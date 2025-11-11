Sáng ngủ dậy uống mật ong pha thêm thứ này: Ngừa bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm hô hấp rất hiệu quả
GĐXH - Duy trì thói quen uống mật ong tỏi mỗi ngày không chỉ giúp tăng đề kháng, thanh lọc cơ thể mà còn mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho tim mạch, tiêu hóa...
Buổi sáng uống mật ong pha tỏi có tốt không?
Sáng ngủ dậy, ai cũng mách nhau nên uống một cốc nước mật ong ấm mà không biết còn có một cách tiêu thụ mật ong nữa cũng siêu bổ dưỡng đó là: Ăn mật ong tỏi pha cùng nhau.
Mật ong và tỏi từ lâu đã được xem là hai "vị thuốc" quý trong tự nhiên. Tỏi ngoài tác dụng gia tăng hương vị, việc ăn tỏi sống khi bụng đói cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa và giải độc. Khi kết hợp cùng mật ong, chúng tạo nên một phương thức chăm sóc sức khỏe toàn diện, vừa đơn giản vừa hiệu quả.
Việc duy trì thói quen uống tỏi ngâm mật ong mỗi ngày không chỉ giúp tăng đề kháng, thanh lọc cơ thể mà còn mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho tim mạch, tiêu hóa và làn da.
Công dụng tuyệt vời khi uống mật ong tỏi vào buổi sáng
Tốt cho người bệnh trào ngược dạ dày
Từ lâu, tỏi ngâm mật ong đã được xem là bài thuốc chữa bệnh dạ dày hiệu quả, đặc biệt là trào ngược dạ dày thực quản.
Khi cơ thể xuất hiện những cơn đau dạ dày dai dẳng, bạn có thể sử dụng hỗn hợp này vào trước mỗi bữa ăn. Đồng thời, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế thực phẩm cay nóng để giúp tạo lớp màng bảo vệ đường tiêu hóa và làm giảm những cơn đau dạ dày.
Tốt cho người bệnh viêm xoang, viêm mũi
Chống oxy hóa mạnh trong thành phần mật ong và tỏi có khả năng tiêu diệt một số loại vi khuẩn, virus gây hại. Bởi vậy, việc sử dụng hỗn hợp này thường xuyên sẽ giúp bạn chữa một số bệnh về viêm mũi, viêm xoang…
Hỗ trợ điều trị ho, cảm cúm
Cả tỏi và mật ong đều mang tính ấm, có khả năng khử hàn rất tốt. Bởi vậy, việc sử dụng hỗn hợp tỏi ngâm mật ong mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện hệ miễn dịch, sức đề kháng của cơ thể.
Hơn thế nữa, với hàm lượng lớn chất allicin và có tính sát khuẩn mạnh, thức uống này còn có tác dụng điều trị cảm cúm, giúp giảm ho và long đờm hiệu quả.
Giúp tăng cường trí nhớ
Ngoài khả năng cải thiện sức khỏe, phòng ngừa nhiều bệnh lý thì các chất chống oxy hóa trong mật ong và tỏi còn giúp bảo vệ não bộ khỏi những tổn thương do bệnh tật và lão hóa như Alzheimer hoặc mất trí nhớ.
Làm đẹp da
Do tỏi có tính kháng khuẩn cao nên khi kết hợp cùng với mật ong sẽ giúp làm dịu tình trạng sưng, viêm do mụn gây nên. Cũng như ngăn ngừa các yếu tố hình thành mụn trứng cá.
Ngoài ra, những thành phần chất chống oxy hóa dồi dào trong hỗn hợp này cũng có khả năng làm mờ vết thâm, sẹo, mụn, giúp bạn da bạn trắng sáng, khỏe mạnh.
Những người đại kỵ với mật ong tỏi
Không tốt cho người tiểu đường
Đây là những người cực kỳ "nhạy cảm" với đường. Họ cần hạn chế tối đa để tránh làm tăng lượng đường trong máu.
Gây ra tình trạng loãng máu
Sử dụng hỗn hợp tỏi mật ong quá mức có thể làm giảm nồng độ hemoglobin, nguyên nhân gây bệnh loãng máu. Bên cạnh đó, tỏi còn gây tương tác với các loại thuốc loãng máu như: Aspirin, Coumadin, Plavix. Điều này không hề tốt với bệnh nhân đang điều trị loãng máu.
Không dùng khi bị dị ứng với mật ong, tỏi
Biểu hiện của người bị dị ứng với tỏi mật ong điển hình nhất là: Chóng mặt, phát ban, đau bụng, ói mửa, thậm chí là sốc phản vệ... Vì vậy sau khi uống phát hiện có dấu hiệu này, tốt nhất nên tránh xa.
Cách pha mật ong tỏi tốt nhất cho sức khỏe
Cách sử dụng mật ong và tỏi: Chuẩn bị 15g tỏi, 100ml mật ong nguyên chất. Sau khi lột sạch vỏ tỏi thì đập dập. Cho tỏi vào lọ thủy tinh và đổ 100ml mật ong/15g tỏi. Đậy nắp kín, cho vào tủ lạnh, sau 20 ngày là có thể dùng được.
Hoặc bạn có thể băm nhỏ một tép tỏi cho vào thìa, nhỏ thêm vài giọt mật ong lên thìa và để nguyên trong 2 - 5 phút. Sau đó có thể thưởng thức chúng. Nếu cảm thấy khó ăn thì bạn có thể pha với nước ấm để thưởng thức.
