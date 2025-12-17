Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao su
Sau 15 giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa rét, trời tối, trưa 17/12, Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy và đưa cháu bé 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su về với gia đình an toàn.
Trước đó, vào 19h30 ngày 16/12, Công an xã Nậm Tăm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc cháu Giàng Văn H (SN 2021) bị lạc và mất tích tại khu vực Đội cao su số 3.
Theo trình báo, chiều cùng ngày, chị Thào Thị Sáng (SN 2002, trú tại xã Tủa Sín Chải) đưa con trai là cháu H đi cùng để cạo mủ cao su thuê tại bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm. Trong quá trình làm việc, do sơ suất, cháu H đã đi lạc vào rừng. Mặc dù gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã Nậm Tăm nhận định tình hình vô cùng cấp bách do trời đã tối, địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt, cộng với thời tiết mưa rét có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu bé.
Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", công an xã đã huy động tối đa quân số, chủ trì phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, công nhân nông trường cao su và nhân dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm.
Các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, rà soát kỹ lưỡng từng lô cao su, khe suối, hang đá bất chấp đêm tối và mưa lạnh.
Sau khoảng 15 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, đến 11h00 ngày 17/12, tổ công tác đã phát hiện cháu H tại khu vực đỉnh đồi (thuộc lô 136, bản Nậm Lò), cách vị trí bị lạc khoảng 2,5km.
Tại thời điểm được tìm thấy, cháu H đang trong tình trạng mệt lả, hoảng loạn vì đói, lạnh và có nhiều vết trầy xước trên cơ thể.
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nậm Tăm đã kịp thời sơ cứu, ủ ấm, trấn an tinh thần và đưa cháu về Trung tâm Y tế để kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định và được bàn giao về cho gia đình.
