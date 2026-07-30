Loại quả đặc sản thơm ngon, ngọt lịm đang vào mùa, tiểu thương nhập hàng tạ mỗi ngày vẫn ‘cháy hàng’

Dạo quanh thị trường hoa quả những ngày gần đây, người tiêu dùng không khó để bắt gặp những sạp hàng bán đầy những trái na tươi ngon, bắt mắt. Loại quả đặc sản này được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngọt đậm đà, thịt quả mềm mịn dẻo quánh cùng hàm lượng dinh dưỡng cao. Ngoài ra, quả na còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe và có thể dễ dàng tìm mua từ các vùng đặc sản nổi tiếng hay tại các chợ dân sinh, siêu thị và chợ mạng,… khi vào mùa.

Na là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.



Theo nhiều tiểu thương, quả na thường chính vụ vào mùa hè và mùa thu, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 dương lịch (tức khoảng tháng 5 đến tháng 7 âm lịch). Mùa na chín rộ và ngon nhất thường tập trung vào tháng 8. Tùy thuộc vào kích thước và chất lượng, giá na sẽ có mức bán khác nhau. Hiện tại, na đang được rao bán từ 25.000 – 150.000 đồng/kg (đối với na dai) và 130.000 – 250.000 đồng/kg (đối với na bở).

Na có hương vị thơm ngon, ngọt lịm nên chiếm được cảm tình của người tiêu dùng.

"Thời điểm này, quả na đang vào chính vụ, đây cũng là lúc chất lượng quả ngon nhất. Với phần thịt trắng ngà, mềm, thơm, vị ngọt tự nhiên nên chiếm được nhiều cảm tình của người tiêu dùng. Năm nay do thời tiết thuận lợi nên na được mùa, vì vậy nguồn cung ra thị trường cũng dồi dào và giá cả cũng không quá cao, dễ tiếp cận với khách hàng.

Thông thường, tiểu thương chúng tôi sẽ nhập na chín khoảng 70 – 80% để bán cho người mua, vì thời điểm này na vẫn rắn quả nên dễ vận chuyển, không bị dập nát. Sau khi hàng về đến nơi, chúng tôi sẽ phân loại hàng to, mã đẹp bán giá cao và quả càng nhỏ, kém mã sẽ có giá thấp hơn. Na chín già, giãn mắt to đều sẽ nhanh chín, người tiêu dùng chỉ cần để một tới hai hôm là sẽ thơm nức, chín mềm.

Na được rao bán trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau, tùy thuộc vào chất lương và kích thước của quả.



Vào mùa na, nhiều tiểu thương sẽ nhập loại quả này về bán để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Mỗi ngày cửa hàng chúng tôi nhập đến vài tạ về bán cả online và trực tiếp. Hàng đảm bảo chất lượng mà giá cả lại phải chăng thì khách sẽ rất thích, mỗi người lấy 5 – 10kg về vừa để biếu vừa để ăn. Có những hôm khách tới mua chỉ hỏi na chín nhưng không có để bán, vì na là loại quả rất đặc trưng, phải mềm tay mới ăn được. Còn có nhiều khách chỉ thích na to, vip để đi biếu, đi lễ, nhưng số lượng hàng này cũng chỉ có hạn, mỗi một chuyến hàng về chỉ lọc ra được vài chục cân na đại nên ai nhanh tay mới có thể mua được", chị Phương Dung (chủ một cửa hàng hoa quả tại Nghĩa Tân, Hà Nội) cho hay.

Nhiều người tiêu dùng chọn mua na để chiêu đãi gia đình không chỉ vì hương vị mà còn bởi giá trị dinh dưỡng mà loại quả này mang lại.

Quả na có hương vị rất đặc trưng lại tốt cho sức khỏe nên chiếm được cảm tình của nhiều người tiêu dùng, chị Huyên (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi ai cũng thích ăn na, vì vậy cứ đến mùa là nhà tôi thường xuyên mua loại quả thơm ngon này về thưởng thức. Na rất dễ ăn, có thể chế biến được nhiều món ngon hoặc ăn trực tiếp cũng rất tuyệt vời.

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều giống na khác nhau nhưng tôi vẫn thích giống na dai và na bở thời xưa, quả không quá to nhưng đổi lại là hương thơm và vị ngọt không lẫn với bất kì loại trái cây nào. Với tôi quả na còn chứa đựng nhiều kí ức tươi đẹp của tuổi thơ, ngày còn nhỏ mỗi năm đến mùa na là ngày nào cũng ra vườn để tìm những trái chín, bây giờ thì na có quanh năm, thích ăn là ra chợ có thể mua được ngay".

Giống na dai được trồng ở vùng núi đá có hương vị đặc trưng, thịt quả dai, ngọt đang được nhiều người ưu tiên lựa chọn.



Trên thị trường bày bán rất nhiều loại na, tuy nhiên, để tiện trong khâu vận chuyển nên nhiều nhà vườn thu hoạch quả khi vẫn còn xanh, làm giảm chất lượng. Vậy làm thế nào để chọn những trái na chín già, thơm ngon, nhiều thịt?

Theo chia sẻ của chị Hoàng Luyến - chủ một vườn na ở Lạng Sơn, người tiêu dùng nên quan sát phần vỏ của quả na. Đối với quả na chín cây vỏ bên ngoài thường chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt pha vàng hoặc trắng ngà. Màu sắc của quả đồng đều, lớp vỏ không còn xanh bóng như quả non. Ngược lại, những quả na có màu xanh sẫm, không đều hoặc còn xanh bóng thường là được hái sớm, chất lượng không được ngọt thơm.

Tiếp theo là quan sát mắt na nở to. Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất với những quả na chín cây tự nhiên. Quả na sẽ có mắt nở to, căng tròn, khoảng cách giữa các mắt khá rộng, các đường rãnh tách nhẹ nhưng quả vẫn chắc. Quả na còn non thường có mắt na nhỏ, nhọn và khít. Còn mắt tách quá rộng, nứt nhiều hoặc lộ phần thịt cho thấy na đã chín quá mức, dễ bị dập và nhanh hỏng.

Người tiêu dùng nên lựa chọn những quả na chín già để đảm bảo chất lượng quả tốt nhất.

Kiểm tra độ mềm của quả na. Lựa chọn quả na ngon và chín cây thì khi cầm lên sẽ thấy quả hơi mềm nhưng vẫn có độ đàn hồi, cầm chắc tay do phần thịt đầy đặn. Nếu bóp nhẹ thấy quả còn cứng thì na chưa chín. Ngược lại, nếu quả na xuất hiện nhiều vết lõm, nhũn là đã chín quá lâu, không bảo quản được lâu.

Quan sát phần cuống. Những quả na mới thu hoạch thường có cuống còn tươi, bám chắc vào thân quả, không bị khô héo hay thâm đen. Khi đưa lên gần mũi sẽ cảm nhận được mùi thơm dịu đặc trưng.

Ngoài ra, chị Luyến cũng tư vấn thêm, người mua cũng nên ưu tiên những quả có dáng tròn đều, cân đối, vỏ nguyên vẹn, không bị nứt lớn, dập hoặc có dấu hiệu sâu bệnh để đảm bảo chất lượng. Nếu mua na chưa chín hẳn, mọi người cần để ở nhiệt độ phòng khoảng 1-2 ngày cho quả chín tự nhiên. Sau khi đã chín, cho vào bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để giữ được hương vị ngon nhất.

NaNa đang vào mùa nên được bày bán nhiều trên thị trường.