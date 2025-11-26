Mẹo giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm tho
GĐXH - Giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm mát không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mà còn kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên
Bạn nên dùng khăn sạch để loại bỏ các vết bẩn dính vào kệ hoặc ngăn kéo tủ lạnh. Việc vệ sinh tủ lạnh một cách thường xuyên cũng rất cần thiết, hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh do các chất bẩn gây ra, đồng thời loại bỏ mùi hôi do thức ăn gây ra triệt để.
Ngoài ra, vệ sinh tủ lạnh thường xuyên không chỉ giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ, thơm mát, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, mà còn làm lạnh hiệu quả, từ đó tiết kiệm điện năng hơn và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.
Khử mùi hôi cho tủ lạnh
Bên cạnh vệ sinh thường xuyên, khử mùi hôi cho tủ lạnh cũng vô cùng quan trọng, góp phần giữ cho tủ được sạch sẽ và thơm tho. Có nhiều cách để khử mùi hôi do thực phẩm gây ra rất đơn giản mà hiệu quả như: Dùng than hoạt tính, baking soda, hạt cà phê tươi xay nhuyễn hay trà túi lọc.
Đây đều là những sản phẩm có khả năng hấp thụ mùi rất tốt. Đồng thời, bạn có thể tạo mùi thơm nhẹ cho tủ bằng cách đặt vào bên trong một ít vỏ cam, quýt, chanh hoặc tinh dầu bạc hà để lấn át đi mùi hôi do thực phẩm sinh ra.
Bọc kín thực phẩm trước khi cho vào tủ
Bạn hãy cho thực phẩm, đồ ăn thừa vào trong hộp đựng có nắp đậy kín hoặc bọc bằng màng bọc thực phẩm. Điều này vừa giúp tủ lạnh trở nên gọn gàng, sạch sẽ hơn, vừa đảm bảo thực phẩm được bảo quản trong điều kiện tốt nhất, ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi nảy nở gây mùi hôi khó chịu.
Ngoài ra, việc bọc kín thực phẩm còn giúp bạn giữ được độ tươi ngon của thực phẩm trong thời gian dài hơn mà không lo oxy hóa khi phản ứng với không khí. Điều này cũng giúp giảm thiểu lượng thực phẩm bị lãng phí do hư hỏng hoặc không sử dụng hết được.
Sắp xếp và bảo quản thực phẩm hợp lý
Đối với thực phẩm tươi sống, bạn nên để ở khay kệ dưới cùng của tủ lạnh bởi nếu để ở khay trên, nước trong thịt dễ bị rỉ qua các khe hở, thấm vào các thực phẩm khác như rau sống, trái cây… gây mất vệ sinh. Hơn nữa, bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian và công sức để lau dọn, khử mùi.
Ngoài ra, bạn cũng cần kiểm tra hạn sử dụng của tất cả thực phẩm trong tủ 1 tuần/lần. Bạn nên sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đặt các thực phẩm dễ hỏng, cần sử dụng trước ở khu vực bên ngoài để mỗi khi mở tủ lạnh, bạn sẽ nhìn thấy và sử dụng chúng trước.
Thêm vào đó, để tránh mất thời gian dọn dẹp, bạn hãy sắp xếp ngăn nắp từng loại thực phẩm, phân chia theo từng khu vực riêng như: gia vị, rau tươi, thức ăn chín chưa sử dụng, thức ăn đã qua sử dụng, thịt cá… Việc này cũng sẽ giúp bạn tìm kiếm loại thực phẩm cần dùng dễ hơn.
Vứt bỏ các loại thực phẩm hay thức ăn thừa để lâu ngày trong tủ lạnh
Thực phẩm hay các loại thức ăn thừa được bảo quản trong tủ lạnh lâu ngày sẽ dễ sinh ra mùi ôi thiu, tình trạng nấm mốc hoặc thực phẩm đã bị biến dạng như héo, úng, teo nhỏ. Lúc này, bạn nên bỏ chúng đi vì không còn sử dụng được nữa và không an toàn cho sức khỏe.
Ngoài ra, việc vứt bỏ những thực phẩm, thức ăn thừa lâu ngày cũng sẽ giúp cho tủ lạnh trở nên sạch sẽ, thơm tho hơn và hạn chế vi khuẩn gây hại sinh sôi làm ảnh hưởng đến chất lượng của các thực phẩm khác.
