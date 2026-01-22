4 quan niệm sai lầm về tế bào ung thư, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh
GĐXH - Nhiều quan niệm sai lầm về tế bào ung thư khiến không ít người chậm trễ điều trị. Hiểu đúng bản chất của căn bệnh này sẽ giúp chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.
Ung thư là căn bệnh nguy hiểm, liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Những hiểu lầm về tế bào ung thư không chỉ gây hoang mang, lo lắng không cần thiết mà còn có thể khiến người bệnh lựa chọn sai phương pháp điều trị, làm giảm cơ hội sống. Hiểu đúng bản chất ung thư là bước quan trọng giúp phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.
4 quan niệm sai lầm về tế bào ung thư
Sai lầm 1: Ung thư là “bản án tử hình”
Sự thật: Ung thư không đồng nghĩa với cái chết. Khoảng 1/3 các bệnh ung thư có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm, khi tế bào ung thư chưa lan rộng. Hiện nay, với các loại ung thư thường gặp như ung thư vú, tuyến tiền liệt, tuyến giáp…, 9/10 bệnh nhân được chẩn đoán sớm có thể sống khỏe mạnh ít nhất 5 năm, thậm chí lâu hơn.
Nhờ sự phát triển của y học hiện đại, nhiều phương pháp điều trị mới đã giúp kiểm soát sự phát triển của tế bào ung thư, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống cho cả những bệnh nhân ở giai đoạn muộn.
Sai lầm 2: Ung thư là bệnh truyền nhiễm
Sự thật: Ung thư không lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, một số loại virus có thể làm tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư. Điển hình là virus viêm gan B, C có thể lây qua đường máu hoặc quan hệ tình dục, làm tăng nguy cơ ung thư gan; virus HPV lây qua đường tình dục có liên quan mật thiết đến ung thư cổ tử cung.
Việc tiêm vắc-xin, quan hệ tình dục an toàn và khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa các loại ung thư liên quan đến virus.
Sai lầm 3: Ăn đường khiến tế bào ung thư phát triển nhanh hơn
Sự thật: Các nghiên cứu cho thấy tế bào ung thư hấp thụ nhiều đường hơn tế bào bình thường, nhưng hiện chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định việc ăn đường trực tiếp làm ung thư tiến triển nhanh hơn.
Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều đường có thể gây tăng cân, béo phì và đái tháo đường – những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư. Vì vậy, kiểm soát lượng đường trong khẩu phần ăn là cần thiết cho sức khỏe tổng thể, chứ không phải vì “nuôi” tế bào ung thư.
Sai lầm 4: Ung thư không được “đụng dao kéo”
Sự thật: Phẫu thuật vẫn là một trong những phương pháp điều trị ung thư cơ bản và hiệu quả nhất. Quan niệm cho rằng “đụng dao kéo sẽ làm ung thư lan nhanh” là không chính xác nếu phẫu thuật được thực hiện đúng chỉ định.
Vấn đề nằm ở chỗ: nếu không lấy triệt để khối u, tế bào ung thư còn sót lại có thể được kích thích tăng sinh và di căn. Do đó, điều trị ung thư cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa ung bướu, phẫu thuật đúng giai đoạn, đúng kỹ thuật, đảm bảo lấy trọn khối u với diện cắt an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát và di căn.
3 "nguyên tắc" giúp ngăn ngừa tế bào ung thư
Bởi đặc tính lây lan và phát triển mạnh mẽ của tế bào gây ung thư mà con người cần phải cẩn trọng hơn trong bảo vệ sức khoẻ. Để hạn chế mắc bệnh ung thư cũng như ngăn chặn các tế bào gây ung thư phát triển thì cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
Xây dựng chế độ ăn khoa học
Biện pháp tốt nhất để phòng bệnh ung thư là nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Dinh dưỡng chính là yếu tố quyết định lớn đến thể trạng cơ thể. Bạn nên ăn nhiều rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và thực phẩm chứa nhiều chất xơ, các loại trái cây có chất chống oxy hoá.
Bên cạnh đó, bạn cũng cần tăng cường bổ sung vitamin và chất khoáng cho cơ thể, ăn đa dạng và chế biến món ăn đơn giản nhất có thể như luộc, hấp. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không ăn nhiều đường bởi chất ngọt là yếu tố giúp phát triển khối u, hạn chế ăn thịt đỏ như thịt bò và nên ăn thịt gà, các loại cá.
Sinh hoạt lành mạnh
Bạn nên biết phân bố hợp lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi và giải trí. Khả năng phục hồi của cơ thể đa số phụ thuộc vào các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nếu bạn ngủ không đủ giấc hay thường xuyên phải căng thẳng thì hệ miễn dịch giảm sút nhanh chóng từ đó làm nhen nhóm sự phát triển của "mầm bệnh".
Duy trì thói quen vận động
Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nhóm người siêng vận động ít mắc các bệnh ung thư hơn. Điều này cũng dễ hiểu bởi tập luyện thể dục thể thao sẽ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm. Bên cạnh đó hoạt động thể chất giúp giảm nồng độ insulin và các yếu tố phát triển khối u hiệu quả.
Việc duy trì luyện tập giúp cơ thể kiểm soát tốt cân nặng, ngăn được tình trạng béo phì. Chính béo phì là nguyên nhân kích thích nhiều loại ung thư phát triển. Đặc biệt, tập luyện tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận, ruột nên đây sẽ là cách tăng cường hoạt động đào thải chất độc ra cơ thể từ đó chặn đứng tế bào ung thư phát triển.
Phương pháp điều trị giúp tiêu diệt tế bào ung thư
Theo các bác sĩ Bệnh viện FV, các phương pháp điều trị tế bào ung thư phổ biến bao gồm:
Phẫu thuật: Loại bỏ khối u hoặc mô ung thư, thường được áp dụng khi ung thư chưa di căn.
Hóa trị: Sử dụng thuốc để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn chặn sự phát triển của chúng.
Xạ trị: Sử dụng tia X năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư. Xạ trị được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ xạ trị, kỹ sư vật lý và kỹ thuật viên xạ trị để đưa ra kế hoạch xạ trị tối ưu.
Xạ trị áp sát: Đặc biệt hiệu quả trong điều trị các loại ung thư phụ khoa nhờ khả năng đưa nguồn phóng xạ tiếp cận trực tiếp khối u, giúp tiêu diệt tế bào ung thư ngay tại chỗ và giảm thiểu tối đa tác động đến các mô lành xung quanh.
Điều trị cá nhân hóa: Áp dụng phác đồ điều trị ung thư cá nhân hóa, dựa trên đặc điểm di truyền và tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân, nhằm tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ.
