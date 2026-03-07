Giá xăng dầu tiếp tục bật tăng rất mạnh, xăng RON95-III vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượng GĐXH - Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xoay quanh việc Việt Nam ứng phó với bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2026 trước biến động địa chính trị Trung Đông.

Bộ Công thương cho biết, căng thẳng địa chính trị Trung Đông đã khiến xăng dầu trên thế giới trở nên khan hiếm, giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tiếp tục tăng cao (trừ mặt hàng dầu hỏa sau khi tăng cao đột ngột vào ngày 04/3/2026 thì đang có xu hướng giảm xuống).

Ngoài ra, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu mới, áp dụng từ 15h00 ngày chiều nay, như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 25.226 đồng/lít (tăng 3.777 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Xăng RON95-III: không cao hơn 27.047 đồng/lít (tăng 4.707 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 30.239 đồng/lít (tăng 7.207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 35.091 đồng/lít (tăng 8.490 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 21.327 đồng/kg (tăng 3.831 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Chiều 7/3, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc số gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 5 - 6/3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp diễn; Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz; một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc, Ấn Độ đã phải tạm dừng hoặc giảm công suất sản xuất;

Một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan thực hiện biện pháp tạm ngừng hoặc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên cho nhu cầu trong nước; tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra…

Trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Đồng thời, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công thương nhấn mạnh, thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Đây là kỳ thứ 2 liên tiếp giá bán lẻ xăng dầu trong nước biến động mạnh do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị Trung Đông. Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 5/3, xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 1.926 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.449 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.340 đồng/lít. Dầu điêzen 0.05S tăng đến 3.758 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.037 đồng/lít. Dầu hỏa có mức tăng mạnh nhất là 7.132 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.601 đồng/lít. Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.496 đồng/kg (tăng 1.807 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).