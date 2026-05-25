Cổng trực tuyến Cuộc thi tìm hiểu về xăng sinh học E10, bắt đầu từ 10h ngày 25/5

Vòng thi trực tuyến được tổ chức từ 10h00 ngày 25/5 đến hết ngày 31/5/2026.

Thông qua hệ thống câu hỏi tìm hiểu kiến thức, cuộc thi "Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10" hướng tới tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về vai trò, lợi ích của xăng sinh học E10 trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen tiêu dùng, khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường.

Đúng 10 giờ sáng hôm nay (25/5), vòng thi trực tuyến Cuộc thi 'Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10' chính thức diễn ra trên nền tảng số, mở đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường.

Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam trong và ngoài nước; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng có quan tâm đến nội dung cuộc thi. Người chơi có thể tham gia theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tại địa chỉ http://dms.gov.vn; hoặc truy cập phần mềm cuộc thi tại địa chỉ https://e10.dms.gov.vn; đồng thời có thể quét mã QR để tham gia làm bài thi.

Bước 2: Người chơi chọn mục "Làm bài thi" và điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu của hệ thống trước khi bắt đầu dự thi.

Bước 3: Người chơi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. Trước khi kết thúc bài thi, người chơi thực hiện trả lời thêm 01 câu hỏi mở và nhập trực tiếp câu trả lời trên hệ thống.

Người chơi không bị giới hạn số lần tham gia dự thi. Kết quả được công nhận là kết quả của lần thi cuối cùng. Ban Tổ chức không công nhận kết quả đối với các trường hợp sử dụng biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống, làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả cuộc thi.

Tổng thời gian làm bài tối đa là 20 phút, không giới hạn thời gian cho từng câu hỏi. Thời gian tính điểm được xác định từ thời điểm người chơi bắt đầu dự thi đến khi hoàn thành và nộp bài.

Về cách thức chấm điểm, từ câu 01 đến câu 20, mỗi câu trả lời đúng được tính 01 điểm, tổng điểm tối đa là 20 điểm. Câu hỏi mở được sử dụng làm tiêu chí xếp hạng người chơi.

Người chơi được xếp hạng theo tổng điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều người chơi cùng số điểm, thứ hạng sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên gồm: câu trả lời ở câu hỏi mở chính xác hoặc thấp hơn gần nhất so với kết quả ghi nhận từ hệ thống; người chơi có thời gian hoàn thành bài thi ngắn hơn; người chơi có số lần tham gia ít hơn.

Trong trường hợp vẫn chưa xác định được thứ hạng, Ban Tổ chức sẽ xem xét và quyết định kết quả cuối cùng.

Cơ cấu giải thưởng của vòng thi trực tuyến gồm 01 Giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng; 02 Giải Nhì trị giá 2.000.000 đồng/giải; 03 Giải Ba trị giá 1.000.000 đồng/giải và 10 Giải Khuyến khích trị giá 500.000 đồng/giải.

Ban Tổ chức kỳ vọng Cuộc thi "Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10" sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của xăng sinh học E10 đối với môi trường, sức khỏe và phát triển bền vững.

Qua đó, khuyến khích mỗi người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giảm phát thải khí nhà kính, chung tay bảo vệ môi trường và hướng tới một tương lai xanh, phát triển bền vững.

