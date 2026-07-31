Bị đòi tiền lãi, dùng dao đâm chết chủ nợ

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TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Văn Diện (trú tại thôn Trung Đông, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Giết người.

Đinh Văn Diện tại phiên tòa. Ảnh: Mẫn Phong.

Theo cáo trạng, Đinh Văn Diện và anh T.V.V. (sinh năm 1987, trú tại khối Bến Thủy 11, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) có mối quan hệ bạn bè.

Tháng 5/2020, Diện vay anh V. số tiền 100 triệu đồng với lãi suất 0,5%/tháng (tương đương 6%/năm). Đến tháng 5/2025, Diện đã trả hết số tiền gốc và còn nợ anh V. số tiền lãi 30 triệu đồng.

Khoảng 15h30 ngày 15/2/2026, anh V. rủ anh T.Đ.K. (SN 1971, trú tại số 2208 VP3 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội) đến nhà Diện để đòi nợ.

Bức xúc về việc anh V. đến nhà đòi nợ, Diện sử dụng dao dài 21cm đâm 1 nhát vào vùng ngực làm đứt động mạch dưới đòn, thủng nhu mô phổi trái của anh VV khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Tại phiên tòa, Diện thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân xấu, năm 2014 đã từng bị Toà án xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 17 năm 6 tháng tù.