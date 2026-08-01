Bóc gỡ nhóm cho vay nặng lãi hơn 82 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964), cùng trú phường Thành Sen (Hà Tĩnh) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ba đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo điều tra, các đối tượng tổ chức cho nhiều người vay tiền với thủ tục đơn giản, không cần tài sản bảo đảm nhưng áp dụng mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định. Để tránh bị phát hiện, nhóm này chỉ cho vay qua người quen hoặc người được giới thiệu; việc thu nợ chủ yếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng không ghi nội dung liên quan đến tiền vay, tiền lãi.

Công an xác định các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, kéo dài nên lập án đấu tranh. Ngày 14/7, đồng loạt khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy vay tiền, hai sổ ghi chép hoạt động cho vay, ba điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay, Nguyễn Thị Tuyết hơn 500 lượt, với tổng số tiền cho vay hơn 82 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Hiện, Dũng bị tạm giam; Thúy và Tuyết bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.