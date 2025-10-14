Mới nhất
Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để làm dịu niêm mạc và giảm axit

Thứ ba, 14:10 14/10/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Bệnh trào ngược dạ dày tuy không nguy hiểm ngay nhưng nếu kéo dài có thể gây viêm loét thực quản, hẹp thực quản hoặc Barrett thực quản.

Trào ngược dạ dày là tình trạng trào dịch axit, thức ăn hoặc hơi trong dạ dày lên trên thực quản. Theo các bác sĩ BVĐK Medlatec, nguyên nhân chính của bệnh lý này là do sự suy yếu hoặc đóng mở bất thường của cơ vòng thực quản dưới. Các yếu tố sau góp phần thúc đẩy sự hình thành của bệnh trào ngược dạ dày thực quản bao gồm:

- Ăn uống không điều độ, ăn quá no hoặc nằm ngay sau khi ăn.

- Dùng nhiều thực phẩm cay nóng, dầu mỡ, rượu bia, cà phê,... 

- Căng thẳng trong thời gian dài, thừa cân, béo phì. 

- Bệnh lý dạ dày - tá tràng hoặc tác dụng phụ từ quá trình dùng một số loại thuốc có thể gây trào ngược như: nhóm NSAID, corticoid, thuốc giãn cơ trơn,...

Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để làm dịu niêm mạc và giảm axit - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cảnh giác với dấu hiệu bệnh trào ngược dạ dày

Khi bị trào ngược dạ dày, người bệnh sẽ xuất hiện một số triệu chứng điển hình là: Ợ chua, ợ hơi, nóng rát ngực (nhất là sau ăn hoặc khi nằm). Cảm giác nghẹn ở cổ họng, ho khan, khàn tiếng. Buồn nôn, đầy hơi, khó tiêu.

Trào ngược dạ dày tuy không nguy hiểm ngay nhưng nếu kéo dài có thể gây viêm loét thực quản, hẹp thực quản hoặc Barrett thực quản. Vì vậy, người bệnh cần điều chỉnh lối sống, nhất là chế độ ăn uống hàng ngày để kiểm soát các triệu chứng trào ngược.

Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để cải thiện triệu chứng

Có một số loại đồ uống ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của dạ dày bằng cách kích thích tăng tiết axit, tăng áp lực trong dạ dày, làm giãn cơ thắt thực quản dưới, khiến axit dễ trào ngược lên, làm dịu niêm mạc thực quản, giảm viêm loét dạ dày.

Nước ấm

Nước ấm có thể làm dịu cảm giác bỏng rát, hỗ trợ rửa trôi lượng axit trào ngược lên, giảm cảm giác nóng rát và cải thiện quá trình tiêu hóa. Người bị trào ngược dạ dày nên uống một cốc nước ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy và sau bữa ăn khoảng 30 phút để làm dịu niêm mạc thực quản, giảm trào ngược.

Trà gừng

Gừng có công dụng chống viêm, giảm buồn nôn và tăng nhu động tiêu hóa, giúp làm rỗng dạ dày nhanh hơn, giảm buồn nôn, hạn chế ứ đọng thức ăn - từ đó giảm nguy cơ trào ngược. Uống trà gừng ấm vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn 30 phút có thể giúp giảm cảm giác trào ngược, đầy hơi và khó tiêu. Tuy nhiên, nếu bị viêm loét dạ dày nghiêm trọng thì bạn nên uống ít trà gừng để tránh gây kích ứng.

Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để làm dịu niêm mạc và giảm axit - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nước mật ong ấm

Mật ong có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, làm lành tổn thương niêm mạc. Vì thế, nếu quan tâm trào ngược dạ dày nên uống gì thì bạn hãy pha 1 muỗng mật ong với 200ml nước ấm để uống vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối trước khi ngủ.

Ăn bơ và chuối

Chuối và bơ đều giàu chất xơ, kali và vitamin B6, giúp cân bằng axit và bảo vệ lớp nhầy niêm mạc dạ dày. Uống sinh tố bơ chuối không sữa, không đường có tác dụng giảm đau rát dạ dày và ngăn ngừa ợ chua hiệu quả.

Sữa hạt không đường

Các loại sữa hạt không đường như sữa hạnh nhân, sữa óc chó, sữa yến mạch,... rất giàu vitamin E và không gây kích ứng như sữa bò. Người bị trào ngược dạ dày nên uống những loại sữa này để trung hòa axit, giảm ợ nóng và tăng cường năng lượng cho cơ thể.

