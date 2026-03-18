Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu linh hoạt như thế nào để giảm 'sốc' cho doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng?
GĐXH - Trước những biến động nhanh và khó lường của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, cơ chế điều hành giá xăng dầu của Việt Nam đã có sự điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn.
Trao đổi về vấn đề này với phóng viên, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, việc điều hành giá hiện nay không chỉ bám sát diễn biến quốc tế mà còn góp phần ổn định tâm lý thị trường trong nước.
Điều hành linh hoạt theo biến động thị trường
Theo ông Linh, trước đây giá xăng dầu được điều hành định kỳ vào thứ Năm hàng tuần, dựa trên giá cơ sở của kỳ trước. Tuy nhiên, khi thị trường thế giới xuất hiện những biến động bất thường - giá tăng, giảm mạnh trong thời gian rất ngắn, thậm chí theo giờ – cơ chế điều hành cũ không còn phù hợp.
Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã báo cáo và được Chính phủ Việt Nam cho phép áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt hơn. Cụ thể, khi giá xăng dầu thế giới biến động tăng trên 7%, cơ quan điều hành có thể xem xét điều chỉnh giá theo từng ngày, thay vì chờ đến kỳ điều hành định kỳ.
Cùng với đó, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng được triển khai mạnh mẽ. Trong những ngày gần đây, mức trích quỹ lên tới khoảng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu diesel.
Nhờ đó, sau hơn 20 ngày, giá xăng dầu trong nước đã dần ổn định, góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp nhập khẩu và hạn chế tâm lý tích trữ của người dân.
Giá trong nước có độ trễ nhất định
Lý giải về việc giá xăng dầu trong nước đôi khi chưa phản ánh ngay diễn biến của giá thế giới, ông Linh cho biết, việc điều hành dựa trên giá cơ sở của những ngày liền kề trước đó. Vì vậy, có thể xảy ra tình trạng giá thế giới đã giảm nhưng giá trong nước vẫn ở mức cao do ảnh hưởng của các phiên trước.
Tuy nhiên, cơ chế điều hành linh hoạt theo ngày sẽ giúp "làm phẳng" các biến động này theo thời gian. Khi giá thế giới giảm, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi ở các kỳ điều hành tiếp theo.
"Tổng thể, cách điều hành này vẫn phản ánh sát xu hướng lên xuống của thị trường quốc tế. Tôi rất mong doanh nghiệp avf người dân thấu hiểu cáchd diều hành giá hiện tay. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu và kịp thời", ông Linh nhấn mạnh.
Dư địa Quỹ bình ổn không còn nhiều
Dù phát huy hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng theo đại diện Bộ Công Thương, nguồn lực của Quỹ bình ổn giá hiện chỉ còn hơn 5.600 tỷ đồng. Với mức chi hiện tại, quỹ này chỉ có thể duy trì trong khoảng 15 ngày.
Do đó, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính Việt Nam để xây dựng các phương án bổ sung nguồn lực, bao gồm khả năng ứng trước hoặc dự phòng ngân sách trong trường hợp giá thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đề xuất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, nhằm bổ sung thêm công cụ điều tiết giá.
Tăng cường dự trữ, bảo đảm an ninh năng lượng
Một vấn đề quan trọng khác được đặt ra là nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu.
Theo ông Linh, hiện mức dự trữ của Việt Nam mới chỉ tương đương khoảng 30 - 50 ngày, vẫn còn hạn chế trước những biến động lớn của thị trường toàn cầu.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành đang khẩn trương xây dựng phương án mới về dự trữ xăng dầu. Trong đó, tập trung vào ba trụ cột chính:
Dự trữ quốc gia: Tăng cường đầu tư kho bãi, nâng quy mô dự trữ.
Dự trữ thương mại: Siết chặt việc thực hiện quy định của doanh nghiệp đầu mối (tối thiểu 20 ngày) và doanh nghiệp phân phối (tối thiểu 5 ngày).
Dự trữ trên thị trường quốc tế: Chủ động nguồn nguyên liệu và dầu thô phục vụ sản xuất trong trường hợp gián đoạn nguồn cung.
"Đây sẽ là những giải pháp căn cơ, giúp Việt Nam chủ động hơn trước các cú sốc từ bên ngoài, đảm bảo ổn định thị trường và an ninh năng lượng trong dài hạn", ông Linh cho hay.
Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương bán xăng dầu vượt giá quy địnhBảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước
GĐXH - Ngày 17/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương (đường 21B, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) bán xăng dầu vượt giá theo quy định.
Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16/3/2026 về đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô đến năm 2035, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Xung đột Trung Đông, giá xăng dầu biến động: Bộ Công thương có lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, đưa ra thị trường như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia không còn là câu chuyện dài hạn mà đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết trước mắt.
Giá xăng dầu biến động, nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phíBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tác động của biến động giá nhiên liệu đến các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.
Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Doanh nghiệp logistics, xuất khẩu tối ưu chi phí vận tải, xoay trục thương mại trước xung đột Trung ĐôngBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng và chuỗi vận tải quốc tế có nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu Việt Nam đang chủ động điều chỉnh chiến lược, tìm kiếm thị trường mới và tối ưu chuỗi vận chuyển.
Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điệnBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân tại Hà Nội đang chủ động tìm kiếm các giải pháp di chuyển tiết kiệm và bền vững hơn. Ghi nhận tại các cửa hàng xe máy điện cho thấy lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua xe tăng mạnh, đặc biệt vào những ngày gần đây.
Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – NamBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.
Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung ĐôngBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượngBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Với quan điểm mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công thương chỉ ra 8 cách để người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầuBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiuBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển nầm lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y với số lượng lớn trên địa bàn.