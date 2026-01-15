Chia sẻ bài viết xuyên tạc trên Facebook, một người dân ở Thái Nguyên bị công an mời làm việc
GĐXH - Công an xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, vô hiệu hóa đối tượng chia sẻ bài viết, video có nội dung sai sự thật, bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước.
Ngày 15/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, mới đây qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Nam Cường phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.
Tiến hành xác minh, Công an xã Nam Cường xác định chủ tài khoản “V.T” là ông V.Đ.T (SN 1964, trú tại xã Nam Cường). Ngày 13/01/2026, Công an xã Nam Cường đã mời ông V.Đ.T đến trụ sở làm việc theo đúng quy định của pháp luật.
Tại buổi làm việc, ông V.Đ.T xác nhận là người trực tiếp tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook trên, đồng thời thừa nhận vào ngày 11/01/2026 có chia sẻ 01 bài viết (video) của trang “VIỆT NAM BIỂU TÌNH” là trang phản động, chia sẻ nhiều bài viết sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước.
Qua phân tích, làm rõ của cơ quan công an, ông V.Đ.T đã nhận thức được việc chia sẻ các bài viết, video có nội dung xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội có thể gây tác động tiêu cực đến dư luận, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Công an xã Nam Cường xác định hành vi của ông V.Đ.T mang tính chất vô ý, thiếu hiểu biết pháp luật và đã nhận thức được sai trái của bản thân. Cơ quan công an đã yêu cầu người này gỡ bỏ nội dung đã chia sẻ khỏi trang Facebook cá nhân, tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục để ông V.Đ.T nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.
GĐXH - Không chỉ giám sát giao thông, hệ thống "mắt thần" AI của Hà Nội chính thức mở rộng phạm vi sang bắt lỗi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đã bị xử phạt nguội, đánh dấu chấm hết cho tình trạng "vắng bóng Cảnh sát là vi phạm".
GĐXH - Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 14/1 đến trưa 15/1/2026), hệ thống Camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng kỷ lục. Trong khi đó tại nội đô, các lỗi vi phạm cơ bản như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều có chiều hướng gia tăng.
GĐXH - Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) vừa phối hợp với người dân kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Nạn nhân là một nam sinh viên đại học, do quá hoảng sợ trước lời đe dọa của các đối tượng giả danh Công an, đã lấy trộm tiền và vàng của gia đình mang đi bán.
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đoàn Kết, khiến một người tử vong.
GĐXH - Do đăng tải video clip phản cảm để "câu view", "câu like" trên Facebook, một cá nhân tại Lạng Sơn đã bị lực lượng công an xử phạt theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng truy nã "Trộm cắp liên tỉnh".
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
