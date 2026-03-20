Tiếp tục chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu vẫn tăng mạnh, một mặt hàng chạm mốc 36.000 đồng/lít

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu linh hoạt như thế nào để giảm 'sốc' cho doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng? GĐXH - Trước những biến động nhanh và khó lường của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, cơ chế điều hành giá xăng dầu của Việt Nam đã có sự điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn nhưng tiếp tục chi đậm Quỹ Bình ổn xăng dầu lên đến 4.000 đồng/lít đối với dầu điêzen; chi 3.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu madut.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 27.177 đồng/lít (tăng 4.673 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 3.513 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 30.690 đồng/lít (tăng 5.115 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 33.420 đồng/lít (tăng 6.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 35.926 đồng/lít (tăng 8.994 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 22.189 đồng/kg (tăng 3.528 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Đêm ngày 19/3, Bộ Công thương thông báo giá xăng dầu mới áp dụng từ 23h cùng ngày. Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương – Tài chính tiếp tục chi đậm quỹ bình ổn.

Bộ Công thương cho biết, tại kỳ điều hành ngày 19/3, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá là: 137,072 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 20,312 USD/thùng, tương đương tăng 17,40%);

150,392 USD/thùng xăng RON95 (tăng 21,222 USD/thùng, tương đương tăng 16,43%);

202,556 USD/thùng dầu hỏa (tăng 45,286 USD/thùng, tương đương tăng 28,80%);

193,998 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 30,438 USD/thùng, tương đương tăng 18,61%);

759,122 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,192 USD/tấn, tương đương tăng 13,14%).

Do đó, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường sẽ lên 30.177 đồng/lít đối với xăng E5RON92; 33.690 đồng/lít đối với xăng RON95-III; Dầu điêzen 0.05S ở mức 37.420 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 38.926 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S ở mức 25.189 đồng/kg.

