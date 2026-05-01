Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện và tử vong nghi do tai nạn giao thông cơ bản ổn định, không có đột biến. Các bệnh viện duy trì thường trực xuyên lễ, phục vụ người bệnh kịp thời.
Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, thực hiện Công điện số 30/CĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5 năm 2026, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế ban hành Công văn số 2989/BYT-KCB ngày 25/4/2026 về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ Theo tổng hợp báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, y tế ngành và 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong 24 giờ từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 1/5, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 83.171 lượt người bệnh.
Tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 28.169 người; chuyển viện 2.054 người; khỏi bệnh ra viện 22.373 người.
Tổng số người bệnh còn điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh đến 7 giờ sáng 1/5 là 227.541 người, tăng hơn gần 7.000 bệnh nhân so với thời điểm 7h sáng ngày 30/4.
Đối với công tác khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế tiếp nhận 2.836 trường hợp; trong đó 1.324 trường hợp phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi và 304 trường hợp chuyển viện.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đánh giá tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về thường trực bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026.
Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện và tử vong nghi do tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ ổn định, không có đột biến.
Trước đó, tại Công văn số 2989/BYT-KCB, Bộ Y tế đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ, các trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và y tế các Bộ, ngành tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư y tế, bảo đảm năng lực cấp cứu, nhất là tại các khu vực trọng điểm.
Các đơn vị tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không từ chối hoặc xử trí chậm trễ.
Trường hợp chuyển tuyến phải xử trí cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh và người nhà trước khi chuyển đến cơ sở y tế khác.
Bộ Y tế yêu cầu phân công thường trực cấp cứu ngoài viện, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, tai nạn hàng loạt, thảm họa tập trung đông người; đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, đuối nước, giẫm đạp tại các khu vực tập trung đông khách du lịch.
Các đơn vị duy trì thường trực đường dây nóng 24/24 giờ để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện khi cần thiết; khi có tình huống đặc biệt như cấp cứu thảm họa, tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm phải báo cáo khẩn về cơ quan quản lý và báo cáo nhanh bằng văn bản.
