Tiếp xúc da kề da tốt cho não của trẻ sinh non

1. Tiếp xúc da kề da liên quan đến sự phát triển não bộ của trẻ sinh non

Chăm sóc da kề da hay còn gọi là phương pháp Kangaroo , là việc đặt bé sơ sinh lên ngực trần của mẹ (hoặc bố) ngay sau khi sinh. Phương pháp này mang lại rất nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé, đặc biệt với trẻ sinh non .

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa của Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ, trẻ sinh non trước 32 tuần tuổi được tiếp xúc da kề da nhiều hơn khi nằm viện có sự phát triển não bộ mạnh hơn ở những vùng liên quan đến cảm xúc và điều hòa căng thẳng so với trẻ ít được tiếp xúc da kề da.

Tiến sĩ Katherine E. Travis, tác giả nghiên cứu của Viện Thần kinh Burke ở White Plains, New York cho biết: "Tiếp xúc da kề da ở trẻ sinh non đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích, với các nghiên cứu trước đây liên kết nó với việc cải thiện sự gắn kết, giấc ngủ, chức năng tim phổi và sự phát triển cũng như giảm đau và căng thẳng.

Việc tiếp xúc da kề da không chỉ mang lại cho trẻ sinh non sự kết nối gia đình mà còn có thể thúc đẩy những kết nối mới trong chính não bộ, giúp cải thiện sức khỏe não bộ tổng thể của trẻ. Những phát hiện của chúng tôi bổ sung thêm bằng chứng ngày càng rõ ràng cho thấy sự phát triển chất trắng rất nhạy cảm với trải nghiệm của trẻ sinh non trong thời gian nằm viện".

2. Lợi ích của việc chăm sóc da kề da sau sinh

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hầu hết trẻ sinh non có thể được cứu sống thông qua các biện pháp khả thi và tiết kiệm chi phí bao gồm chăm sóc chất lượng trước, trong và sau khi sinh, phòng ngừa và quản lý các bệnh nhiễm trùng thông thường và chăm sóc theo phương pháp Kangaroo - kết hợp tiếp xúc da kề da trong một chiếc địu hoặc khăn quấn đặc biệt trong nhiều giờ nhất có thể với người chăm sóc chính, thường là mẹ và cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ .

Theo WHO, do trẻ sinh non thiếu mỡ cơ thể, nhiều trẻ gặp khó khăn trong việc tự điều chỉnh thân nhiệt khi chào đời và thường cần hỗ trợ y tế để thở. Đối với những trẻ này, các khuyến nghị trước đây là nên tách khỏi người chăm sóc chính trong thời gian đầu, sau đó cho trẻ nằm trong lồng ấp hoặc máy sưởi ấm. Quá trình này thường mất trung bình khoảng 3-7 ngày. Tuy nhiên nghiên cứu hiện nay đã chỉ ra rằng, việc bắt đầu chăm sóc theo phương pháp Kangaroo ngay sau khi sinh giúp cứu sống nhiều trẻ hơn, giảm nhiễm trùng và hạ thân nhiệt đồng thời cải thiện tình trạng bú mẹ.

Phương pháp Kangaroo mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cả mẹ và em bé. Ảnh: Hiền Chúc

Phương pháp Kangaroo ngay sau sinh mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cả mẹ và em bé:

Đối với em bé

Ổn định thân nhiệt, nhịp tim và nhịp thở: Sự tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mẹ giúp bé giữ ấm hiệu quả, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, ổn định nhịp tim và nhịp thở.

Giảm căng thẳng và quấy khóc: Môi trường quen thuộc, hơi ấm và nhịp tim của mẹ giúp bé cảm thấy an toàn, từ đó bé ít quấy khóc và ngủ ngon hơn.

Kích thích bản năng bú mẹ: Hơi ấm, mùi hương và sự gần gũi với mẹ giúp bé dễ dàng tìm và ngậm bắt vú mẹ một cách tự nhiên. Điều này khuyến khích bé bú sớm và bú lâu hơn.

Phát triển não bộ: Môi trường da kề da tạo điều kiện cho sự phát triển tối ưu não bộ của trẻ.

Đối với người mẹ

Tăng cường gắn kết tình mẫu tử: Tiếp xúc da kề da ngay từ những giây phút đầu tiên giúp mẹ và bé có sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ, tạo nên sợi dây gắn kết thiêng liêng và bền chặt.

Kích thích sản xuất sữa: Da kề da giúp cơ thể mẹ sản xuất và giải phóng hormone oxytocin và prolactin, hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sữa, sữa mẹ về sớm và nhiều hơn.

Giúp tử cung co hồi tốt hơn: Việc bé bú sớm và đều đặn sẽ kích thích tử cung của mẹ co bóp, co hồi tốt hơn.

Giảm đau: Tiếp xúc da kề da giúp mẹ cảm thấy thoải mái hơn sau quá trình vượt cạn.

Giảm căng thẳng và trầm cảm sau sinh : Sự gần gũi với con giúp mẹ cảm thấy thư giãn. Oxytocin được giải phóng cũng có tác dụng giảm stress và cải thiện sức khỏe tâm lý.