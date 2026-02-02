Mới nhất
Mẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ý

Thứ hai, 17:49 02/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thùy Anh khoe hình ảnh mẹ ruột nhân ngày đặc biệt. Điều khiến fan trầm trồ là diện mạo của mẹ đẻ nữ diễn viên VTV.

Thùy Anh khoe loạt ảnh bikini, độ nóng bỏng khác xa trong phimThùy Anh khoe loạt ảnh bikini, độ nóng bỏng khác xa trong phim

GĐXH - Thùy Anh diện loạt bikini đa dạng, cắt xẻ táo bạo đã thu hút sự chú ý từ fan bởi vóc dáng gợi cảm và thần thái quyến rũ.

Mẹ đẻ diễn viên Thùy Anh gây chú ý - Ảnh 1.

Mới đây, Thùy Anh gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh chúc mừng sinh nhật mẹ ruột. Nữ diễn viên viết: "Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu Quế An" và không quên "nhắc nhẹ" rằng hai ngày nữa cô cũng đón tuổi mới.

Mẹ đẻ diễn viên Thùy Anh gây chú ý - Ảnh 2.

Trong khung hình, mẹ của Thùy Anh nổi bật với tà áo dài đỏ rực, chất liệu bóng nhẹ, được thêu hoa tinh xảo dọc thân áo. Mái tóc đen uốn sóng mềm mại cùng gương mặt rạng rỡ, phúc hậu giúp bà ghi điểm.

Mẹ đẻ diễn viên Thùy Anh gây chú ý - Ảnh 3.

Ngay dưới bài đăng, Diễm My 9X bình luận: "Mẹ đẹp quá"; Huyền Lizzie chúc: "Cháu chúc mừng sinh nhật cô. Cô quá đẹp!";... Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng trầm trồ: "Mẹ con trẻ đẹp quá chừng"; "Mẹ em cũng giai nhân, không phải dạng vừa!";...

Mẹ đẻ diễn viên Thùy Anh gây chú ý - Ảnh 4.

Mẹ Thùy Anh chụp ảnh kỷ niệm cùng 2 con gái.

Mẹ đẻ diễn viên Thùy Anh gây chú ý - Ảnh 5.

Thùy Anh từng cho biết, mẹ cô là người phụ nữ đáng yêu, dịu dàng và luôn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Nữ diễn viên từng hài hước kể rằng mỗi khi đi cùng mẹ và chị gái, nhiều người nhầm tưởng đó là ba chị em thay vì mẹ và hai con.

Mẹ đẻ diễn viên Thùy Anh gây chú ý - Ảnh 6.

Cô cũng từng tiết lộ, mẹ không khỏi băn khoăn khi thấy con gái thích tham gia các chương trình vận động, đòi hỏi thể lực cao. Trong suy nghĩ của bà, con gái nên giữ mái tóc dài, ăn mặc thướt tha và cư xử nhẹ nhàng, nữ tính.

Mẹ đẻ diễn viên Thùy Anh gây chú ý - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, mẹ Thùy Anh cũng thường xuyên lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt của con gái. Thùy Anh cho biết từ khi Nam tiến, trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống tự lập, cô càng trân trọng gia đình và sự chăm sóc của mẹ.

Mẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ý - Ảnh 9.

Xuất thân trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật, Thùy Anh cho biết cô đã tự mình bước ra ngoài tìm kiếm cơ hội và kiên trì theo đuổi con đường diễn xuất. Đến nay, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh.

 

