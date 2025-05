Mùa hè, uống nước cam vào thời điểm này để thải độc gan, cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch

Loại quả mùa hè rẻ tiền, giúp kiểm soát đường huyết, người bệnh tiểu đường cần biết điều này khi ăn GĐXH - Mướp đắng có liên quan đến việc hạ thấp lượng đường trong máu. Tuy nhiên, mướp đắng không phải là một phương pháp điều trị hoặc thuốc được phê duyệt cho bệnh tiểu đường.

Nước cam là nguồn cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như: vitamin, khoáng chất, flavonoid, hóa chất thực vật và các chất chống oxy hóa. Theo BS. Vũ Đại Dương, chuyên khoa Dinh dưỡng (Trường Đại học Y Hà Nội), một cốc nước cam tươi chứa 112 calo, 2g chất đạm, 0g chất béo, 26g carbohydrate, 0g chất xơ, 21g đường…

Ảnh minh họa

Nước cam hầu như không chứa tinh bột hoặc chất xơ. Hầu như tất cả carbohydrate của nó đều có ở dạng đường. Chỉ cần một cốc nước cam, cơ thể đã được đáp ứng 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Nước cam cũng được coi là một trong những nguồn chất chống ôxy hóa tốt nhất, có tác dụng chống viêm và tăng cường sức khỏe.

Nước cam với cùi là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất xơ giúp cơ thể duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa và có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường, tim mạch và một số loại ung thư.

Công dụng của nước cam với sức khỏe

Cải thiện hệ tiêu hóa

Uống nước cam giúp điều hòa nhu động ruột, giảm chướng bụng và thúc đẩy lên men thức ăn. Những người bị tiêu chảy hoặc táo bón cũng nên uống nước cam thường xuyên để đảm bảo hoạt động của ruột diễn ra trơn tru.

Có lợi cho gan

Thành phần vitamin C, E, B1, B9 và các khoáng chất magie, đồng, kẽm có trong nước cam rất tốt với gan, chúng có thể giúp thải độc gan. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa có trong cam có thể giúp làm sạch ký sinh trùng trong gan. Ngoài ra, nước cam cũng ngăn ngừa tình trạng rối loạn tiêu hóa và quá trình lên men của thức ăn do chức năng gan kém.

Tăng cường miễn dịch

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong nước cam có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc cúm mùa, đồng thời tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C trong nước cam cũng giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây lão hóa sớm và hỗ trợ hấp thu các dưỡng chất tốt hơn. Bên cạnh đó, vitamin C giúp hỗ trợ khắc phục tình trạng cháy nắng gây tổn thương da.

Giải độc cơ thể

Nước cam có đặc tính giải độc, uống nước cam hằng ngày sẽ giúp tăng cường chức năng của thận. Nước cam còn chứa axit citric và citrat giúp hỗ trợ giảm nguy cơ sỏi thận. Bên cạnh đó, với đặc tính kiềm hóa, nước cam cũng giúp làm sạch máu bằng cách hòa tan các axit hình thành chất cặn bã trong thận.

Ảnh minh họa

Thời điểm uống nước cam mang lại nhiều lợi ích nhất cho sức khỏe

Nên uống nước cam sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ, lúc này dạ dày không quá no cũng không quá đói. Nếu uống lúc đói, lượng vitamin C trong nước cam có thể tương tác với acid trong dạ dày, dễ gây ra viêm loét. Uống nước cam lúc đói cũng khiến những người đang mắc bệnh dạ dày dễ bị tăng nồng độ acid, dẫn đến các triệu chứng như ợ nóng và làm cho tình trạng viêm loét trở nên trầm trọng thêm.

Ngược lại, nếu uống vào lúc no, lúc này dạ dày phải hoạt động để tiêu hóa thức ăn, uống nước cam lúc này sẽ gây khó chịu, tức bụng.

Nước cam sau khi vắt nên dùng ngay, không nên bảo quản trong một thời gian dài vì sẽ giảm dinh dưỡng, đôi khi còn gây nguy hiểm cho hệ tiêu hóa.

Nước cam có tác dụng lợi tiểu, vì vậy nếu uống nước cam vào buổi tối khiến bạn tiểu đêm nhiều lần, gây mất ngủ. Nước cam cũng giúp tăng cường sự tỉnh táo, uống vào buổi tối khiến cho trí não tỉnh táo, khó bước vào giấc ngủ.