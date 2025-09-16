Mới nhất
Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thứ ba, 16:05 16/09/2025
GĐXH - Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã được chính quyền địa phương giao cơ quan công an kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội. Nạn nhân trong vụ việc sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi.

Nhức nhối ở làng nghề Tống Xá - Ninh Bình: Sức khỏe công nhân bị đe dọa, chính quyền xã nói "chưa nhận được báo cáo"Nhức nhối ở làng nghề Tống Xá - Ninh Bình: Sức khỏe công nhân bị đe dọa, chính quyền xã nói 'chưa nhận được báo cáo'

GĐXH - Nổi tiếng hàng trăm năm với nghề cơ khí, làng Tống Xá (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) nay lại phải đối mặt với nhiều hệ lụy nhức nhối, công nhân bị tai nạn lao động ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Liên quan đến thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình mà Gia đình và Xã hội (chuyên trang của Báo Sức khỏe và Đời sống) đã đăng tải, ngày 16/9, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Vui – Chủ tịch UBND xã Ý Yên cho biết, nội dung báo đăng tải đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra.

"Sự việc chúng tôi đã giao Công an xã Ý Yên xác minh, điều tra, khi nào có thông tin sẽ phản hồi sau" - ông Vui thông tin.

Sáng ngày 16/9, nguồn tin riêng của PV, ông L nạn nhân trong vụ tai nạn lao động mới đây nhất ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã tử vong sau nhiều ngày điều trị ở bệnh viện.

Sáng cùng ngày, đại diện UBND xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình xác nhận với PV, tại thôn Vạn Đoàn có một công dân mới tử vong sau nhiều ngày điều trị ở bệnh viện.

Công an vào cuộc vụ tai nạn ở Tống Xá Ninh Bình: Thương tiếc nạn nhân - Ảnh 1.

Làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình nơi xảy ra sự việc (ảnh Nhật Tân).

Trước đó, theo ghi nhận của PV, làng Tống Xá nay thuộc tỉnh Ninh Bình là làng nghề lâu đời với hàng nghìn lao động, hàng loạt xưởng sản xuất cơ khí, xưởng đúc đồng, tái chế phế liệu. Từ những thanh đồng, thỏi nhôm, mẩu sắt thép vụn, người thợ nơi đây làm ra sản phẩm, linh vật đồng hay thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất, được bán đi khắp nơi.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh "làng nghề phồn thịnh" là hàng loạt hệ lụy về môi trường và an toàn: tiếng ồn ầm ĩ, khói bụi dày đặc, nguy cơ mất an toàn lao động từ các xưởng sản xuất. Theo quan sát, hầu hết các xưởng ở Tống Xá đều quy mô hộ gia đình lại xen kẽ trong khu dân cư. Bước vào các xưởng cơ khí, bình gas, bình khí, máy hàn… đặt ngay cạnh những vật liệu dễ bén lửa, dễ nổ. Chỉ một sơ suất nhỏ như chập điện, tia lửa văng trúng dầu, gỗ, mùn cưa… có thể biến cả khu xưởng thành biển lửa.

Bên cạnh đó, phần lớn công nhân, thợ làng nghề làm việc trong điều kiện thủ công, cường độ cao, ít trang bị bảo hộ. Họ thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với kim loại nóng đỏ, bụi hàn, hóa chất nhưng chỉ mang khẩu trang vải, găng tay mỏng. Tai nạn bỏng, tai nạn cơ khí không hiếm gặp. Một số trường hợp phải nhập viện vì bị bỏng trong quá trình làm việc, thậm chí đã có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Mới đây, tại một xưởng cơ khí ở làng nghề Tống Xá đã xảy ra sự cố an toàn lao động khiến một nam công nhân bị bỏng nặng, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Công an vào cuộc vụ tai nạn ở Tống Xá Ninh Bình: Thương tiếc nạn nhân - Ảnh 2.

Một số xưởng cơ khí ở làng Tống Xá đã có dấu hiệu xuống cấp.

