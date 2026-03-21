Cận cảnh xe ga 125cc giá 18,5 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha gây xôn xao thị trường

Yamaha Fascino 125

Mẫu Yamaha Fascino 125 phiên bản nâng cấp sắp ra mắt của Yamaha đã xuất hiện tại đại lý ở Ấn Độ.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phía sau. Phiên bản nâng cấp được trang bị cụm đèn xi-nhan mới, nay được bố trí thành hai cụm riêng biệt ở hai bên thay vì tích hợp chung như trước. Điều này giúp phần đuôi xe trông gọn gàng và cao cấp hơn. Ngoài ra, Yamaha cũng cập nhật bộ tem phía trên logo “Fascino S”, mang lại diện mạo mới mẻ hơn. Thiết kế đèn hậu vẫn gần như giữ nguyên, tiếp tục duy trì vẻ thanh thoát.

Yamaha cũng cập nhật bộ tem phía trên logo “Fascino S”, mang lại diện mạo mới mẻ hơn.

Ngoài những thay đổi này, tổng thể thiết kế không có nhiều khác biệt. Fascino vẫn giữ phong cách retro pha hiện đại, với các đường nét thân xe mềm mại và kích thước gọn gàng. Phần đầu và thân xe không có thay đổi đáng kể trong các hình ảnh rò rỉ lần này.

Về mặt cơ khí, phiên bản nâng cấp dự kiến vẫn sử dụng động cơ 125cc làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử Blue Core hybrid. Khối động cơ này cho công suất khoảng 8,2 PS và mô-men xoắn 10,3 Nm, đi kèm hệ thống Smart Motor Generator (SMG) giúp khởi động êm ái và hỗ trợ tăng tốc.

Fascino vẫn giữ phong cách retro pha hiện đại.





Các trang bị chính dự kiến được giữ nguyên, bao gồm hệ thống ngắt động cơ tạm thời (stop-start), ngắt động cơ khi gạt chống nghiêng, và kết nối Bluetooth Y-Connect của Yamaha. Các phiên bản cao cấp có thể tiếp tục được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số, đồng thời có khả năng bổ sung màn hình TFT màu với dẫn đường từng chặng và điều khiển nhạc tùy theo phiên bản.

Xe cũng có các trang bị thực dụng như phuộc trước ống lồng, hệ thống phanh UBS với tùy chọn phanh đĩa trước, cùng thiết kế nhẹ giúp tăng hiệu quả vận hành.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fascino 125

Hiện tại, Fascino 125 có giá khoảng từ 75.000 đến 95.000 Rupee (khoảng 18,5 – 23,5 triệu đồng). Với các nâng cấp mới, giá bán có thể tăng nhẹ tùy theo trang bị. Với việc xe đã xuất hiện tại đại lý để phục vụ đào tạo nội bộ, Yamaha nhiều khả năng sẽ sớm ra mắt phiên bản nâng cấp này. Những thay đổi lần này tập trung vào tinh chỉnh thiết kế và bổ sung tính năng nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga 125cc.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.