Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương bán xăng dầu vượt giá quy định

Thứ ba, 16:53 17/03/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Ngày 17/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương (đường 21B, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) bán xăng dầu vượt giá theo quy định.

Xung đột Trung Đông, giá xăng dầu biến động: Bộ Công thương có lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, đưa ra thị trường như thế nào?

GĐXH - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia không còn là câu chuyện dài hạn mà đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết trước mắt.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, từ tin báo người dân về việc cửa hàng xăng dầu trên có dấu hiệu bán giá cao hơn mức do Bộ Công thương công bố, Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cửa hàng này đã bán xăng dầu với mức giá cao hơn mức tối đa trong khung giá do Nhà nước ban hành, đúng như nội dung phản ánh của người dân.

Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương bán xăng dầu vượt giá quy định - Ảnh 2.

Ngày 17/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương (đường 21B, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) bán xăng dầu vượt giá theo quy định. Ảnh Lưu Quyên. 

Căn cứ kết quả kiểm tra, ngày 13/3/2026, Đội Quản lý thị trường số 7 đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương số tiền 35 triệu đồng về hành vi vi phạm nêu trên. 

Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch đã thu vượt cho khách hàng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của người dân trong việc giám sát thị trường. Những thông tin phản ánh kịp thời đã hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần ổn định giá cả và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Xung đột Trung Đông, giá xăng dầu biến động: Bộ Công thương có lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, đưa ra thị trường như thế nào? Xung đột Trung Đông, giá xăng dầu biến động: Bộ Công thương có lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, đưa ra thị trường như thế nào?

GĐXH - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia không còn là câu chuyện dài hạn mà đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết trước mắt.

Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035

Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035

Xung đột Trung Đông, giá xăng dầu biến động: Bộ Công thương có lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, đưa ra thị trường như thế nào?

Xung đột Trung Đông, giá xăng dầu biến động: Bộ Công thương có lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, đưa ra thị trường như thế nào?

Giá xăng dầu biến động, nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phí

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Doanh nghiệp logistics, xuất khẩu tối ưu chi phí vận tải, xoay trục thương mại trước xung đột Trung Đông

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Doanh nghiệp logistics, xuất khẩu tối ưu chi phí vận tải, xoay trục thương mại trước xung đột Trung Đông

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điện

Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035

Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16/3/2026 về đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô đến năm 2035, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Xung đột Trung Đông, giá xăng dầu biến động: Bộ Công thương có lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, đưa ra thị trường như thế nào?

Xung đột Trung Đông, giá xăng dầu biến động: Bộ Công thương có lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, đưa ra thị trường như thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia không còn là câu chuyện dài hạn mà đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết trước mắt.

Giá xăng dầu biến động, nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phí

Giá xăng dầu biến động, nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phí

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tác động của biến động giá nhiên liệu đến các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Doanh nghiệp logistics, xuất khẩu tối ưu chi phí vận tải, xoay trục thương mại trước xung đột Trung Đông

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Doanh nghiệp logistics, xuất khẩu tối ưu chi phí vận tải, xoay trục thương mại trước xung đột Trung Đông

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng và chuỗi vận tải quốc tế có nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu Việt Nam đang chủ động điều chỉnh chiến lược, tìm kiếm thị trường mới và tối ưu chuỗi vận chuyển.

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điện

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điện

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân tại Hà Nội đang chủ động tìm kiếm các giải pháp di chuyển tiết kiệm và bền vững hơn. Ghi nhận tại các cửa hàng xe máy điện cho thấy lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua xe tăng mạnh, đặc biệt vào những ngày gần đây.

Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam

Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượng

8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Với quan điểm mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công thương chỉ ra 8 cách để người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầu

Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầu

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhiều quốc gia trong khu vực tăng mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương kêu gọi người tiêu dùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượng

Nhiều quốc gia trong khu vực tăng mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương kêu gọi người tiêu dùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, không tích trữ xăng dầu và đồng hành cùng Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiu

Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiu

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển nầm lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y với số lượng lớn trên địa bàn.

8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượng

8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượng

Bảo vệ người tiêu dùng
Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam

Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam

Bảo vệ người tiêu dùng
Cục trưởng 'lên sóng' livestream bán hàng: Tăng niềm tin hàng Việt, thị trường nội địa thúc đẩy

Bảo vệ người tiêu dùng
Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điện

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điện

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

