Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Liên quan đến thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình mà Gia đình và Xã hội (chuyên trang của Báo Sức khỏe và Đời sống) đã đăng tải, ngày 16/9, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Vui – Chủ tịch UBND xã Ý Yên cho biết, nội dung báo đăng tải đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra.

"Sự việc chúng tôi đã giao Công an xã Ý Yên xác minh, điều tra, khi nào có thông tin sẽ phản hồi sau" - ông Vui thông tin.

Sáng ngày 16/9, nguồn tin riêng của PV, ông L nạn nhân trong vụ tai nạn lao động mới đây nhất ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã tử vong sau nhiều ngày điều trị ở bệnh viện.

Sáng cùng ngày, đại diện UBND xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình xác nhận với PV, tại thôn Vạn Đoàn có một công dân mới tử vong sau nhiều ngày điều trị ở bệnh viện.

Làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình nơi xảy ra sự việc (ảnh Nhật Tân).

Trước đó, theo ghi nhận của PV, làng Tống Xá nay thuộc tỉnh Ninh Bình là làng nghề lâu đời với hàng nghìn lao động, hàng loạt xưởng sản xuất cơ khí, xưởng đúc đồng, tái chế phế liệu. Từ những thanh đồng, thỏi nhôm, mẩu sắt thép vụn, người thợ nơi đây làm ra sản phẩm, linh vật đồng hay thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất, được bán đi khắp nơi.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh "làng nghề phồn thịnh" là hàng loạt hệ lụy về môi trường và an toàn: tiếng ồn ầm ĩ, khói bụi dày đặc, nguy cơ mất an toàn lao động từ các xưởng sản xuất. Theo quan sát, hầu hết các xưởng ở Tống Xá đều quy mô hộ gia đình lại xen kẽ trong khu dân cư. Bước vào các xưởng cơ khí, bình gas, bình khí, máy hàn… đặt ngay cạnh những vật liệu dễ bén lửa, dễ nổ. Chỉ một sơ suất nhỏ như chập điện, tia lửa văng trúng dầu, gỗ, mùn cưa… có thể biến cả khu xưởng thành biển lửa.

Bên cạnh đó, phần lớn công nhân, thợ làng nghề làm việc trong điều kiện thủ công, cường độ cao, ít trang bị bảo hộ. Họ thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với kim loại nóng đỏ, bụi hàn, hóa chất nhưng chỉ mang khẩu trang vải, găng tay mỏng. Tai nạn bỏng, tai nạn cơ khí không hiếm gặp. Một số trường hợp phải nhập viện vì bị bỏng trong quá trình làm việc, thậm chí đã có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Mới đây, tại một xưởng cơ khí ở làng nghề Tống Xá đã xảy ra sự cố an toàn lao động khiến một nam công nhân bị bỏng nặng, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Một số xưởng cơ khí ở làng Tống Xá đã có dấu hiệu xuống cấp.

Ông H (người dân Tống Xá) cho biết: "Vào cuối tháng 8/2025, một công nhân bị bỏng nặng khi đang làm việc. Ngày hôm đó, tôi đang ở nhà thì nghe tiếng nổ. Ban đầu, tôi tưởng từ xưởng phía sau nhà tôi, nhưng sau hỏi ra mới biết là xưởng nhà ông Nghị. Trước đó, cũng từng xảy ra sự cố tương tự khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng".

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân là anh Vũ Duy L (37 tuổi), quê thôn Vạn Đoàn, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình (nạn nhân đã tử vong). Anh L làm việc tại xưởng cơ khí nhà ông Nghị, trong làng Tống Xá.

Trưởng thôn Vạn Đoàn cho biết: "Gia đình ông thuộc diện khó khăn, có 4 con nhỏ, bố là người khuyết tật. Hai vợ chồng anh Lương vừa đi lao động nước ngoài trở về, đang xây dựng lại ngôi nhà, mới xuống Tống Xá làm nghề cơ khí được một thời gian ngắn thì gặp nạn".

Tương tự, tổ trưởng tổ dân phố số 12, xã Ý Yên, chia sẻ: "Vụ việc một nam công nhân bị bỏng ở xưởng ông Nghị, chúng tôi cũng chỉ mới nghe qua, chưa có báo cáo chính thức. Trước đó, trong khu vực làng nghề từng xảy ra tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Hôm đó, nghe tiếng nổ lớn, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sự việc xảy ra vào đầu năm 2025, tại xưởng của Công ty TNHH Đúc cơ khí Huy Hùng. Thời điểm đó, lực lượng chức năng đã điều tra".

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

