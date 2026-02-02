Mẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ý

Thùy Anh từng cho biết, mẹ cô là người phụ nữ đáng yêu, dịu dàng và luôn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Nữ diễn viên từng hài hước kể rằng mỗi khi đi cùng mẹ và chị gái, nhiều người nhầm tưởng đó là ba chị em thay vì mẹ và hai con.