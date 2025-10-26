Tiết lộ 3 điểm chung ở tất cả những căn nhà của người giàu có và 12 bước 'hút tài lộc' về nhà
GĐXH - Người giàu thường duy trì nhà cửa sạch, sáng và thơm, đó không chỉ là thói quen thẩm mỹ mà còn là chiến lược về sức khỏe, tinh thần. Theo phong thủy, đó cũng là cách để “giữ” và “kéo” tài lộc.
3 điểm chung ở những căn nhà của người giàu
Nhà sạch
Nhiều nghiên cứu và báo cáo thực nghiệm cho thấy môi trường ngăn nắp, sạch giúp giảm mức cortisol (hormone stress), tăng cảm giác kiểm soát và tập trung — điều rất quan trọng khi bạn phải ra quyết định lớn. Hành động dọn dẹp còn có tác dụng “thiền động” giúp ổn định cảm xúc ngay tức thì. Đây là lý do tại sao người giàu không để “đời sống vật chất” rối rắm, bởi rối gây tốn năng lượng tinh thần, giảm hiệu quả ra quyết định.
Mùi dễ chịu
Nghiên cứu gần đây cho thấy mùi hương dễ chịu có thể làm giảm lo âu, hạ nhịp tim và giúp cải thiện tâm trạng, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, một căn nhà “tự thơm” (không phải do che mùi) gửi đến não thông điệp: môi trường an toàn, đáng sống kéo theo hành vi tích cực, giữ người ở nhà chủ động làm việc, kết nối và đón cơ hội.
Ánh sáng và thông thoáng
Ánh sáng tự nhiên và thông gió tốt không chỉ là nguyên tắc phong thủy (dương khí vào nhà) mà còn có bằng chứng y khoa: môi trường sáng giúp cải thiện tâm trạng, hiệu suất và giấc ngủ; thông gió loại bỏ ô nhiễm nội thất (VOCs, CO₂, hạt mịn). Nhiều tổ chức (EPA, WHO) khuyên ưu tiên kiểm soát nguồn ô nhiễm và tăng thông gió để bảo vệ sức khỏe gia đình. Người giàu vì thế thiết kế cửa, cửa sổ, hệ thống thông gió/lọc không khí để nhà luôn sáng sủa và “thông khí” vừa đẹp, vừa khoa học.
Trong phong thủy truyền thống, bụi, ẩm mốc, góc tối tượng trưng cho “tắc khí” làm trì trệ vận may. Ngược lại, ánh sáng, sạch sẽ và hương thơm tượng trưng cho dương khí, tạo môi trường để vận may tụ lại. Người giàu thường áp dụng cả nguyên tắc thực dụng (vệ sinh, thông gió, bố trí ánh sáng) và nguyên tắc phong thủy (vị trí cửa, giữ “tài vị” thông thoáng) cùng lúc tạo hiệu ứng tổng hợp làm tăng khả năng thu hút và giữ của cải.
12 bước áp dụng để căn nhà hút tài lộc
Tổng hợp 12 bước sau đây sẽ giúp bạn thực hiện việc tạo một cơ ngơi thông thoáng, sạch sẽ "hút tài lộc" như cách người giàu vẫn làm:
Dọn ngay vật cản trước cửa, lối đi để “khí” lưu thông.
Lau bụi định kỳ (bụi tích tụ gây cảm giác uể oải).
Dọn gọn góc bếp, rổ rác, tránh đồ ẩm mốc, giảm mùi và vi khuẩn.
Mở cửa sổ 10–15 phút sáng sớm để trao đổi không khí (nếu môi trường bên ngoài cho phép).
Lắp máy lọc không khí có màng HEPA/bộ lọc than hoạt tính cho phòng khách/phòng làm việc nếu cần. (EPA khuyến nghị kiểm soát nguồn và lọc/thoáng).
Tránh nấu bằng gas mà không có hút mùi tốt; nếu dùng gas, mở hút mùi và cửa sổ.
Dùng hương thơm thiên nhiên hợp khẩu vị gia đình (lá thơm, tinh dầu nhẹ, nến thơm chất lượng) nhưng ưu tiên mùi “tự nhiên”, tránh mùi hoá học nồng.
Tối ưu cửa sổ, rèm mỏng để nhận sáng ban ngày; dùng đèn vàng ấm cho buổi tối.
Giữ lối vào, phòng khách sáng và gọn, vì đây là “khu vực đón tài” theo phong thủy.
Lịch dọn dẹp nhỏ: 15–30 phút mỗi ngày để nhà luôn gọn.
Thiết lập “vùng tôn trọng”: không tranh cãi to nơi cửa chính và bếp (theo tín niệm phong thủy, tránh hao tổn vận).
Thường xuyên tập thói quen “kiểm tra 10 phút trước khi ngủ” (dọn vật linh tinh, đóng cửa sổ, bật máy lọc nếu cần) nhằm tạo cảm giác kiểm soát, giảm stress.
Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Không gian sống - 9 giờ trước
GĐXH - Tạm gác những “sóng gió” sắp đến với gia đình Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhiều người cũng hết lời khen ngợi không gian sống của vợ chồng cô...
7 lỗi thiết kế khiến phòng khách chật chộiKhông gian sống - 1 ngày trước
Phòng khách không cần quá nhiều đồ đắt tiền, quan trọng nhất là biết cách thiết kế hợp lý, tận dụng ánh sáng và màu sắc để mở rộng không gian.
Đây là lý do nhà vừa sửa chữa xong không nên vào ở?Ở - 1 tuần trước
GĐXH - Bạn nóng lòng muốn chuyển đến ở ngay khi căn hộ hay ngôi nhà mới vừa được sửa chữa hoàn thiện xong. Tuy nhiên, bạn không nên chuyển đến khi vừa mới sửa nhà. Cùng tìm hiểu các nguyên nhân để lý giải cho quan điểm này trong bài viết dưới đây.
Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụtỞ - 1 tuần trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.
Mẹo khử mùi hôi trong phòng kín giúp không gian sống thơm mát, dễ chịuỞ - 1 tuần trước
GĐXH - Sau những ngày mưa gió, căn nhà của bạn trở nên ẩm ướt gây nên các hiện tượng ẩm mốc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là những phương pháp giúp khử mùi ẩm mốc hiệu quả.
Những mẹo nhỏ nhưng biến không gian nhà ở thành không gian sống ‘chất’Ở - 1 tuần trước
GĐXH - Để sở hữu không gian sống tiện nghi và khỏe mạnh, mời bạn tham khảo những mẹo nhỏ có trong bài viết sau đây.
Bí quyết dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ và gọn gàng giúp thăng tiến trong công việcỞ - 1 tuần trước
GĐXH - Áp dụng ngay các cách dọn bàn làm việc dưới đây để cải thiện bàn làm việc của mình trở nên sạch sẽ và ngăn nắp.
Cách xử lý mùi hôi khi phòng tắm không có cửa sổ hiệu quảỞ - 1 tuần trước
GĐXH - Ai cũng mong muốn có một không gian phòng tắm sạch sẽ, thoáng mát và thơm tho. Tuy nhiên, với những căn nhà có phòng tắm không có cửa sổ, việc giữ gìn vệ sinh và khử mùi hôi trở thành một thử thách không nhỏ.
Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phảiỞ - 1 tuần trước
GĐXH - Không ít người vẫn cho rằng nhà tắm thì cũng như phòng ngủ, phòng khách... nên có thể để được mọi vật dụng trên đời. Dưới đây chính là sai lầm khi để những món đồ này trong nhà tắm.
Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưaỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.
Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụtỞ
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.