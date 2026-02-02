Mẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ý
GĐXH - Thùy Anh khoe hình ảnh mẹ ruột nhân ngày đặc biệt. Điều khiến fan trầm trồ là diện mạo của mẹ đẻ nữ diễn viên VTV.
Thêm một bộ phim chiếu rạp có nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồngGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Doanh thu phòng vé cuối tuần qua cho thấy một số bộ phim Việt đang thất thế và có nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng.
Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Lê Ngọc Như Quỳnh - nữ sinh đến từ Thanh Hóa, gây ấn tượng mạnh tại Miss World Vietnam 2025 với phần giới thiệu quê hương đầy tự hào. Cô đang nhận được sự quan tâm lớn từ fan sắc đẹp.
Tiết lộ bất ngờ về thu nhập hàng tháng của Quang LêGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Quang Lê đã tiết lộ tổng thu nhập mỗi tháng của mình. Khi con số được chính chủ tung ra đã khiến nhiều người bất ngờ.
Dương giận dỗi bố mẹ, Vân có bầu?Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 28 "Gia đình trái dấu", Vân có dấu hiệu mang thai khi bất ngờ cảm thấy sợ mùi thức ăn.
Con gái tròn 1 tuổi của Nhật Kim AnhGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Nhật Kim Anh mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái trong bữa tiệc thôi nôi được chuẩn bị kỹ càng. Tròn 1 tuổi, cô bé xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần.
Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Steven Nguyễn vai Trung tá Minh Kiên trong bộ phim "Không giới hạn" được phát sóng tập đầu tiên vào tối nay (2/2).
Phan Hiển lại gây sốt MXH khi 'rủ' Khánh Thi làm điều nàyGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển mới đây lại khiến MXH chú ý khi đăng clip nhảy bắt trend với đầy đủ các thành viên. Điều đáng chú ý là khán giả khuyên cặp vợ chồng kiện tướng dancesport sinh thêm bé nữa, ngay lập tức Phan Hiển đã gợi ý với Khánh Thi.
Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 nămThế giới showbiz - 11 giờ trước
Hơn 20 năm tham gia sự nghiệp diễn xuất, đánh giá về Dương Mịch không nhất quán và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hiện tại cô đã có những thành công đáng ghi nhận.
Những nghề "hốt bạc" dịp TếtCâu chuyện văn hóa - 20 giờ trước
GĐXH - Những ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị diễn ra khắp nơi. Cùng với đó, nhiều nghề dịch vụ cũng bước vào giai đoạn làm ăn sôi động nhất trong năm.
Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai?Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - NSND Thanh Lam sẽ vào một vai diễn nhỏ nhưng "có võ" trong phim Tết 'Thỏ Ơi" của Trấn Thành. Khán giả đang tò mò về vai diễn cũng như cách thể hiện của chị.
Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồngXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập cuối phim "Lằn ranh", những kẻ vi phạm pháp luật đã phải nhận hình phạt thích đáng cho hành vi sai trái.