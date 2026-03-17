Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương bán xăng dầu vượt giá quy định
GĐXH - Ngày 17/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương (đường 21B, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) bán xăng dầu vượt giá theo quy định.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, từ tin báo người dân về việc cửa hàng xăng dầu trên có dấu hiệu bán giá cao hơn mức do Bộ Công thương công bố, Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) đã tiến hành kiểm tra, xác minh.
Kết quả kiểm tra cho thấy, cửa hàng này đã bán xăng dầu với mức giá cao hơn mức tối đa trong khung giá do Nhà nước ban hành, đúng như nội dung phản ánh của người dân.
Căn cứ kết quả kiểm tra, ngày 13/3/2026, Đội Quản lý thị trường số 7 đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương số tiền 35 triệu đồng về hành vi vi phạm nêu trên.
Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch đã thu vượt cho khách hàng.
Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của người dân trong việc giám sát thị trường. Những thông tin phản ánh kịp thời đã hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần ổn định giá cả và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
