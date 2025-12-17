Sau vụ từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, địa phương đề nghị đẩy mạnh thanh toán trực tuyến
Sau vụ nhân viên từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, UBND phường Tiến Thành đề nghị các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đẩy mạnh thanh toán chuyển khoản.
Tối 17/12, đại diện UBND phường Tiến Thành ( tỉnh Lâm Đồng ) thông tin, sau khi có thông tin, video clip trên mạng xã hội phản ánh việc nhân viên tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tiến Thành có hành vi rút lại xăng đã bán cho người dân vì không sử dụng thanh toán bằng tiền mặt, địa phương đã vào cuộc xác minh, sự việc là có thật.
UBND phường Tiến Thành cho biết, việc không đồng ý cho khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản là đi ngược lại với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
Đồng thời, làm ảnh hưởng chung đến văn hóa ứng xử đối với địa phương du lịch trên địa bàn phường Tiến Thành. Do đó, UBND phường Tiến Thành đã có mời đơn vị làm việc để chấn chỉnh hành vi nêu trên.
Qua vụ việc trên, UBND phường Tiến Thành đề nghị các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tăng cường hình thức thanh toán trực tuyến, tạo điều kiện cho khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trong giao dịch theo chủ trương chung của Chính phủ.
Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn video do tài khoản "My Quỳnh" đăng tải, phản ánh sự việc xảy ra tại cửa hàng xăng dầu Tiến Thành.
Theo nội dung video, một người dân điều khiển xe máy vào cây xăng trên đổ 50.000 đồng xăng.
Sau khi xăng được bơm xong, do không mang tiền mặt, người này đề nghị chuyển khoản nhưng nhân viên cây xăng không chấp nhận.
Sau đó, 2 bên lời qua tiếng lại. Nhân viên cây xăng rút lại toàn bộ xăng đã bơm vào xe của khách, dẫn đến người khách này phải dắt bộ khoảng 3km.
Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tốPháp luật - 38 phút trước
GĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.
Mặt đường lún, biển báo rối gây mất an toàn: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'tuýt còi'Xã hội - 55 phút trước
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương khắc phục hàng loạt tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao suXã hội - 1 giờ trước
Sau 15 giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa rét, trời tối, trưa 17/12, Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy và đưa cháu bé 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su về với gia đình an toàn.
Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiềnXã hội - 1 giờ trước
Công an tỉnh An Giang vừa đột kích bãi đất trống tại phường Bình Đức, bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.
Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt NamXã hội - 1 giờ trước
Nhóm đối tượng giả danh luật sư, công ty luật, liên hệ các nạn nhân bị lừa đảo và hứa sẽ giúp lấy lại tiền. Khi chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp "phí thu hồi" rồi chiếm đoạt tài sản.
Phạt hơn 90 triệu, tạm giữ 13 xe mô tô của nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thôngXã hội - 1 giờ trước
Nhóm thanh thiếu niên này có các hành vi vi phạm chủ yếu gồm điều khiển xe khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không gắn biển số.
Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?Xã hội - 1 giờ trước
Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn đứng ngoài lớp học. Việc AI được đưa vào trường phổ thông đang thu hút sự quan tâm của giáo viên, học sinh và giới chuyên gia, với kỳ vọng về một cách tiếp cận bài bản, an toàn và có định hướng.
Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực tệ nạn xã hội sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, đặc biệt là các hành vi mua bán dâm với mức phạt tăng nặng.
Nhóm học sinh ở Cao Bằng đi xe máy 'che mặt, giấu biển số' và cái kếtPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh của Nhân dân và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, xử lý một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
Nhận 5 triệu tiền công, lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển 2 bánh heroinPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Chỉ vì 5 triệu đồng tiền công, Vàng A Lâu đã liều lĩnh vận chuyển 2 bánh heroin từ Điện Biên sang Lai Châu. Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã khiến bị cáo phải trả giá bằng mức án 20 năm tù giam.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa cho miền Bắc và miền Trung.