3 cách uống nước tốt nhất cho người bệnh trào ngược dạ 

Nên uống từng ngụm nhỏ

Uống quá nhanh hoặc quá nhiều nước một lúc có thể làm căng dạ dày và tăng áp lực trào ngược. Người bệnh nên chia nhỏ lượng nước uống trong ngày, uống từ từ từng ngụm nhỏ để hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Uống nước đúng thời điểm

Người bệnh không nên uống nước ngay trước hoặc trong khi ăn vì dễ làm loãng dịch tiêu hóa. Nên uống nước trước bữa ăn là 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ để dạ dày hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ trào ngược.

Tránh uống nước quá lạnh hoặc quá nóng

Nhiệt độ nước quá nóng hoặc quá lạnh đều có thể kích thích niêm mạc và làm tăng co bóp dạ dày. Nước ấm 35 - 40 độ C là phù hợp nhất đối với người bị trào ngược.

7 thực phẩm nên hạn chế dùng khi bị trào ngược dạ dày - thực quản7 thực phẩm nên hạn chế dùng khi bị trào ngược dạ dày - thực quản

Khi mắc trào ngược dạ dày - thực quản, song song với biện pháp dùng thuốc, chế độ ăn uống và một số thói quen của người bị dạ dày trào ngược cũng phải thay đổi hợp lý. Ăn uống điều độ và lành mạnh giúp kiểm soát được cân nặng, từ đó kiểm soát được tình trạng bệnh.


M.H (th)
Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Bệnh thường gặp - 31 phút trước

GĐXH - Mỡ máu cao đang âm thầm hủy hoại tim và não người cao tuổi, dù vẻ ngoài vẫn khỏe mạnh. Hiểu sớm để giữ trái tim luôn bình yên.

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh này

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh này

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Chị Ánh cho biết, gia đình có hai chị gái thì một chị bệnh ung thư vú và một chị ung thư buồng trứng, đã chữa dứt bệnh cách đây ba năm.

Thanh niên 22 tuổi bị viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Thanh niên 22 tuổi bị viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị viêm tụy cấp nặng hoại tử nhập viện trong tình trạng bụng chướng, đau dữ dội và nôn ói sau nhiều ngày uống rượu liên tục.

Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinh

Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinh

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.

6 thành tố được khuyến nghị giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh

6 thành tố được khuyến nghị giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Việc duy trì ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, giữ tinh thần tích cực... có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh.

Chuyên gia quốc tế đánh giá thành tựu của Vinmec trong điều trị ung thư xương có ý nghĩa lớn với y học châu Á

Chuyên gia quốc tế đánh giá thành tựu của Vinmec trong điều trị ung thư xương có ý nghĩa lớn với y học châu Á

Sống khỏe - 8 giờ trước

Tại Hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội U xương Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APMSTS 2025) vừa diễn ra tại Bali (Indonesia), Hệ thống Y tế Vinmec ghi dấu ấn đặc biệt với những tiến bộ trong điều trị ung thư xương bằng công nghệ in 3D - thành tựu mang tính tiên phong tại Việt Nam và được đánh giá là "có ý nghĩa lớn với y học của toàn châu Á".

6 thói quen giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển suy tim

6 thói quen giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển suy tim

Sống khỏe - 10 giờ trước

Người bệnh suy tim nên áp dụng ngay những thói quen sau đây để hỗ trợ giảm triệu chứng và làm chậm tiến triển bệnh.

Sản phẩm của Ngân 98 chứa chất cấm có thể gây ung thư, gây rối tim mạch, tăng huyết áp?

Sản phẩm của Ngân 98 chứa chất cấm có thể gây ung thư, gây rối tim mạch, tăng huyết áp?

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, sản phẩm của Ngân là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng. Trong đó một số mẫu “viên Collagen” chứa chất cấm có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

4 thói quen buổi sáng đơn giản, giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả

4 thói quen buổi sáng đơn giản, giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Một số thói quen buổi sáng nên duy trì để ổn định đường huyết và cải thiện tình trạng mỡ máu như: Uống nước ấm vào buổi sáng, tập thể dục thường xuyên và ăn sáng đầy đủ...

