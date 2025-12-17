Sau vụ từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, địa phương đề nghị đẩy mạnh thanh toán trực tuyến

Không nhận chuyển khoản, nhân viên cây xăng rút lại toàn bộ xăng đã bơm vào xe cho khách hàng. Ảnh cắt từ video

Tối 17/12, đại diện UBND phường Tiến Thành ( tỉnh Lâm Đồng ) thông tin, sau khi có thông tin, video clip trên mạng xã hội phản ánh việc nhân viên tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tiến Thành có hành vi rút lại xăng đã bán cho người dân vì không sử dụng thanh toán bằng tiền mặt, địa phương đã vào cuộc xác minh, sự việc là có thật.

UBND phường Tiến Thành cho biết, việc không đồng ý cho khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản là đi ngược lại với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, làm ảnh hưởng chung đến văn hóa ứng xử đối với địa phương du lịch trên địa bàn phường Tiến Thành. Do đó, UBND phường Tiến Thành đã có mời đơn vị làm việc để chấn chỉnh hành vi nêu trên.

Qua vụ việc trên, UBND phường Tiến Thành đề nghị các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tăng cường hình thức thanh toán trực tuyến, tạo điều kiện cho khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trong giao dịch theo chủ trương chung của Chính phủ.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn video do tài khoản "My Quỳnh" đăng tải, phản ánh sự việc xảy ra tại cửa hàng xăng dầu Tiến Thành.

Theo nội dung video, một người dân điều khiển xe máy vào cây xăng trên đổ 50.000 đồng xăng.

Sau khi xăng được bơm xong, do không mang tiền mặt, người này đề nghị chuyển khoản nhưng nhân viên cây xăng không chấp nhận.

Sau đó, 2 bên lời qua tiếng lại. Nhân viên cây xăng rút lại toàn bộ xăng đã bơm vào xe của khách, dẫn đến người khách này phải dắt bộ khoảng 3km.