Ông H (người dân Tống Xá) cho biết: "Vào cuối tháng 8/2025, một công nhân bị bỏng nặng khi đang làm việc. Ngày hôm đó, tôi đang ở nhà thì nghe tiếng nổ. Ban đầu, tôi tưởng từ xưởng phía sau nhà tôi, nhưng sau hỏi ra mới biết là xưởng nhà ông Nghị. Trước đó, cũng từng xảy ra sự cố tương tự khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng".

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân là anh Vũ Duy L (37 tuổi), quê thôn Vạn Đoàn, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình (nạn nhân đã tử vong). Anh L làm việc tại xưởng cơ khí nhà ông Nghị, trong làng Tống Xá.

Trưởng thôn Vạn Đoàn cho biết: "Gia đình ông thuộc diện khó khăn, có 4 con nhỏ, bố là người khuyết tật. Hai vợ chồng anh Lương vừa đi lao động nước ngoài trở về, đang xây dựng lại ngôi nhà, mới xuống Tống Xá làm nghề cơ khí được một thời gian ngắn thì gặp nạn".

Tương tự, tổ trưởng tổ dân phố số 12, xã Ý Yên, chia sẻ: "Vụ việc một nam công nhân bị bỏng ở xưởng ông Nghị, chúng tôi cũng chỉ mới nghe qua, chưa có báo cáo chính thức. Trước đó, trong khu vực làng nghề từng xảy ra tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Hôm đó, nghe tiếng nổ lớn, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sự việc xảy ra vào đầu năm 2025, tại xưởng của Công ty TNHH Đúc cơ khí Huy Hùng. Thời điểm đó, lực lượng chức năng đã điều tra".

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Video: Bãi rác lộ thiên ở Ninh Bình gây ô nhiễm môi trường




Nhật Tân
Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định liên quan đến vụ cháy xưởng cơ khí xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Thường Tín khiến 4 người tử vong.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 16/9, tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Ngôi nhà bị cháy được dựng bằng khung thép, lợp mái tôn... là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Dòng lũ ống cuồn cuộn sau cơn mưa lớn chiều 15/9 đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu ở Khánh Hòa. Nhiều hộ gia đình chỉ kịp di dời một số tài sản khỏi khu vực thấp trũng.

Hà Nội: 4 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

Hà Nội: 4 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sáng 16/9, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, TP Hà Nội). Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Tin sáng 16/9: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công; xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Tin sáng 16/9: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công; xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được cải tạo, mở rộng, thu hút nhiều ý kiến tranh luận; Một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh bắt đầu hoạt động mạnh từ tháng 10, đặc biệt trong tháng 11–12. Rét đậm có thể xuất hiện ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12.

Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân y

Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân y

Xã hội - 21 giờ trước

Ngày 15/9, Học viện Quân y tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, với 182 bác sĩ quân y trúng tuyển và 235 học viên hệ dân sự được đào tạo trở lại. Năm nay, điểm đặc biệt là lần đầu tiên có ba anh em trong một gia đình ở Hà Nội cùng theo học tại Học viện.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công?

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công?

Xã hội - 22 giờ trước

Sau khi tòa nhà Hàm Cá Mập tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) được phá bỏ, công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được cải tạo, mở rộng và chỉnh trang, thu hút nhiều ý kiến tranh luận.

Sẽ đánh giá công chức liên tục, không đợi cuối năm mới bình xét

Sẽ đánh giá công chức liên tục, không đợi cuối năm mới bình xét

Xã hội - 23 giờ trước

Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại hằng năm và việc đánh giá công chức không đợi cuối năm mới bình xét mà thực hiện thường xuyên, liên tục.

6,6 triệu lượt người tham quan khí tài Quân đội tại Triển lãm thành tựu đất nước

6,6 triệu lượt người tham quan khí tài Quân đội tại Triển lãm thành tựu đất nước

Xã hội - 23 giờ trước

Khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước đón tiếp đông đảo các đoàn đại biểu và khoảng 6,6 triệu lượt người dân, du khách đến tham quan.

Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?

Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng cuối tháng 9, khả năng miền Bắc xuất hiện không khí lạnh. Tuy nhiên cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Thời sự
Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Thời sự
Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thời sự
Tin sáng 16/9: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công; xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Tin sáng 16/9: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công; xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Xã hội

