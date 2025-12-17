Bị bắt sau 7 năm vì mang súng vào rừng săn bắn thú
Sau 7 năm mang súng vào rừng săn bắn thú, Nguyễn Văn Thành đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ khi mang súng vào rừng săn bắn thú rừng.
Ngày 17/12, Cổng tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (39 tuổi, ở phường Linh Xuân, TPHCM) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy định tại khoản 1 Điều 304 và tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, vào khoảng tháng 9/2018, Nguyễn Văn Thành đã lên mạng xã hội tìm kiếm mua súng, đạn, thuốc súng để săn bắn thú rừng.
Đến ngày 26/9/2018, Thành chở theo súng, đạn, thuốc súng đến khu vực thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn Liên Sơn 2, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) để săn bắn thú rừng thì bị Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Phước (nay là Hạt Kiểm lâm Thuận Nam - Ninh Phước) phát hiện và bỏ trốn.
Đến đầu tháng 12/2025, Thành bị cơ quan công an bắt giữ.
Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập, Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi phạm tội của đối tượng Thành và tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam Thành theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân không sản xuất, chế tạo, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ, vũ khí quân dụng cũng như không tiếp tay, giúp sức cho các hành vi vi phạm, mọi hành vi đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.
