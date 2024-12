Thực trạng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1 giờ trước

GĐXH - Một thiếu nữ ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An bị người lạ trên mạng dụ dỗ ra Bắc làm việc lương cao vừa được lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) giải cứu.