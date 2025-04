Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị đăng kiểm chuẩn hóa thiết bị ghi hình, chống bỏ quên trẻ em trên xe

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 11/CT-TTg về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB).

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ, qua 3 tháng triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tình hình TTATGTĐB đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông..., Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Luật TTATGTĐB.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát, chỉ huy, điều khiển giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân chính gây TNGT nghiêm trọng.

Ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực cấp, cấp lại, thu hồi GPLX, đăng ký xe, đấu giá biển số xe cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên, xử lý vi phạm hành chính đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông; tập trung rà soát, khắc phục, tổ chức các hệ thống báo hiệu đường bộ, cắm bổ sung biển báo hướng dẫn, kẻ vạch phân chia làn đường, phần đường…; sửa chữa, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Chỉ đạo đơn vị đăng kiểm chuẩn hóa thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh…