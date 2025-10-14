Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để làm dịu niêm mạc và giảm axit
GĐXH - Bệnh trào ngược dạ dày tuy không nguy hiểm ngay nhưng nếu kéo dài có thể gây viêm loét thực quản, hẹp thực quản hoặc Barrett thực quản.
Trào ngược dạ dày là tình trạng trào dịch axit, thức ăn hoặc hơi trong dạ dày lên trên thực quản. Theo các bác sĩ BVĐK Medlatec, nguyên nhân chính của bệnh lý này là do sự suy yếu hoặc đóng mở bất thường của cơ vòng thực quản dưới. Các yếu tố sau góp phần thúc đẩy sự hình thành của bệnh trào ngược dạ dày thực quản bao gồm:
- Ăn uống không điều độ, ăn quá no hoặc nằm ngay sau khi ăn.
- Dùng nhiều thực phẩm cay nóng, dầu mỡ, rượu bia, cà phê,...
- Căng thẳng trong thời gian dài, thừa cân, béo phì.
- Bệnh lý dạ dày - tá tràng hoặc tác dụng phụ từ quá trình dùng một số loại thuốc có thể gây trào ngược như: nhóm NSAID, corticoid, thuốc giãn cơ trơn,...
Cảnh giác với dấu hiệu bệnh trào ngược dạ dày
Khi bị trào ngược dạ dày, người bệnh sẽ xuất hiện một số triệu chứng điển hình là: Ợ chua, ợ hơi, nóng rát ngực (nhất là sau ăn hoặc khi nằm). Cảm giác nghẹn ở cổ họng, ho khan, khàn tiếng. Buồn nôn, đầy hơi, khó tiêu.
Trào ngược dạ dày tuy không nguy hiểm ngay nhưng nếu kéo dài có thể gây viêm loét thực quản, hẹp thực quản hoặc Barrett thực quản. Vì vậy, người bệnh cần điều chỉnh lối sống, nhất là chế độ ăn uống hàng ngày để kiểm soát các triệu chứng trào ngược.
Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để cải thiện triệu chứng
Có một số loại đồ uống ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của dạ dày bằng cách kích thích tăng tiết axit, tăng áp lực trong dạ dày, làm giãn cơ thắt thực quản dưới, khiến axit dễ trào ngược lên, làm dịu niêm mạc thực quản, giảm viêm loét dạ dày.
Nước ấm
Nước ấm có thể làm dịu cảm giác bỏng rát, hỗ trợ rửa trôi lượng axit trào ngược lên, giảm cảm giác nóng rát và cải thiện quá trình tiêu hóa. Người bị trào ngược dạ dày nên uống một cốc nước ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy và sau bữa ăn khoảng 30 phút để làm dịu niêm mạc thực quản, giảm trào ngược.
Trà gừng
Gừng có công dụng chống viêm, giảm buồn nôn và tăng nhu động tiêu hóa, giúp làm rỗng dạ dày nhanh hơn, giảm buồn nôn, hạn chế ứ đọng thức ăn - từ đó giảm nguy cơ trào ngược. Uống trà gừng ấm vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn 30 phút có thể giúp giảm cảm giác trào ngược, đầy hơi và khó tiêu. Tuy nhiên, nếu bị viêm loét dạ dày nghiêm trọng thì bạn nên uống ít trà gừng để tránh gây kích ứng.
Nước mật ong ấm
Mật ong có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, làm lành tổn thương niêm mạc. Vì thế, nếu quan tâm trào ngược dạ dày nên uống gì thì bạn hãy pha 1 muỗng mật ong với 200ml nước ấm để uống vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối trước khi ngủ.
Ăn bơ và chuối
Chuối và bơ đều giàu chất xơ, kali và vitamin B6, giúp cân bằng axit và bảo vệ lớp nhầy niêm mạc dạ dày. Uống sinh tố bơ chuối không sữa, không đường có tác dụng giảm đau rát dạ dày và ngăn ngừa ợ chua hiệu quả.
Sữa hạt không đường
Các loại sữa hạt không đường như sữa hạnh nhân, sữa óc chó, sữa yến mạch,... rất giàu vitamin E và không gây kích ứng như sữa bò. Người bị trào ngược dạ dày nên uống những loại sữa này để trung hòa axit, giảm ợ nóng và tăng cường năng lượng cho cơ thể.
3 cách uống nước tốt nhất cho người bệnh trào ngược dạ
Nên uống từng ngụm nhỏ
Uống quá nhanh hoặc quá nhiều nước một lúc có thể làm căng dạ dày và tăng áp lực trào ngược. Người bệnh nên chia nhỏ lượng nước uống trong ngày, uống từ từ từng ngụm nhỏ để hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.
Uống nước đúng thời điểm
Người bệnh không nên uống nước ngay trước hoặc trong khi ăn vì dễ làm loãng dịch tiêu hóa. Nên uống nước trước bữa ăn là 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ để dạ dày hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ trào ngược.
Tránh uống nước quá lạnh hoặc quá nóng
Nhiệt độ nước quá nóng hoặc quá lạnh đều có thể kích thích niêm mạc và làm tăng co bóp dạ dày. Nước ấm 35 - 40 độ C là phù hợp nhất đối với người bị trào ngược.
