Tin sáng 18/12: Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?; 42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 3439/QĐ-BGDĐT, lần đầu tiên đưa AI vào giáo dục phổ thông theo một khung định hướng thống nhất, có lộ trình và phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông.

Khung nội dung giáo dục AI được xây dựng trên bốn mạch kiến thức cốt lõi gồm: Tư duy lấy con người làm trung tâm; đạo đức AI; các kỹ thuật và ứng dụng AI; thiết kế hệ thống AI. Các mạch nội dung này gắn với những miền năng lực AI, bảo đảm tính khoa học, hiện đại và phù hợp với định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Theo lộ trình triển khai, ở giai đoạn giáo dục cơ bản (tiểu học và THCS), học sinh chủ yếu làm quen, trải nghiệm các ứng dụng AI đơn giản, trực quan, hình thành nhận thức ban đầu về vai trò của AI trong đời sống. Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (trung học phổ thông), học sinh được khuyến khích khám phá, thiết kế và cải tiến các công cụ AI đơn giản thông qua dự án học tập và nghiên cứu khoa học.

Một tiết học của cô và trò Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh minh hoạ.

Xuyên suốt Khung nội dung là nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, đề cao đạo đức, trách nhiệm và an toàn trong môi trường số. Theo Bộ GD&ĐT, giáo dục AI không chỉ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ mà còn hướng tới hình thành năng lực sử dụng AI một cách nhân văn, có kiểm soát và có trách nhiệm cho học sinh.

Đánh giá về Khung nội dung thí điểm giáo dục AI, nhiều giáo viên cho rằng cách tiếp cận theo hướng trải nghiệm, thực hành và dạy học theo dự án là phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, đồng thời giúp học sinh tiếp cận AI một cách tự nhiên, không áp lực.

42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Báo Thanh niên cho biết, ngày 17/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai (trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai) chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tiếp nhận 63 công dân Việt Nam do phía nước bạn Campuchia trao trả.

Trong số 63 công dân được trao trả lần này có 42 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến thuộc tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, các công dân được kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu và cung cấp thức ăn, nước uống trước khi các cơ quan chức năng tiến hành sàng lọc và lấy lời khai ban đầu.

Qua sàng lọc, xác minh đã xác định 63 công dân trên thuộc 24 tỉnh, thành phố trên cả nước (gồm 59 nam và 4 nữ). Trong đó, nhiều nhất là TPHCM (14 người), Lâm Đồng, Vĩnh Long, Hải Phòng (mỗi địa phương có 5 người), Đồng Nai (2 người)... Các công dân có tuổi đời từ 16 đến 44 tuổi.

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai lấy lời khai, ghi thông tin các công dân Việt Nam vừa được trao trả về nước. Ảnh: Hoàng Giáp

Một số công dân cho biết họ bị dụ dỗ, lừa đảo đưa sang Campuchia; bị ép buộc làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến, trên không gian mạng. Sau khi sang Campuchia, các công dân bị thu điện thoại, giữ giấy tờ tùy thân, ép buộc lao động, làm việc, sống trong điều kiện khắc nghiệt, không được trả lương và không có cơ hội liên lạc với gia đình. Nếu không làm theo yêu cầu, họ bị đe dọa, hành hung, thậm chí bị bán từ nơi này sang nơi khác như một món hàng.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia đề nghị cơ quan chức năng 24 địa phương có công dân được bàn giao trong đợt này báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố cũng như thông báo cho cơ quan công an về vụ việc.

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, đến 19 giờ 20 phút ngày 17/12, các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng làm việc với các công dân vừa được trao trả, để bàn giao họ về các địa phương.

Được biết, đây là lần thứ 3 Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư thực hiện tiếp nhận các công dân Việt Nam do phía nước bạn Campuchia trao trả với tổng số 213 công dân.

