Tiểu thương bỏ một 'vốn' nhận 'bốn' lời với bộ giải pháp từ Techcombank

Từ khi quy định về hóa đơn điện tử có hiệu lực, nhiều hộ kinh doanh lo lắng việc chuyển đổi số sẽ làm tăng chi phí và phức tạp hơn trong vận hành. Với thói quen ghi chép thủ công và sử dụng tiền mặt, không ít tiểu thương ngần ngại trước yêu cầu đầu tư công cụ mới.

Để tháo gỡ vướng mắc này, Techcombank đã giới thiệu bộ giải pháp "4 trong 1" dành riêng cho hộ kinh doanh. Chỉ với một tài khoản, chủ cửa hàng vừa có thể quản lý doanh thu minh bạch, vừa tiếp cận vốn linh hoạt, tối ưu tiền nhàn rỗi và tận hưởng nhiều ưu đãi đa tầng.

Ngay khi mở Tài khoản dành riêng cho nhu cầu buôn bán tại Techcombank, chủ cửa hàng có thể tiếp cận ngay bộ Giải pháp quản lý doanh thu All-in-One, bao gồm: Mã QR Cửa hàng để phân tách doanh thu từng điểm bán, tích hợp tính năng Tap to Pay giúp thanh toán nhanh chóng bằng cách chạm vào chip NFC trên mã QR được trưng bày tại quầy thu ngân; Loa bán hàng hoặc Voice OTT để đọc thông báo biến động số dư; SmartPOS để nhận thanh toán bằng tất cả các hình thức, tạo mã QR ngân hàng đúng với giá trị đơn hàng; SoftPOS để biến điện thoại/máy tính bảng thành máy POS với ứng dụng Techcombank ePOS, quản lý cửa hàng, quản lý nhân viên, dễ dàng đối soát các giao dịch thanh toán tại cửa hàng với Merchant Portal.

Có Techcombank chung đường – kinh doanh nhẹ gánh, tiền lời về nhanh!

Không chỉ hỗ trợ thanh toán, Techcombank còn giải quyết bài toán vốn – nỗi lo thường trực của nhiều hộ kinh doanh. Với gói ShopCash, chủ cửa hàng được cấp sẵn hạn mức lên đến 500 triệu VND, không cần thế chấp, lãi suất chỉ từ 326 VND cho 1 triệu VND sử dụng mỗi ngày. Việc giải ngân diễn ra nhanh chóng trên Techcombank Mobile và có thể tất toán bất cứ lúc nào mà không phát sinh phí trả trước. Với nhu cầu mở rộng quy mô lớn hơn, ShopCredit cung cấp nguồn vốn vay thế chấp lên đến 15 tỷ VND, hạn mức thấu chi linh hoạt 3 tỷ VND cùng lãi suất từ 6 .4%/năm. Cả hai giải pháp đều được thiết kế nhằm mang lại sự chủ động cho tiểu thương trong xoay vòng vốn và phát triển kinh doanh.

Toàn bộ tiền hàng, tiền doanh thu được chuyển vào tài khoản thanh toán Techcombank đều có thể sinh lời với lợi suất lên đến 4.4%/năm nếu chủ cửa hàng kích hoạt Sinh Lời Tự Động trên Techcombank Mobile. Tiền lợi sẽ được chi trả hàng tháng, trong khi toàn bộ số dư vẫn luôn sẵn sàng để để nhập hàng, trả lương nhân viên, mua sắm vật dụng khi cần.

Chủ cửa hàng cứ buôn may bán đắt, việc sinh thêm nhiều tiền lời cứ để Techcombank Sinh lời tự động lo.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi, Techcombank còn triển khai loạt ưu đãi thực tiễn. Chủ cửa hàng được miễn phí mở tài khoản số đẹp, phất thêm lộc kinh doanh, với đa dạng lựa chọn số tam hoa, hợp mệnh, hợp phong thủy…dễ dàng đặt tên tài khoản cho Shop theo ý muốn; đồng thời không phải trả phí khi sử dụng các công cụ quản lý như mã QR Cửa hàng, loa ting ting hay Voice OTT. Riêng với các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, ngân hàng tặng tới 500 hóa đơn điện tử và miễn phí 6 tháng phần mềm bán hàng.

Chỉ với vài thao tác trên Techcombank Mobile, hộ kinh doanh có thể mở tài khoản trực tuyến, định danh bằng căn cước công dân hoặc VNeID, lựa chọn số tài khoản đẹp và ngay lập tức trải nghiệm trọn bộ giải pháp "4 trong 1".

Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank khẳng định cam kết đồng hành cùng tiểu thương trong hành trình số hóa. Một tài khoản, bốn lợi ích toàn diện – đó là nền tảng để hộ kinh doanh yên tâm thực hiện chính sách mới, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững.

