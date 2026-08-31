Làm rõ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

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Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Từ tin báo của người dân, Công an Thanh Hóa làm rõ nhóm đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 28/8, từ tin báo của người dân về một trường hợp có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, Công an xã Tiên Trang (Thanh Hóa) tiến hành xác minh, làm việc và test nhanh đối với Trần Văn Biển (SN 1993, trú thôn Điền Thanh). Kết quả, Biển dương tính với ma túy loại MET (ma túy đá).

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Các đối tượng Trần Văn Biển, Ngô Thị Hương và Phạm Như Quỳnh (từ trái qua phải). Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Mở rộng điều tra, Công an triệu tập những người liên quan, trong đó có Ngô Thị Hương (SN 1990, trú tổ dân phố Quảng Minh, phường Nam Sầm Sơn) và Phạm Như Quỳnh (SN 1997, trú thôn Nam Bắc, xã Tiên Trang). 

Qua đấu tranh, công an xác định Hương rủ Biển và Quỳnh đến nhà để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Test nhanh cho thấy Hương và Quỳnh cũng dương tính với MET.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và xác định Hoàng Văn Thắng (SN 1997), Ngô Văn Háu (SN 1993), Phạm Văn Nhân (SN 2006) và Phạm Văn Bé (SN 2005), cùng trú xã Tiên Trang, có liên quan đến hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Làm rõ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy - Ảnh 2.Ninh Bình: Đột kích 2 quán bar, phát hiện nhiều người dương tính ma tuý

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