Sạt trượt nghiêm trọng đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk, lùi kế hoạch thông xe

VOV cho biết, theo Ban Quản lý dự án 7, trong các ngày 19-21/11, mưa lớn kéo dài kèm lũ lịch sử đã gây sạt trượt nghiêm trọng tại đoạn cao tốc Bắc-Nam từ Km10+378 đến Km11+300, dài khoảng 500m, qua địa bàn các xã Ô Loan và Tuy An Nam, phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). Sự cố buộc kế hoạch thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19/12 phải lùi so với dự kiến.

Tại hiện trường, mặt đường cao tốc xuất hiện nhiều vết nứt lớn cắt ngang toàn bộ bề rộng tuyến; nhiều vị trí bị xé toạc, sụt lún sâu, hình thành các khe nứt rõ rệt. Lớp bê tông nhựa bong tróc, nền đường bị phá vỡ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho phương tiện lưu thông.

Hệ thống hộ lan tôn sóng và trụ đỡ an toàn giao thông tại khu vực này cũng bị xô lệch, cong vênh; một số trụ bật khỏi nền móng do khối đất lớn từ taluy dương sạt xuống. Toàn bộ khu vực hư hỏng đã được rào chắn, căng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Ban Quản lý dự án 7 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương triển khai phương án xử lý tổng thể.

Quan sát từ trên cao cho thấy, vệt sạt trượt như một đường cắt sâu xuyên qua tuyến cao tốc, nền đường bị chia cắt thành nhiều mảng, trong khi đất đá từ sườn đồi phía trên tràn xuống khu vực mặt đường.

Lý giải nguyên nhân, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết, khu vực đồi Km11 có cấu trúc địa chất phức tạp. Mưa lớn kéo dài khiến đất đá bão hòa nước, gia tăng áp lực, làm mất ổn định mái dốc và gây sạt trượt nghiêm trọng.

Ban Quản lý dự án 7 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương triển khai phương án xử lý tổng thể. Theo đó, khoảng 600.000 m³ đất đá sụt trượt tại khu vực đồi Km11 sẽ được đào bỏ, đồng thời xử lý lại nền, mặt đường tuyến chính; kết hợp gia cố taluy, tăng cường hệ thống thoát nước và các giải pháp ổn định địa chất nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến cao tốc. Theo kế hoạch điều chỉnh, các đơn vị thi công đang tổ chức nhiều mũi, làm việc liên tục để bù tiến độ. Ban Quản lý dự án 7 đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2025 sẽ cơ bản hoàn thành khắc phục, thông xe kỹ thuật đoạn tuyến bị ảnh hưởng và hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào khai thác trước ngày 31/1/2026.

Ô tô lật nghiêng sau tai nạn liên hoàn, tài xế có biểu hiện lạ

Ngày 17/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn gần nút giao Ngã Tư Sở.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 17/12, trước cửa số nhà 21 đường Láng (gần Ngã Tư Sở, phường Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 30H-158.xx hiệu Hyundai Santa Fe do một người đàn ông cầm lái (chưa rõ danh tính), đi theo hướng từ Láng đi Trường Chinh. Đến trước cửa số nhà 21 đường Láng, ô tô này va chạm với ô tô mang BKS 29K-056.xx và xe mang biển số 29H-978.xx.

Người đàn ông lái xe Hyundai Santa Fe có dấu hiệu không tỉnh táo.

Sau cú va chạm mạnh, ô tô mang BKS 30H-158.xx bị lật nghiêng, bung 2 túi khí và hư hỏng nặng. Người dân tại hiện trường nhanh chóng giải cứu người đàn ông trong xe.

Đáng chú ý, theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, sau khi xảy ra sự việc, nam tài xế ô tô Santa Fe bước ra khỏi xe với biểu hiện bất thường.

Hai xe còn lại bị hư hỏng phần sườn và đầu xe, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường. Vụ va chạm khiến đoạn đường qua Ngã Tư Sở ùn tắc.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

"Bước đầu xác định, cả 3 tài xế không bị thương, đồng thời lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế này và chưa phát hiện vi phạm", Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Bắt ổ lừa đảo ở Campuchia giả danh luật sư lừa 1.000 tỉ đồng của người Việt

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ, ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án lừa đảo xuyên biên giới với số tiền lừa đảo ước tính 1.000 tỉ đồng.

