Chia sẻ bài viết xuyên tạc trên Facebook, một người dân ở Thái Nguyên bị công an mời làm việc

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, mới đây qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Nam Cường phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Tiến hành xác minh, Công an xã Nam Cường xác định chủ tài khoản “V.T” là ông V.Đ.T (SN 1964, trú tại xã Nam Cường). Ngày 13/01/2026, Công an xã Nam Cường đã mời ông V.Đ.T đến trụ sở làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng công an làm việc với ông V.Đ.T.

Tại buổi làm việc, ông V.Đ.T xác nhận là người trực tiếp tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook trên, đồng thời thừa nhận vào ngày 11/01/2026 có chia sẻ 01 bài viết (video) của trang “VIỆT NAM BIỂU TÌNH” là trang phản động, chia sẻ nhiều bài viết sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước.

Qua phân tích, làm rõ của cơ quan công an, ông V.Đ.T đã nhận thức được việc chia sẻ các bài viết, video có nội dung xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội có thể gây tác động tiêu cực đến dư luận, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công an xã Nam Cường xác định hành vi của ông V.Đ.T mang tính chất vô ý, thiếu hiểu biết pháp luật và đã nhận thức được sai trái của bản thân. Cơ quan công an đã yêu cầu người này gỡ bỏ nội dung đã chia sẻ khỏi trang Facebook cá nhân, tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục để ông V.Đ.T nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.