như nội trợ, dọn dẹp phòng ốc.

Vợ chồng Diễm Hương đón thêm em bé vào cuối năm 2025.

Hiện tại, khi có thêm con nhỏ, Hoa hậu Diễm Hương sống tiết kiệm hơn vì nguồn thu nhập từ chồng là chủ yếu. Người đẹp tuổi Ngọ tự đi siêu thị mua thức ăn cho một tuần, thi thoảng mới ra ngoài đi ăn, tránh lãng phí. Diễm Hương coi lối sống thắt chặt chi tiêu này không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là phương pháp giáo dục con. Cô muốn bé lớn Noah học cách quản lý tài chính thông qua nếp sống thực tế của bố mẹ.

Ảnh: FBNV