Người được xác định cầm đầu ổ lừa đảo này là Nguyễn Tiến Thiết (còn gọi là Hải, 33 tuổi, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An).

Ngoài Thiết, 13 người khác cùng băng nhóm đã bị bắt gồm: Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Sỹ Trường (cùng trú Nghệ An); Trần Thùy Trang (trú Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc, Hoàng Linh (trú Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (trú Lâm Đồng); Trần Văn Huy (trú Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện (trú An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (trú Tây Ninh); Mai Thị Tiến (trú Hà Tĩnh).

Nhóm nghi phạm trong ổ lừa đảo ở Campuchia vừa bị bắt giữ - Ảnh: T.G

Riêng đối với Nguyễn Thị Tú Anh do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia sau khi nhận nhiều thông tin tố giác.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nhóm lừa đảo này thường giả danh luật sư, công ty luật nhận hỗ trợ những nạn nhân từng bị lừa đảo qua mạng để lấy lại tiền đã bị lừa.

Sau đó, nhóm đưa ra các lý do để những người nói trên nộp tiền "phí thu hồi" vào các tài khoản ngân hàng do nhóm cung cấp rồi chiếm đoạt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) triển khai 5 tổ công tác, truy bắt khi những người trong nhóm lừa đảo này nhập cảnh về Việt Nam.

Quá trình truy bắt, một số nghi phạm đã thuê xe ô tô để bỏ trốn về sân bay Tân Sơn Nhất. Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp với công an địa phương truy đuổi, bắt giữ.

Theo ước tính ban đầu, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người trên khắp cả nước. Số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến gần 1.000 tỉ đồng. Cơ quan chức năng hiện đã thu hồi số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt những người có liên quan và kêu gọi những nghi phạm đang lẩn trốn tại Campuchia về nước đầu thú.

Hướng dẫn check-in nhanh tại nhà ga T2 Nội Bài sau mở rộng

VTV cho hay, theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, trước đây, khu vực check-in Nhà ga T2 chỉ có 2 cửa vào là D1 và D2. Hiện nay, hệ thống đã được mở rộng lên 4 cửa, gồm D1, D2, D3 và D4, được đánh số theo thứ tự từ Đông sang Tây.

Cùng với việc mở rộng cửa vào, hệ thống đảo làm thủ tục tại Nhà ga T2 cũng được nâng cấp từ 4 lên 6 đảo. Các đảo được ký hiệu từ A/B đến K/L, sắp xếp theo trật tự từ Đông sang Tây, tương ứng với từng cửa vào check-in.

Điểm nhấn đáng chú ý tại Nhà ga T2 sau mở rộng là việc triển khai "luồng di chuyển số", ứng dụng đồng bộ nhiều giải pháp công nghệ hiện đại.

Khu vực tự phục vụ được bố trí 24 kiosk check-in và 24 quầy self bag drop, giúp hành khách chủ động làm thủ tục, chọn chỗ ngồi và gửi hành lý mà không cần xếp hàng.

Ngay tại khu vực cửa vào, hệ thống màn hình tra cứu thông minh cho phép hành khách tìm nhanh quầy check-in và cổng ra máy bay chỉ trong vài thao tác. Khu vực tự phục vụ được bố trí 24 kiosk check-in và 24 quầy self bag drop, giúp hành khách chủ động làm thủ tục, chọn chỗ ngồi và gửi hành lý mà không cần xếp hàng.

Ngoài ra, hệ thống autogate ứng dụng nhận diện khuôn mặt cho phép hành khách qua cửa trong khoảng 1–3 giây. Khu vực soi chiếu an ninh sử dụng máy CT 3D và body scanner thế hệ mới, giúp hành khách không cần tháo dỡ nhiều vật dụng, đồng thời vẫn đảm bảo an ninh và riêng tư.

Đáng chú ý, hành khách sử dụng hộ chiếu gắn chip có thể thực hiện nhận diện sinh trắc học ngay cả tại quầy check-in truyền thống.

