Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này
GĐXH - Mật ong chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng giá trị mà không phải loại thực phẩm nào cũng có. Tuy nhiên, dùng mật ong không phải lúc nào cũng an toàn.
5 nhóm thực phẩm không uống cùng mật ong
Mật ong chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng giá trị mà không phải loại thực phẩm nào cũng dễ dàng có. Nhiều nghiên cứu được thực hiện và các nhà khoa học chỉ ra rằng trong mật ong có hoạt chất giúp ngăn ngừa sự sinh trưởng của một loại vi khuẩn gây loét dạ dày, thủng dạ dày mang tên Helicobacter pylori.
Bên cạnh đó, sử dụng mật ong thường xuyên cũng hỗ trợ điều trị chứng viêm dạ dày do uống nhiều rượu, bia. Mật ong cũng hiện diện trong rất nhiều bài thuốc dân gian chữa nhiều loại bệnh lý khác nhau như ho khan, trào ngược dạ dày, trĩ,...
Tuy nhiên, mật ong không phải lúc nào cũng an toàn, nhất là khi kết hợp chúng với một số loại thực phẩm, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cụ thể như:
Nước nóng
Mật ong có chứa một số lượng lớn dung môi ôxy hóa, việc dùng nước sôi nóng pha mật ong có thể khiến cho những chất dung môi này bị phá hủy, sản sinh ra nhiều đường aldehyde gốc OH, khiến cho thành phần dinh dưỡng của mật ong bị biến đổi rất nhiều.
Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng nước nóng trên 60 độ C pha mật ong sẽ làm tăng đáng kể hydroxymethyl furfuraldehyde (HMF) - đây là một chất gây ung thư trong tự nhiên.
Hành sống
Hành sống có tính nóng, cay còn mật ong cũng có tính nóng nhưng lại ngọt. Sự kết hợp này sẽ gây nên tình trạng đầy hơi, chướng bụng. Do đó, cần tránh kết hợp hành với mật ong khi chế biến thức ăn hoặc ăn sống.
Đậu nành
Đậu nành chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có lợi nhưng khi kết hợp cùng các enzym có trong mật ong sẽ có các phản ứng sinh hoá dẫn đến ngộ độc, tiêu chảy hết sức nguy hiểm. Vì thế nên tránh dùng các thực phẩm có chứa thành phần đậu nành với mật ong.
Bột sắn dây
Bột sắn dây có tính kiềm, mật ong có tính axit nên khi kết hợp sẽ gây phản ứng hoá học không tốt trong dạ dày. Từ đó gây ra rối loạn tiêu hoá, đầy bụng và đau bụng. Ngoài ra, cả mật ong và bột sắn dây đều có lượng đường cao nên kết hợp sẽ làm tăng đường huyết nếu người sử dụng đang mắc bệnh đái tháo đường.
Đồ tanh như cua, cá diếc, cá chép
Không kết hợp mật ong với các thực phẩm có vị tanh như cua và các loại cá như cá diếc, cá chép. Sự kết hợp này rất dễ gây nên tình trạng tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm nên chúng cần tránh kết hợp để không làm gây hại đến đường ruột.
Thuốc tây
Mật ong nguyên chất có khả năng tương tác với thuốc tránh thai, thuốc hạ đường huyết... nên tránh dùng mật ong với các loại thuốc này.
4 nhóm người không nên sử dụng mật ong
Trẻ em dưới 1 tuổi
Chức năng tiêu hóa của các bé dưới 1 tuổi còn yếu, khả năng giải độc của gan vẫn còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Do đó, sử dụng mật ong sẽ có thể gây dị ứng, ngộ độc cho bé.
Người bị đái tháo đường
Mật ong chứa lượng đường cao. Vì thế, người mắc đái tháo đường sử dụng mật ong quá nhiều sẽ càng làm tăng lượng đường trong máu, khiến tình trạng bệnh đái tháo đường càng trở nặng.
Phụ nữ có thai
Các thành phần có trong mật ong có thể gây kích thích co tử cung, có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Người bị huyết áp thấp
Mật ong có khả năng làm giảm huyết áp nên nếu có dấu hiệu mắc hoặc đang mắc huyết áp thấp thì bạn không nên sử dụng mật ong.
