Tiểu thương lý giải giá na bở đắt gấp đôi na dai nhưng vẫn được người tiêu dùng thi nhau ‘săn đón’

Đầu tháng 8, thị trường hoa quả Việt tiếp tục nhộn nhịp với nhiều mặt hàng được bày bán. Một trong những loại trái cây đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng chính là na - một thức quả đặc sản có hương vị thơm ngon, ngọt lịm và có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe mọi người.

Quả na thường chính vụ vào mùa hè và mùa thu, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 dương lịch (tức khoảng tháng 5 đến tháng 7 âm lịch). Mùa na chín rộ và ngon nhất thường tập trung vào tháng 8. Tùy thuộc vào kích thước và chất lượng, giá na sẽ có mức bán khác nhau. Hiện tại, na đang được rao bán từ 15.000 – 150.000 đồng/kg (đối với na dai) và 90.000 – 250.000 đồng/kg (đối với na bở).

Thị trường hoa quả Việt với đa dạng các mặt hàng được bày bán phục vụ người tiêu dùng.

Nhiều năm trở lại đây, na bở trở thành mặt hàng trái cây được người tiêu dùng 'săn đón', dù giá có cao gấp 2 thậm chí gấp 4 so với na dai thì loại quả này vẫn luôn trong tình trạng 'cháy hàng'.

Lý giải nguyên nhân na bở có giá cao hơn na dai, chị Hoàng Anh (tiểu thương chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) chia sẻ: "Na bở hơn na dai vì một số nguyên nhân chính như, loại quả này hiếm hơn do khó trồng, dễ dập nát khi vận chuyển và nguồn cung không mấy dồi dào như na dai, trong khi nhu cầu tìm mua hương vị truyền thống này lại tăng cao. Trước đây, nhiều nhà vườn từng chặt bỏ cây na bở để chuyển sang trồng na dai cho năng suất ổn định hơn, khiến diện tích trồng na bở hiện tại rất hạn chế.

Na bở có giá bán tương đối đắt đỏ nhưng vẫn được săn tìm.

Lượng na bở thu hoạch mỗi vụ không nhiều, thương lái phải chọn lọc kỹ mới có hàng bán nên đẩy giá lên cao, đôi khi gấp 2 đến 4 lần na dai. Hiện tại, giá na bở đang được rao bán trên thị trường không dưới 100.000 đồng/kg, đặc biệt na bở được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, được dán tem dễ dàng truy xuất nguồn gốc có thể lên tới 250.000 đồng/kg, ấy vậy mà nhiều hôm không có hàng để nhập hoặc số lượng hàng về có hạn, không đủ trả cho khách. Na bở được ưa chuộng bởi có vị ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng và thịt quả mềm mịn, khi ăn có cảm giác tan trong miệng nên được nhiều người săn lùng để làm quà biếu hoặc thưởng thức".

Na bở có hương vị thơm ngon, ngọt, mềm nên được nhiều người ưa chuộng.

Theo nhiều tiểu thương, na dai hay na bở đều có hương vị đặc trưng, nhưng loại nào cũng thơm, ngọt và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, mỗi người có một khẩu vị khác nhau nên người tiêu dùng có thể lựa chọn loại na mà mình ưng ý nhất để thưởng thức. Hiện đang vào chính vụ của quả na nên trên thị trường bày bán rất nhiều, vậy làm thế nào để phân biệt na dai và na bở?

Chị Linh (chủ một cửa hàng chuyên nông sản Việt tại Hà Nội) bật mí: "Chúng ta có thể phân biệt được na dai và na bở theo các cách dưới đây để có thể chọn được những quả na theo sở thích của mình.

Đối với những quả na dai vỏ thường mỏng, mắt đã nở và phẳng, hơi nứt nhưng vẫn còn cuống, đặc biệt những quả na chín cây, ăn rất ngọt và thơm. Bên cạnh đó na dai thường ít hạt, múi na to và dai hơn, na dai cũng dễ bóc vỏ hơn. Phần cuống của những của na dai cũng bám chặt, khó bị tụt ra khỏi quả.

Na dai hay na bở đều mang hương vị thơm ngon đặc trưng.

Còn những quả na bở có vỏ màu xanh non, mắt to, kẽ mắt trắng, cuống nhỏ, chín mềm không nứt. Vỏ của na bở cũng dày và sần hơn so với những quả nai dai. Na bở khi chín thường rất mềm, cầm lên có cảm giác nhẹ tay, cuống của na bở dễ bị tụt ra khỏi quả so với na dai.

Trên thị trường hiện đang bày bán nhiều loại na có nguồn gốc khác nhau. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn những địa chỉ uy tín để mua hàng để có thể được thưởng thức những trái na thơm ngon, đảm bảo chất lượng nhất".

Na đang vào mùa đang được bán tràn ngập thị trường.