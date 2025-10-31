Tiểu thương bỏ một 'vốn' nhận 'bốn' lời với bộ giải pháp từ Techcombank
Techcombank đồng hành cùng các chủ cửa hàng buôn may bán đắt, tối ưu dòng tiền và hiện đại hóa vận hành mà không tốn bất kỳ chi phí nào, với bộ giải pháp được "thiết kế" riêng cho từng cửa hàng - từng ngành nghề - từng nhu cầu.
Từ khi quy định về hóa đơn điện tử có hiệu lực, nhiều hộ kinh doanh lo lắng việc chuyển đổi số sẽ làm tăng chi phí và phức tạp hơn trong vận hành. Với thói quen ghi chép thủ công và sử dụng tiền mặt, không ít tiểu thương ngần ngại trước yêu cầu đầu tư công cụ mới.
Để tháo gỡ vướng mắc này, Techcombank đã giới thiệu bộ giải pháp "4 trong 1" dành riêng cho hộ kinh doanh. Chỉ với một tài khoản, chủ cửa hàng vừa có thể quản lý doanh thu minh bạch, vừa tiếp cận vốn linh hoạt, tối ưu tiền nhàn rỗi và tận hưởng nhiều ưu đãi đa tầng.
Ngay khi mở Tài khoản dành riêng cho nhu cầu buôn bán tại Techcombank, chủ cửa hàng có thể tiếp cận ngay bộ Giải pháp quản lý doanh thu All-in-One, bao gồm: Mã QR Cửa hàng để phân tách doanh thu từng điểm bán, tích hợp tính năng Tap to Pay giúp thanh toán nhanh chóng bằng cách chạm vào chip NFC trên mã QR được trưng bày tại quầy thu ngân; Loa bán hàng hoặc Voice OTT để đọc thông báo biến động số dư; SmartPOS để nhận thanh toán bằng tất cả các hình thức, tạo mã QR ngân hàng đúng với giá trị đơn hàng; SoftPOS để biến điện thoại/máy tính bảng thành máy POS với ứng dụng Techcombank ePOS, quản lý cửa hàng, quản lý nhân viên, dễ dàng đối soát các giao dịch thanh toán tại cửa hàng với Merchant Portal.
Không chỉ hỗ trợ thanh toán, Techcombank còn giải quyết bài toán vốn – nỗi lo thường trực của nhiều hộ kinh doanh. Với gói ShopCash, chủ cửa hàng được cấp sẵn hạn mức lên đến 500 triệu VND, không cần thế chấp, lãi suất chỉ từ 326 VND cho 1 triệu VND sử dụng mỗi ngày. Việc giải ngân diễn ra nhanh chóng trên Techcombank Mobile và có thể tất toán bất cứ lúc nào mà không phát sinh phí trả trước. Với nhu cầu mở rộng quy mô lớn hơn, ShopCredit cung cấp nguồn vốn vay thế chấp lên đến 15 tỷ VND, hạn mức thấu chi linh hoạt 3 tỷ VND cùng lãi suất từ 6 .4%/năm. Cả hai giải pháp đều được thiết kế nhằm mang lại sự chủ động cho tiểu thương trong xoay vòng vốn và phát triển kinh doanh.
Toàn bộ tiền hàng, tiền doanh thu được chuyển vào tài khoản thanh toán Techcombank đều có thể sinh lời với lợi suất lên đến 4.4%/năm nếu chủ cửa hàng kích hoạt Sinh Lời Tự Động trên Techcombank Mobile. Tiền lợi sẽ được chi trả hàng tháng, trong khi toàn bộ số dư vẫn luôn sẵn sàng để để nhập hàng, trả lương nhân viên, mua sắm vật dụng khi cần.
Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi, Techcombank còn triển khai loạt ưu đãi thực tiễn. Chủ cửa hàng được miễn phí mở tài khoản số đẹp, phất thêm lộc kinh doanh, với đa dạng lựa chọn số tam hoa, hợp mệnh, hợp phong thủy…dễ dàng đặt tên tài khoản cho Shop theo ý muốn; đồng thời không phải trả phí khi sử dụng các công cụ quản lý như mã QR Cửa hàng, loa ting ting hay Voice OTT. Riêng với các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, ngân hàng tặng tới 500 hóa đơn điện tử và miễn phí 6 tháng phần mềm bán hàng.
Chỉ với vài thao tác trên Techcombank Mobile, hộ kinh doanh có thể mở tài khoản trực tuyến, định danh bằng căn cước công dân hoặc VNeID, lựa chọn số tài khoản đẹp và ngay lập tức trải nghiệm trọn bộ giải pháp "4 trong 1".
Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank khẳng định cam kết đồng hành cùng tiểu thương trong hành trình số hóa. Một tài khoản, bốn lợi ích toàn diện – đó là nền tảng để hộ kinh doanh yên tâm thực hiện chính sách mới, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tăng trở lại.
Sedan hybrid mới thu hút sự chú ý khi đạt phạm vi di chuyển kết hợp ấn tượng lên tới 2.148 km, thuộc nhóm dẫn đầu trong phân khúc hybrid cắm điện.
Xe máy điện với thiết kế nhỏ gọn, pin khỏe, đi tối đa 80 km/lần sạc và nhiều tiện ích thông minh phù hợp cho giới trẻ đô thị có giá siêu rẻ.
Giữa nhịp sống đô thị vội vã, những chiếc xe đẩy nhỏ bán cà phê, nước ép hay đồ ăn sáng đang xuất hiện ngày càng nhiều – từ góc phố văn phòng đến cổng trường đại học. Không cần cửa hàng hay biển hiệu, chỉ vài mét vuông bánh xe cũng đủ tạo nên một "quán cà phê di động" ấm áp hơi người mỗi buổi sáng.
Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 30/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chiều 30/10, Bộ Công thương vừa ban hành giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, có hiệu lực từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu các loại đều bật tăng.
Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, các gian hàng sản phẩm truyền thống như ẩm thực, thủ công mỹ nghệ ghi nhận số lượng khách đông đảo đến tham quan, trải nghiệm và thu về doanh số "khủng".
Chung cư mini dưới 2 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Nghĩa ĐôSản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
Giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội, theo đó xuất hiện chung cư mini dưới 2 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại khu vực 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô, khu vực trung tâm vừa được sáp nhập với quy hoạch đồng bộ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
