Theo Công an TP Hà Nội , Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt ông T.L.T (sinh năm 1987, TP Hà Nội) số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nói xấu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên không gian mạng.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải nội dung có dấu hiệu xuyên tạc, bôi nhọ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Quá trình xác minh cho thấy, chủ tài khoản là ông T.L.T. Làm việc với cơ quan công an, ông T.L.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và nhận thức rõ việc đăng tải các nội dung sai trái đã gây tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.